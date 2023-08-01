https://ria.ru/20230801/matvienko-1887567178.html

Путин во вторник обсудит с Матвиенко работу Совфеда

Путин во вторник обсудит с Матвиенко работу Совфеда - РИА Новости, 01.08.2023

Путин во вторник обсудит с Матвиенко работу Совфеда

Президент России Владимир Путин во вторник встретится со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, планируется обсудить работу Совфеда и планы на... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T12:32

2023-08-01T12:32

2023-08-01T12:32

валентина матвиенко

политика

дмитрий песков

владимир путин

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, планируется обсудить работу Совфеда и планы на дальнейший период, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "День внутренней работы, наряду с множеством других встреч у президента будет сегодня Валентина Ивановна Матвиенко", - сказал Песков журналистам. Он уточнил, что в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал об итогах работы Думы за завершившуюся сессию. "Сегодня пойдет речь о том, как работал Совет Федерации, какие планы на дальнейший период", - пояснил Песков.

https://ria.ru/20230728/senatory-1886883793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

валентина матвиенко, политика, дмитрий песков, владимир путин, совет федерации рф, госдума рф