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В Санкт-Петербурге начался фестиваль "Книжные маяки России" - РИА Новости, 01.08.2023
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Культура
 
18:49 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/mayaki-1885974922.html
В Санкт-Петербурге начался фестиваль "Книжные маяки России"
В Санкт-Петербурге начался фестиваль "Книжные маяки России" - РИА Новости, 01.08.2023
В Санкт-Петербурге начался фестиваль "Книжные маяки России"
В Санкт-Петербурге начался фестиваль для любителей литературы "Книжные маяки России", сообщила пресс-служба партнера проекта, компании "Интурист". РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T18:49
2023-08-01T18:49
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санкт-петербург
москва
владивосток
интурист
омск
новосибирск
нижний новгород
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. В Санкт-Петербурге начался фестиваль для любителей литературы "Книжные маяки России", сообщила пресс-служба партнера проекта, компании "Интурист".Он стартовал с открытия коммуникационной программы "Читающий август" и автопробега "Дорога на маяк". Четвертого августа Книжный поезд отправится в Москву. Экспедиция фестиваля посетит 14 городов России: Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Хабаровск и Владивосток. Она завершится 20 августа. Во Владивостоке, который станет финальной точкой фестиваля, пройдут встречи с авторами, круглые столы с представителями книжной индустрии, а также будет организована масштабная выставка на центральной площади города. "Книжные маяки России" – событие, объединившее библиотекарей, издателей, писателей и читателей для привлечения внимания к литературе. Цель мероприятия – создать условия для того, чтобы не менее 80 процентов россиян читали около 12 книг в год.
https://ria.ru/20230621/literatura-1879373336.html
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санкт-петербург, москва, владивосток, интурист, омск, новосибирск, нижний новгород, казань, екатеринбург, тюмень, красноярск, иркутск, улан-удэ, чита, хабаровск, литература, книги
Культура, Санкт-Петербург, Москва, Владивосток, Интурист, Омск, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Хабаровск, Литература, Книги
В Санкт-Петербурге начался фестиваль "Книжные маяки России"

В Санкт-Петербурге начался фестиваль для любителей литературы "Книжные маяки России"

© iStock.com / DusanManicДевушка выбирает книгу в библиотеке
Девушка выбирает книгу в библиотеке - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© iStock.com / DusanManic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. В Санкт-Петербурге начался фестиваль для любителей литературы "Книжные маяки России", сообщила пресс-служба партнера проекта, компании "Интурист".
Он стартовал с открытия коммуникационной программы "Читающий август" и автопробега "Дорога на маяк". Четвертого августа Книжный поезд отправится в Москву.
Экспедиция фестиваля посетит 14 городов России: Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Хабаровск и Владивосток. Она завершится 20 августа.
Во Владивостоке, который станет финальной точкой фестиваля, пройдут встречи с авторами, круглые столы с представителями книжной индустрии, а также будет организована масштабная выставка на центральной площади города.
"Книжные маяки России" – событие, объединившее библиотекарей, издателей, писателей и читателей для привлечения внимания к литературе. Цель мероприятия – создать условия для того, чтобы не менее 80 процентов россиян читали около 12 книг в год.
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КультураСанкт-ПетербургМоскваВладивостокИнтуристОмскНовосибирскНижний НовгородКазаньЕкатеринбургТюменьКрасноярскИркутскУлан-УдэЧитаХабаровскЛитератураКниги
 
 
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