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Актера Юрия Назарова госпитализировали - РИА Новости, 01.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:33 01.08.2023 (обновлено: 23:43 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/nazarov-1887623872.html
Актера Юрия Назарова госпитализировали
Актера Юрия Назарова госпитализировали - РИА Новости, 01.08.2023
Актера Юрия Назарова госпитализировали
Народный артист России Юрий Назаров сообщил РИА Новости о своей госпитализации в больницу с травмой ноги. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T15:33
2023-08-01T23:43
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Народный артист России Юрий Назаров сообщил РИА Новости о своей госпитализации в больницу с травмой ноги. "Я упал, образовалась гематома. С травмой ноги меня госпитализировали. Со всем вниманием, со всем уважением хотят меня обследовать и вернуть в жизнь", — сказал собеседник агентства. Юрий Назаров родился 5 мая 1937 года в Новосибирске. В 1957 году он дебютировал в кино в историко-биографическом фильме Сергея Юткевича "Рассказы о Ленине". Актер снимался в таких фильмах, как "Прощание славянки", "Маленькая Вера", "Война на западном направлении", "Казачья быль", "Последняя исповедь". Также Назаров снимался во многих сериалах, среди которых "Всегда говори "всегда", "Платина", "Склифосовский".
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Актера Юрия Назарова госпитализировали

Народного артиста России Юрия Назарова госпитализировали в Москве с травмой ноги

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Юрий Назаров
Актер Юрий Назаров - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Юрий Назаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Народный артист России Юрий Назаров сообщил РИА Новости о своей госпитализации в больницу с травмой ноги.
"Я упал, образовалась гематома. С травмой ноги меня госпитализировали. Со всем вниманием, со всем уважением хотят меня обследовать и вернуть в жизнь", — сказал собеседник агентства.
Юрий Назаров родился 5 мая 1937 года в Новосибирске. В 1957 году он дебютировал в кино в историко-биографическом фильме Сергея Юткевича "Рассказы о Ленине". Актер снимался в таких фильмах, как "Прощание славянки", "Маленькая Вера", "Война на западном направлении", "Казачья быль", "Последняя исповедь". Также Назаров снимался во многих сериалах, среди которых "Всегда говори "всегда", "Платина", "Склифосовский".
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