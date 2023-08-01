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Путин во вторник обсудит с Матвиенко работу Совфеда
Путин во вторник обсудит с Матвиенко работу Совфеда - РИА Новости, 01.08.2023
Путин во вторник обсудит с Матвиенко работу Совфеда
Президент России Владимир Путин во вторник встретится со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, планируется обсудить работу Совфеда и планы на... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T12:32
2023-08-01T12:32
2023-08-01T12:32
валентина матвиенко
политика
дмитрий песков
владимир путин
совет федерации рф
госдума рф
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, планируется обсудить работу Совфеда и планы на дальнейший период, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "День внутренней работы, наряду с множеством других встреч у президента будет сегодня Валентина Ивановна Матвиенко", - сказал Песков журналистам. Он уточнил, что в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал об итогах работы Думы за завершившуюся сессию. "Сегодня пойдет речь о том, как работал Совет Федерации, какие планы на дальнейший период", - пояснил Песков.
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валентина матвиенко, политика, дмитрий песков, владимир путин, совет федерации рф, госдума рф
Валентина Матвиенко, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Путин во вторник обсудит с Матвиенко работу Совфеда
Песков: Путин во вторник обсудит с Матвиенко работу Совфеда и планы на дальнейший период