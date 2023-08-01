https://ria.ru/20230801/lenoblast-1887596333.html

Дрозденко: 80% иностранных компаний в Ленобласти перезапустили свою работу

Дрозденко: 80% иностранных компаний в Ленобласти перезапустили свою работу - РИА Новости, 01.08.2023

Дрозденко: 80% иностранных компаний в Ленобласти перезапустили свою работу

В Ленинградской области 80% компаний с участием иностранного капитала перезапустились и возобновили работу, сообщил глава региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T13:58

2023-08-01T13:58

2023-08-01T13:58

ленинградская область

александр дрозденко

бизнес

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. В Ленинградской области 80% компаний с участием иностранного капитала перезапустились и возобновили работу, сообщил глава региона Александр Дрозденко. "Поменялась структура управления у многих зарубежных компаний. Какие-то компании передали производство управления российским менеджерам, а 80% компаний с участием иностранного капитала уже работают. Причем работают такие крупные компании, как производство пищевых продуктов, производство лако-красочных изделий", - сказал он на пресс-конференции. По словам Дрозденко, регион очень рад новому партнеру "Айкон Тайерес" - это новое название "Нокиан Тайерс". "Мы рассчитываем, что будут наращиваться объёмы и по переработке древесины: это сегодня самая сложная отрасль, как и автомобилестроение", - сказал губернатор. Дрозденко отметил, что среди оставшихся 20% иностранных предприятий есть компании, готовящиеся к перезапуску. При этом остаются организации, с которыми, по словам губернатора, пока не получается найти общий язык.

https://ria.ru/20230728/lenoblast-1886841662.html

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Артем Смирнов

александр дрозденко, бизнес