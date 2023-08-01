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Шойгу представил к наградам экипаж танка, отразивший атаку бронегруппы ВСУ
Шойгу представил к наградам экипаж танка, отразивший атаку бронегруппы ВСУ - РИА Новости, 01.08.2023
Шойгу представил к наградам экипаж танка, отразивший атаку бронегруппы ВСУ
Экипаж российского танка, героически отразивший атаку колонны ВСУ, наградили, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T13:45
2023-08-01T13:45
2023-08-01T14:09
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
сергей шойгу
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Экипаж российского танка, героически отразивший атаку колонны ВСУ, наградили, сообщили в Минобороны."Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу экипаж российского танка за проявленное мужество и героизм в ходе отражения в июне 2023 года атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении представлен к государственным наградам", — сказали в ведомстве.Как ранее сегодня сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле посмотрели видео этого боя, экипаж проявил героизм и профессионализм, ситуацию можно разбирать в учебниках.Командир одного из подразделений рассказал РИА Новости, что экипаж российского танка в одном бою уничтожил колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. Еще несколько машин удалось поразить противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией. При этом российский танк вышел из боя без серьезных повреждений.
https://ria.ru/20230801/desantniki-1887593382.html
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Кадры удара по колонне бронетехники противника на Запорожском направлении
Экипаж российского танка смог остановить целую колонну бронетехники противника на Запорожском направлении, поразив при поддержке артиллерии семь украинских бронемашин и вернувшись из боя без значительных повреждений
2023-08-01T13:45
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РИА Новости
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу
Шойгу представил к наградам экипаж танка, отразивший атаку бронегруппы ВСУ
Шойгу представил к госнаградам экипаж танка, отразивший в июне атаку бронегруппы ВСУ