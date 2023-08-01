https://ria.ru/20230801/kuban-1887658138.html
На Кубани впервые проведут Черноморскую винную неделю
На Кубани впервые проведут Черноморскую винную неделю - РИА Новости, 01.08.2023
На Кубани впервые проведут Черноморскую винную неделю
Впервые в Краснодарском крае проведут Черноморскую винную неделю, эногастрономический фестиваль с концертом, дегустациями, ярмарками и мастер-классами продлится РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T17:53
2023-08-01T17:53
2023-08-01T17:53
краснодарский край
краснодарский край
абрау-дюрсо
новороссийск
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КРАСНОДАР, 1 авг – РИА Новости. Впервые в Краснодарском крае проведут Черноморскую винную неделю, эногастрономический фестиваль с концертом, дегустациями, ярмарками и мастер-классами продлится с 25 сентября по 1 октября, сообщили в пресс-службе администрации региона. "В Краснодарском крае впервые проведут Черноморскую винную неделю. Эногастрономический фестиваль продлится с 25 сентября по 1 октября и объединит винодельни, организации сельского туризма, рестораны и развлекательные площадки региона", - говорится в сообщении. Отмечается, что в течение недели на объектах винного туризма в городах и районах края проведут деловые гастрономические, культурно-массовые и спортивные мероприятия. Основной площадкой на заключительные три дня фестиваля станет Абрау-Дюрсо в Новороссийске. Здесь гостей ждут развлекательная программы, дегустации, кулинарные мастер-классы, ярмарки виноделов, спортивные соревнования, интерактивные площадки, концерт с участием местных коллективов и приглашенной звезды российской эстрады. "Идея большого эногастрономического фестиваля возникла уже давно. Ее реализация стала возможна благодаря федеральной поддержке в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Цель задуманного мероприятия – представить сельский туризм как круглогодичное, доступное и очень интересное направление семейного отдыха", – передаёт пресс-служба слова врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаила Зарицкого. Ранее власти сообщили, что Краснодарский край вошел в число 36 регионов, которые стали победителями конкурса проектов в сфере событийного туризма. По данным пресс-службы, на проведение фестиваля Кубани выделили федеральную субсидию в размере 21,9 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230731/ekonomika-1887443313.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодарский край, абрау-дюрсо, новороссийск
Краснодарский край, Краснодарский край, Абрау-Дюрсо, Новороссийск
На Кубани впервые проведут Черноморскую винную неделю
Власти: на Кубани впервые проведут Черноморскую винную неделю
КРАСНОДАР, 1 авг – РИА Новости.
Впервые в Краснодарском крае проведут Черноморскую винную неделю, эногастрономический фестиваль с концертом, дегустациями, ярмарками и мастер-классами продлится с 25 сентября по 1 октября, сообщили в пресс-службе
администрации региона.
"В Краснодарском крае впервые проведут Черноморскую винную неделю. Эногастрономический фестиваль продлится с 25 сентября по 1 октября и объединит винодельни, организации сельского туризма, рестораны и развлекательные площадки региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение недели на объектах винного туризма в городах и районах края проведут деловые гастрономические, культурно-массовые и спортивные мероприятия. Основной площадкой на заключительные три дня фестиваля станет Абрау-Дюрсо
в Новороссийске
. Здесь гостей ждут развлекательная программы, дегустации, кулинарные мастер-классы, ярмарки виноделов, спортивные соревнования, интерактивные площадки, концерт с участием местных коллективов и приглашенной звезды российской эстрады.
"Идея большого эногастрономического фестиваля возникла уже давно. Ее реализация стала возможна благодаря федеральной поддержке в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Цель задуманного мероприятия – представить сельский туризм как круглогодичное, доступное и очень интересное направление семейного отдыха", – передаёт пресс-служба слова врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаила Зарицкого.
Ранее власти сообщили, что Краснодарский край вошел в число 36 регионов, которые стали победителями конкурса проектов в сфере событийного туризма. По данным пресс-службы, на проведение фестиваля Кубани выделили федеральную субсидию в размере 21,9 миллионов рублей.
Рост экономики Краснодарского края за полгода составил 103 процента