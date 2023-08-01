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Россия гарантирует выполнение Устава ООН, заявил сенатор Константин Долгов
Россия гарантирует выполнение Устава ООН, заявил сенатор Константин Долгов - РИА Новости, 01.08.2023
Россия гарантирует выполнение Устава ООН, заявил сенатор Константин Долгов
Одним из ключевых направлений в работе верхней палаты парламента заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T11:04
2023-08-01T11:04
2023-08-01T11:04
общество
константин долгов
совет федерации рф
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Одним из ключевых направлений в работе верхней палаты парламента заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, подводя итоги весенней сессии на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня", назвал поддержку участников и ветеранов специальной военной операции, членов их семей."Стратегически все понятно с украинским контрнаступлением. Совершенно очевидно, что никакие военные задачи киевский режим не решит, он будет разгромлен. Исход однозначен, нет сомнений в результате – это будет наша победа", – заявил сенаторАнализируя политическую ситуацию в мире, вице-спикер верхней палаты парламента обозначил постоянство приоритетов России: "Мы как выступали за международное право, мы и сейчас за международное право. Только недружественные страны его практически растоптали. А мы его восстанавливаем".Рассматривая работу международных организаций, Константин Долгов отметил действия России в Совете Безопасности ООН: "Кто гарантирует выполнение Устава ООН? Наша страна. Кто расшатывает ситуацию? НАТО, Запад, США, поддерживая нацизм. Нельзя быть постоянным членом Совбеза ООН и поддерживать нацизм. Как можно сочетать одно с другим?"
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, константин долгов, совет федерации рф
Общество, Константин Долгов, Совет Федерации РФ
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Одним из ключевых направлений в работе верхней палаты парламента заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, подводя итоги весенней сессии на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня", назвал поддержку участников и ветеранов специальной военной операции, членов их семей.
"Стратегически все понятно с украинским контрнаступлением. Совершенно очевидно, что никакие военные задачи киевский режим не решит, он будет разгромлен. Исход однозначен, нет сомнений в результате – это будет наша победа", – заявил сенатор
Анализируя политическую ситуацию в мире, вице-спикер верхней палаты парламента обозначил постоянство приоритетов России: "Мы как выступали за международное право, мы и сейчас за международное право. Только недружественные страны его практически растоптали. А мы его восстанавливаем".
Рассматривая работу международных организаций, Константин Долгов отметил действия России в Совете Безопасности ООН: "Кто гарантирует выполнение Устава ООН? Наша страна. Кто расшатывает ситуацию? НАТО, Запад, США, поддерживая нацизм. Нельзя быть постоянным членом Совбеза ООН и поддерживать нацизм. Как можно сочетать одно с другим?"