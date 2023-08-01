https://ria.ru/20230801/general-1887495693.html

"Наступление? Сильно сказано": польский генерал охладил пыл Украины

"Наступление? Сильно сказано": польский генерал охладил пыл Украины - РИА Новости, 01.08.2023

"Наступление? Сильно сказано": польский генерал охладил пыл Украины

Разрекламированное Киевом контрнаступление не является таковым, заявил в беседе с PAP польский генерал Роман Полько. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T02:19

2023-08-01T02:19

2023-08-01T02:19

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сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Разрекламированное Киевом контрнаступление не является таковым, заявил в беседе с PAP польский генерал Роман Полько."Контрнаступление - это сильно сказано, контрнаступление по определению - это действия на широком фронте крупными силами, проведение операций, явно свидетельствующих о перехвате инициативы. Этого не очень видно", - заявил генерал.Как отметил Полько, действия ВСУ на данный момент ограничены, при этом он предположил, что это связано с проблемами с подготовкой, а также недостатком авиации и артиллерии. При этом он выразил надежду, что осенью Киев сможет нанести "значительный удар".В конце июля глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинское контрнаступление отстает от "графика", но якобы идет согласно плану.Контрнаступление ВСУ на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.

https://ria.ru/20230726/kontrnastuplenie-1886354478.html

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в мире, украина, россия, алексей резников, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато