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СМИ назвали причину стремления США увеличить поставки боеприпасов Украине - РИА Новости, 01.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:15 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/boepripasy-1887519999.html
СМИ назвали причину стремления США увеличить поставки боеприпасов Украине
СМИ назвали причину стремления США увеличить поставки боеприпасов Украине - РИА Новости, 01.08.2023
СМИ назвали причину стремления США увеличить поставки боеприпасов Украине
Администрация президента США Джо Байдена стремится увеличить поставки "критически важных" боеприпасов Киеву, чтобы поддержать украинское контрнаступление, в... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T09:15
2023-08-01T09:15
специальная военная операция на украине
сша
вооруженные силы украины
украина
в мире
джо байден
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена стремится увеличить поставки "критически важных" боеприпасов Киеву, чтобы поддержать украинское контрнаступление, в частности речь идет о 155-милиметровых снарядах, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников. "Усилия направлены на поставки снарядов 155-миллиметрового калибра, используемых в гаубицах, которые Украина размещает вдоль линии фронта", - пишет издание со ссылкой на чиновников. По данным Financial Times, речь идет как о поставках боеприпасов от международных партнеров в краткосрочной перспективе, так и о планах Вашингтона нарастить собственное производство в ближайшие два года. Как заявили чиновники, администрация Байдена уже несколько месяцев знала, что из-за высокой скорости использования боеприпасов на Украине начнутся проблемы с поставками, и активизировала усилия по доставке снарядов на линию фронта, когда конфликт "вступил в решающую фазу". Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что Вашингтон рассматривает поставки кассетных боеприпасов Киеву как временную меру, пока США не нарастят производство артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве, что может занять месяцы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. Согласно неназванному чиновнику США, слова которого приводит издание, решение о передаче Киеву кассетных боеприпасов "помогло обеспечить Украину необходимыми боеприпасами и не допустить их исчерпания". Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230801/ukraina-1887403235.html
https://ria.ru/20230726/postavki-1886286530.html
сша
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сша, вооруженные силы украины, украина, в мире, джо байден
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире, Джо Байден
СМИ назвали причину стремления США увеличить поставки боеприпасов Украине

FT: США стремятся увеличить поставки снарядов Украине для поддержания контрнаступления

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена стремится увеличить поставки "критически важных" боеприпасов Киеву, чтобы поддержать украинское контрнаступление, в частности речь идет о 155-милиметровых снарядах, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников.
«
"Усилия направлены на поставки снарядов 155-миллиметрового калибра, используемых в гаубицах, которые Украина размещает вдоль линии фронта", - пишет издание со ссылкой на чиновников.
По данным Financial Times, речь идет как о поставках боеприпасов от международных партнеров в краткосрочной перспективе, так и о планах Вашингтона нарастить собственное производство в ближайшие два года.
Как заявили чиновники, администрация Байдена уже несколько месяцев знала, что из-за высокой скорости использования боеприпасов на Украине начнутся проблемы с поставками, и активизировала усилия по доставке снарядов на линию фронта, когда конфликт "вступил в решающую фазу".
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Вчера, 08:00
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что Вашингтон рассматривает поставки кассетных боеприпасов Киеву как временную меру, пока США не нарастят производство артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве, что может занять месяцы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
Согласно неназванному чиновнику США, слова которого приводит издание, решение о передаче Киеву кассетных боеприпасов "помогло обеспечить Украину необходимыми боеприпасами и не допустить их исчерпания".
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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26 июля, 03:22
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАВооруженные силы УкраиныУкраинаВ миреДжо Байден
 
 
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