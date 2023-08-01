https://ria.ru/20230801/kislitsin-1887593670.html

Казахстан отказал США в экстрадиции россиянина Кислицина

Казахстан отказал США в экстрадиции россиянина Кислицина - РИА Новости, 01.08.2023

Казахстан отказал США в экстрадиции россиянина Кислицина

Казахстанские власти отказали США в выдаче россиянина Никиты Кислицина — одного из руководителей компании в сфере кибербезопасности F.A C.C.T. — и согласились... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T13:46

2023-08-01T13:46

2023-08-01T16:38

россия

сша

казахстан

в мире

никита кислицин

алма-ата

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АЛМА-АТА, 1 авг — РИА Новости. Казахстанские власти отказали США в выдаче россиянина Никиты Кислицина — одного из руководителей компании в сфере кибербезопасности F.A C.C.T. — и согласились на его экстрадицию на родину, сообщил РИА Новости консул-советник генконсульства России в Алма-Ате Артем Оганов."Казахстан отказал в американском запросе и дал согласие на запрос российский", — сказал собеседник агентства.Кислицина задержали в Казахстане 22 июня. Как заявил его работодатель, США направили запрос на экстрадицию из-за претензий по поводу событий 2011 года, когда он работал журналистом и независимым исследователем. В то же время 28 июня Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Кислицина по подозрению в неправомерном доступе к данным. Российская сторона направила властям республики свой запрос на экстрадицию, который оказался в приоритете из-за гражданства подозреваемого.Представитель генконсульства Оганов ранее отметил, что по казахстанским законам срок давности по вменяемому американцами преступлению прошел.

https://ria.ru/20230629/kislitsin-1881028263.html

россия

сша

казахстан

алма-ата

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, казахстан, в мире, никита кислицин, алма-ата