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Дрозденко: 80% иностранных компаний в Ленобласти перезапустили свою работу
Дрозденко: 80% иностранных компаний в Ленобласти перезапустили свою работу - РИА Новости, 01.08.2023
Дрозденко: 80% иностранных компаний в Ленобласти перезапустили свою работу
В Ленинградской области 80% компаний с участием иностранного капитала перезапустились и возобновили работу, сообщил глава региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T13:58
2023-08-01T13:58
2023-08-01T13:58
ленинградская область
александр дрозденко
бизнес
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. В Ленинградской области 80% компаний с участием иностранного капитала перезапустились и возобновили работу, сообщил глава региона Александр Дрозденко. "Поменялась структура управления у многих зарубежных компаний. Какие-то компании передали производство управления российским менеджерам, а 80% компаний с участием иностранного капитала уже работают. Причем работают такие крупные компании, как производство пищевых продуктов, производство лако-красочных изделий", - сказал он на пресс-конференции. По словам Дрозденко, регион очень рад новому партнеру "Айкон Тайерес" - это новое название "Нокиан Тайерс". "Мы рассчитываем, что будут наращиваться объёмы и по переработке древесины: это сегодня самая сложная отрасль, как и автомобилестроение", - сказал губернатор. Дрозденко отметил, что среди оставшихся 20% иностранных предприятий есть компании, готовящиеся к перезапуску. При этом остаются организации, с которыми, по словам губернатора, пока не получается найти общий язык.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, бизнес
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Бизнес
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. В Ленинградской области 80% компаний с участием иностранного капитала перезапустились и возобновили работу, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
"Поменялась структура управления у многих зарубежных компаний. Какие-то компании передали производство управления российским менеджерам, а 80% компаний с участием иностранного капитала уже работают. Причем работают такие крупные компании, как производство пищевых продуктов, производство лако-красочных изделий", - сказал он на пресс-конференции.
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По словам Дрозденко
, регион очень рад новому партнеру "Айкон Тайерес" - это новое название "Нокиан Тайерс".
"Мы рассчитываем, что будут наращиваться объёмы и по переработке древесины: это сегодня самая сложная отрасль, как и автомобилестроение", - сказал губернатор.
Дрозденко отметил, что среди оставшихся 20% иностранных предприятий есть компании, готовящиеся к перезапуску. При этом остаются организации, с которыми, по словам губернатора, пока не получается найти общий язык.