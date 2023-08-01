https://ria.ru/20230801/meksika-1887492512.html

Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине без России

Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине без России - РИА Новости, 01.08.2023

Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине без России

Правительство Мексики готово участвовать в переговорах по достижению мира на Украине, организуемых Саудовской Аравией, только если в них будут участвовать обе... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T01:27

2023-08-01T01:27

2023-08-01T01:55

в мире

украина

саудовская аравия

мексика

андрес мануэль лопес обрадор

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство Мексики готово участвовать в переговорах по достижению мира на Украине, организуемых Саудовской Аравией, только если в них будут участвовать обе стороны конфликта, заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор."Если и Украина, и Россия будут согласны искать решение для достижения мира, мы примем участие. Если стороны конфликта согласятся и созовут (другие страны) для этой цели. Мы выступаем за мир... Если будут представлены две страны - да", - сказал Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции, комментируя вопрос РИА Новости о предстоящих мирных переговорах, которые инициировала Саудовская Аравия."Поддерживаем саммит"Вашингтон поддерживает проведение многосторонних переговоров в Саудовской Аравии по Украине, представители США намерены принять в них участие, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Разумеется, мы поддерживаем данный саммит", - сказал он в ходе брифинга.Как отметил дипломат, в Вашингтоне уделяют первостепенное внимание тому, чтобы Киев был представлен на мероприятиях, на которых будет обсуждаться дипломатическое решение украинского конфликта. При этом Миллер отказался огласить список стран, которые примут участие в предстоящем форуме."Что касается того, будут ли участвовать представители властей США, я готов подтвердить, что это так", - добавил Миллер.Кто еще примет участие во встречеБразилия примет участие во встрече, созванной Саудовской Аравией по ситуации на Украине, сообщил новостной портал G1 со ссылкой на МИД страны."МИД подтвердил, что Бразилия примет участие во встрече, созванной Саудовской Аравией 5-6 августа для обсуждения войны на Украине", - говорится в сообщении.ЮАР была приглашена на предлагаемые Саудовской Аравией мирные переговоры по Украине, подтвердил РИА Новости представитель офиса президента ЮАР Винсент Магвенья. Он заявил, что переговоры станут продолжением встречи в Копенгагене в июне.Саммит в ДжиддеРанее газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов сообщила, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России.По данным издания, среди приглашенных Саудовской Аравией и Украиной, такие страны, как Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и Евросоюз подтвердили свое участие.По информации газеты, Украина и западные чиновники надеются, что их усилия приведут к мирному саммиту позднее в 2023 году, на котором мировые лидеры подпишутся под общими принципами урегулирования. Они также надеются, что эти принципы составят рамки будущих переговоров между Россией и Украиной в пользу Киева.

https://ria.ru/20230731/ukraina-1887329092.html

https://ria.ru/20230728/ukraina-1886982859.html

https://ria.ru/20230731/ukraina-1887317926.html

украина

саудовская аравия

мексика

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, украина, саудовская аравия, мексика, андрес мануэль лопес обрадор