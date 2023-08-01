https://ria.ru/20230801/mayaki-1885974922.html

В Санкт-Петербурге начался фестиваль "Книжные маяки России"

В Санкт-Петербурге начался фестиваль "Книжные маяки России" - РИА Новости, 01.08.2023

В Санкт-Петербурге начался фестиваль "Книжные маяки России"

В Санкт-Петербурге начался фестиваль для любителей литературы "Книжные маяки России", сообщила пресс-служба партнера проекта, компании "Интурист". РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T18:49

2023-08-01T18:49

2023-08-01T18:49

культура

санкт-петербург

москва

владивосток

интурист

омск

новосибирск

нижний новгород

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. В Санкт-Петербурге начался фестиваль для любителей литературы "Книжные маяки России", сообщила пресс-служба партнера проекта, компании "Интурист".Он стартовал с открытия коммуникационной программы "Читающий август" и автопробега "Дорога на маяк". Четвертого августа Книжный поезд отправится в Москву. Экспедиция фестиваля посетит 14 городов России: Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Хабаровск и Владивосток. Она завершится 20 августа. Во Владивостоке, который станет финальной точкой фестиваля, пройдут встречи с авторами, круглые столы с представителями книжной индустрии, а также будет организована масштабная выставка на центральной площади города. "Книжные маяки России" – событие, объединившее библиотекарей, издателей, писателей и читателей для привлечения внимания к литературе. Цель мероприятия – создать условия для того, чтобы не менее 80 процентов россиян читали около 12 книг в год.

https://ria.ru/20230621/literatura-1879373336.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

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