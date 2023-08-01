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В Петербурге могут начать отключать фонтаны в День ВДВ

В Петербурге могут начать отключать фонтаны в День ВДВ - РИА Новости, 01.08.2023

В Петербурге могут начать отключать фонтаны в День ВДВ

"Водоканал Санкт-Петербурга" будет отключать те городские фонтаны, в которых в День ВДВ начнут купаться десантники, сообщило предприятие на странице в соцсети... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T16:33

2023-08-01T16:33

2023-08-01T17:53

санкт-петербург

воздушно-десантные войска россии

водоканал санкт-петербурга

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. "Водоканал Санкт-Петербурга" будет отключать те городские фонтаны, в которых в День ВДВ начнут купаться десантники, сообщило предприятие на странице в соцсети "ВКонтакте"."На День ВДВ городские фонтаны будут работать в обычном режиме с 9.00 до 22.00. Если специалисты Водоканала заметят желающих освежиться в фонтане - подача воды будет прекращена", - обещает "Водоканал Санкт-Петербурга".Предприятие предупреждает, что в Петербурге запрещено купаться в фонтанах даже в жаркие дни, поскольку при этом можно получить травму, а также повредить оборудование фонтанных сооружений. При этом купание в фонтанах в День ВДВ считается одной из традиций участников этого праздника.

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санкт-петербург, воздушно-десантные войска россии, водоканал санкт-петербурга, общество