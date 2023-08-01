https://ria.ru/20230801/moldavia-1887686622.html

Таубер призвала Кишинев не оказывать давление на Гагаузию

Таубер призвала Кишинев не оказывать давление на Гагаузию - РИА Новости, 01.08.2023

Таубер призвала Кишинев не оказывать давление на Гагаузию

Один из лидеров оппозиции Молдавии, депутат парламента Марина Таубер в своем Telegram-канале призвала власти республики прекратить давление на гагаузскую... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T21:05

2023-08-01T21:05

2023-08-01T21:05

в мире

гагаузия

молдавия

кишинев

евгения гуцул

марина таубер

майя санду

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КИШИНЕВ, 1 авг – РИА Новости. Один из лидеров оппозиции Молдавии, депутат парламента Марина Таубер в своем Telegram-канале призвала власти республики прекратить давление на гагаузскую автономию. Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Парламент Гагаузии 28 июля отказался утвердить состав нового исполкома. "Преступный режим Санду-PAS (правящая партия "Действие и солидарность" – ред.), управляемый извне, снова оказывает беспрецедентное давление на жителей Гагаузии и страну в целом, прибегая к шантажу и политическому давлению на гагаузских политиков, бизнесменов и общественных деятелей. Призываю прекратить этот произвол", - написала Таубер. По ее словам, шантажу подверглись некоторые депутаты и председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов, из-за чего в минувшую пятницу было заблокировано утверждение нового состава исполкома автономии. "Команда Илана Шора (лидер партии "Шор") знает на своем опыте, что такое давление, нельзя поддаваться шантажу, а важно оставаться сильными и бороться. Именно за свою борьбу в Гагаузии я была арестована 1 мая... Мы ради будущего Гагаузии не сдались и перетерпели сложности", - отметила Таубер. Политик выразила надежду, что представители законодательной власти автономии смогут найти выход из сложившейся ситуации и команда новой главы региона будет утверждена. Таубер напомнила, что новая глава автономии пользуется поддержкой большинства гагаузов, подчеркнув, что ее команда нацелена "на развитие Гагаузии, осуществление жизненно важных экономических, инфраструктурных и социальных проектов для региона и всех ее граждан". Политик находится под домашним арестом. Власти обвиняют ее в незаконном финансировании политической партии "Шор", вице-председателем которой она являлась. В июне Конституционный суд объявил политсилу вне закона, согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но будут считаться независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. В понедельник, 31 июля, парламент Молдавии запретил бывшим членам партии "Шор" участвовать в выборах от 3 до 5 лет. Эксперты и политологи в Молдавии отмечают, что с учетом нынешнего проевропейского курса молдавских властей Кишинев продолжит оказывать давление на Гагаузию, прибегая к обвинению в "сепаратизме". В прошлом году, когда в регионе поднималась протестная волна против роста цен на продукты и энергоресурсы, центральные власти показательно провели учения полицейского спецназа Fulger ("Молния"). Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230521/gagauziya-1873295906.html

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

гагаузия

молдавия

кишинев

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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, марина таубер, майя санду