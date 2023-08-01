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В Кремле прокомментировали перспективы расширения БРИКС - РИА Новости, 01.08.2023
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12:22 01.08.2023 (обновлено: 12:33 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/briks-1887557849.html
В Кремле прокомментировали перспективы расширения БРИКС
В Кремле прокомментировали перспективы расширения БРИКС - РИА Новости, 01.08.2023
В Кремле прокомментировали перспективы расширения БРИКС
Тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня, в том числе предстоящего саммита, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T12:22
2023-08-01T12:33
брикс
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня, в том числе предстоящего саммита, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня. В том числе, в повестке дня грядущего саммита. Это очень важная тема, потому что мы видим, что все больше и больше стран делают заявления о своих намерениях присоединиться к этой группе", - сказал Песков.Он отметил, что такой интерес к группе БРИКС свидетельствует о "большом потенциале объединения" и о "растущем авторитете". "А главное - о прикладном значении вот этого объединения", - добавил Песков.Пресс-секретарь Путина сообщил, что существуют определенные нюансы среди членов в теме расширения БРИКС. "И все эти нюансы, конечно же, будут обсуждаться в ходе предстоящего саммита", - сказал Песков. Он уточнил, что в ходе саммита "главы государств будут говорить о своей позиции".В 2022 году БРИКС объявил, что расширит ряд стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть - неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально.На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20230731/boliviya-1887487662.html
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брикс, россия, дмитрий песков, политика
БРИКС, Россия, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле прокомментировали перспективы расширения БРИКС

Песков заявил, что на саммите БРИКС обсудят нюансы в плане расширения объединения

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня, в том числе предстоящего саммита, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня. В том числе, в повестке дня грядущего саммита. Это очень важная тема, потому что мы видим, что все больше и больше стран делают заявления о своих намерениях присоединиться к этой группе", - сказал Песков.
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Он отметил, что такой интерес к группе БРИКС свидетельствует о "большом потенциале объединения" и о "растущем авторитете". "А главное - о прикладном значении вот этого объединения", - добавил Песков.
Пресс-секретарь Путина сообщил, что существуют определенные нюансы среди членов в теме расширения БРИКС. "И все эти нюансы, конечно же, будут обсуждаться в ходе предстоящего саммита", - сказал Песков. Он уточнил, что в ходе саммита "главы государств будут говорить о своей позиции".
В 2022 году БРИКС объявил, что расширит ряд стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть - неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально.
На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
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