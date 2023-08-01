https://ria.ru/20230801/nazarov-1887623872.html

Актера Юрия Назарова госпитализировали

Актера Юрия Назарова госпитализировали - РИА Новости, 01.08.2023

Актера Юрия Назарова госпитализировали

Народный артист России Юрий Назаров сообщил РИА Новости о своей госпитализации в больницу с травмой ноги. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T15:33

2023-08-01T15:33

2023-08-01T23:43

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Народный артист России Юрий Назаров сообщил РИА Новости о своей госпитализации в больницу с травмой ноги. "Я упал, образовалась гематома. С травмой ноги меня госпитализировали. Со всем вниманием, со всем уважением хотят меня обследовать и вернуть в жизнь", — сказал собеседник агентства. Юрий Назаров родился 5 мая 1937 года в Новосибирске. В 1957 году он дебютировал в кино в историко-биографическом фильме Сергея Юткевича "Рассказы о Ленине". Актер снимался в таких фильмах, как "Прощание славянки", "Маленькая Вера", "Война на западном направлении", "Казачья быль", "Последняя исповедь". Также Назаров снимался во многих сериалах, среди которых "Всегда говори "всегда", "Платина", "Склифосовский".

https://ria.ru/20230718/yasulovich-1884802509.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, россия, здоровье - общество