https://ria.ru/20230801/nazarov-1887623872.html
Актера Юрия Назарова госпитализировали
Актера Юрия Назарова госпитализировали - РИА Новости, 01.08.2023
Актера Юрия Назарова госпитализировали
Народный артист России Юрий Назаров сообщил РИА Новости о своей госпитализации в больницу с травмой ноги. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T15:33
2023-08-01T15:33
2023-08-01T23:43
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Народный артист России Юрий Назаров сообщил РИА Новости о своей госпитализации в больницу с травмой ноги. "Я упал, образовалась гематома. С травмой ноги меня госпитализировали. Со всем вниманием, со всем уважением хотят меня обследовать и вернуть в жизнь", — сказал собеседник агентства. Юрий Назаров родился 5 мая 1937 года в Новосибирске. В 1957 году он дебютировал в кино в историко-биографическом фильме Сергея Юткевича "Рассказы о Ленине". Актер снимался в таких фильмах, как "Прощание славянки", "Маленькая Вера", "Война на западном направлении", "Казачья быль", "Последняя исповедь". Также Назаров снимался во многих сериалах, среди которых "Всегда говори "всегда", "Платина", "Склифосовский".
https://ria.ru/20230718/yasulovich-1884802509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, здоровье - общество
Культура, Новости культуры, Россия, Здоровье - Общество
Актера Юрия Назарова госпитализировали
Народного артиста России Юрия Назарова госпитализировали в Москве с травмой ноги