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В Петербурге могут начать отключать фонтаны в День ВДВ - РИА Новости, 01.08.2023
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16:33 01.08.2023 (обновлено: 17:53 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/fontany-1887642170.html
В Петербурге могут начать отключать фонтаны в День ВДВ
В Петербурге могут начать отключать фонтаны в День ВДВ - РИА Новости, 01.08.2023
В Петербурге могут начать отключать фонтаны в День ВДВ
"Водоканал Санкт-Петербурга" будет отключать те городские фонтаны, в которых в День ВДВ начнут купаться десантники, сообщило предприятие на странице в соцсети... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T16:33
2023-08-01T17:53
санкт-петербург
воздушно-десантные войска россии
водоканал санкт-петербурга
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. "Водоканал Санкт-Петербурга" будет отключать те городские фонтаны, в которых в День ВДВ начнут купаться десантники, сообщило предприятие на странице в соцсети "ВКонтакте".&quot;На День ВДВ городские фонтаны будут работать в обычном режиме с 9.00 до 22.00. Если специалисты Водоканала заметят желающих освежиться в фонтане - подача воды будет прекращена&quot;, - обещает &quot;Водоканал Санкт-Петербурга&quot;.Предприятие предупреждает, что в Петербурге запрещено купаться в фонтанах даже в жаркие дни, поскольку при этом можно получить травму, а также повредить оборудование фонтанных сооружений. При этом купание в фонтанах в День ВДВ считается одной из традиций участников этого праздника.
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санкт-петербург, воздушно-десантные войска россии, водоканал санкт-петербурга, общество
Санкт-Петербург, Воздушно-десантные войска России, Водоканал Санкт-Петербурга, Общество
В Петербурге могут начать отключать фонтаны в День ВДВ

Водоканал Санкт-Петербурга отключит те фонтаны, где в День ВДВ будут купаться десантники

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФонтан, Санкт-Петербург
Фонтан, Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Фонтан, Санкт-Петербург. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. "Водоканал Санкт-Петербурга" будет отключать те городские фонтаны, в которых в День ВДВ начнут купаться десантники, сообщило предприятие на странице в соцсети "ВКонтакте".
«

"На День ВДВ городские фонтаны будут работать в обычном режиме с 9.00 до 22.00. Если специалисты Водоканала заметят желающих освежиться в фонтане - подача воды будет прекращена", - обещает "Водоканал Санкт-Петербурга".

Предприятие предупреждает, что в Петербурге запрещено купаться в фонтанах даже в жаркие дни, поскольку при этом можно получить травму, а также повредить оборудование фонтанных сооружений.
При этом купание в фонтанах в День ВДВ считается одной из традиций участников этого праздника.
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Санкт-ПетербургВоздушно-десантные войска РоссииВодоканал Санкт-ПетербургаОбщество
 
 
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