Рейтинг@Mail.ru
"Наступление? Сильно сказано": польский генерал охладил пыл Украины - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:19 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/general-1887495693.html
"Наступление? Сильно сказано": польский генерал охладил пыл Украины
"Наступление? Сильно сказано": польский генерал охладил пыл Украины - РИА Новости, 01.08.2023
"Наступление? Сильно сказано": польский генерал охладил пыл Украины
Разрекламированное Киевом контрнаступление не является таковым, заявил в беседе с PAP польский генерал Роман Полько. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T02:19
2023-08-01T02:19
в мире
украина
россия
алексей резников
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Разрекламированное Киевом контрнаступление не является таковым, заявил в беседе с PAP польский генерал Роман Полько."Контрнаступление - это сильно сказано, контрнаступление по определению - это действия на широком фронте крупными силами, проведение операций, явно свидетельствующих о перехвате инициативы. Этого не очень видно", - заявил генерал.Как отметил Полько, действия ВСУ на данный момент ограничены, при этом он предположил, что это связано с проблемами с подготовкой, а также недостатком авиации и артиллерии. При этом он выразил надежду, что осенью Киев сможет нанести "значительный удар".В конце июля глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинское контрнаступление отстает от "графика", но якобы идет согласно плану.Контрнаступление ВСУ на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
https://ria.ru/20230726/kontrnastuplenie-1886354478.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_11ee972afc7fc1f83042b20387537888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, алексей резников, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, Алексей Резников, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Наступление? Сильно сказано": польский генерал охладил пыл Украины

Польский генерал Полько заявил, что разрекламированное наступление ВСУ не является таковым

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Разрекламированное Киевом контрнаступление не является таковым, заявил в беседе с PAP польский генерал Роман Полько.
"Контрнаступление - это сильно сказано, контрнаступление по определению - это действия на широком фронте крупными силами, проведение операций, явно свидетельствующих о перехвате инициативы. Этого не очень видно", - заявил генерал.
Как отметил Полько, действия ВСУ на данный момент ограничены, при этом он предположил, что это связано с проблемами с подготовкой, а также недостатком авиации и артиллерии. При этом он выразил надежду, что осенью Киев сможет нанести "значительный удар".
В конце июля глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинское контрнаступление отстает от "графика", но якобы идет согласно плану.
Контрнаступление ВСУ на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Противоречащие друг другу заявления стали "брендом" наступления Украины
26 июля, 13:01
 
В миреУкраинаРоссияАлексей РезниковВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала