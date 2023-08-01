https://ria.ru/20230801/kislitsin-1887593670.html
Казахстан отказал США в экстрадиции россиянина Кислицина
Казахстан отказал США в экстрадиции россиянина Кислицина - РИА Новости, 01.08.2023
Казахстан отказал США в экстрадиции россиянина Кислицина
Казахстанские власти отказали США в выдаче россиянина Никиты Кислицина — одного из руководителей компании в сфере кибербезопасности F.A C.C.T. — и согласились... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T13:46
2023-08-01T13:46
2023-08-01T16:38
россия
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никита кислицин
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АЛМА-АТА, 1 авг — РИА Новости. Казахстанские власти отказали США в выдаче россиянина Никиты Кислицина — одного из руководителей компании в сфере кибербезопасности F.A C.C.T. — и согласились на его экстрадицию на родину, сообщил РИА Новости консул-советник генконсульства России в Алма-Ате Артем Оганов."Казахстан отказал в американском запросе и дал согласие на запрос российский", — сказал собеседник агентства.Кислицина задержали в Казахстане 22 июня. Как заявил его работодатель, США направили запрос на экстрадицию из-за претензий по поводу событий 2011 года, когда он работал журналистом и независимым исследователем. В то же время 28 июня Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Кислицина по подозрению в неправомерном доступе к данным. Российская сторона направила властям республики свой запрос на экстрадицию, который оказался в приоритете из-за гражданства подозреваемого.Представитель генконсульства Оганов ранее отметил, что по казахстанским законам срок давности по вменяемому американцами преступлению прошел.
https://ria.ru/20230629/kislitsin-1881028263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, казахстан, в мире, никита кислицин, алма-ата
Россия, США, Казахстан, В мире, Никита Кислицин, Алма-Ата
Казахстан отказал США в экстрадиции россиянина Кислицина
Казахстан согласился экстрадировать Кислицина в Россию и отказал в этом США
АЛМА-АТА, 1 авг — РИА Новости. Казахстанские власти отказали США в выдаче россиянина Никиты Кислицина — одного из руководителей компании в сфере кибербезопасности F.A C.C.T. — и согласились на его экстрадицию на родину, сообщил РИА Новости консул-советник генконсульства России в Алма-Ате Артем Оганов.
"Казахстан отказал в американском запросе и дал согласие на запрос российский", — сказал собеседник агентства.
F.A.C.C.T — преемник компании Group-IB в России. Основной акционер ее российского юрлица — Илья Сачков, которого осудили на 14 лет колонии по статье "государственная измена". Никита Кислицин занимает там должность руководителя департамента разработки решений по противодействию сложным кибератакам.
Кислицина задержали в Казахстане 22 июня. Как заявил его работодатель, США направили запрос на экстрадицию из-за претензий по поводу событий 2011 года, когда он работал журналистом и независимым исследователем.
В то же время 28 июня Тверской районный суд Москвы
заочно арестовал Кислицина по подозрению в неправомерном доступе к данным. Российская сторона направила властям республики свой запрос на экстрадицию, который оказался в приоритете из-за гражданства подозреваемого.
Представитель генконсульства Оганов ранее отметил, что по казахстанским законам срок давности по вменяемому американцами преступлению прошел.
В Астане сообщили, что Кислицин имеет право запросить убежище в Казахстане