https://ria.ru/20230801/bespilotniki-1887499593.html

В Минобороны прокомментировали атаку беспилотников в столичном регионе

В Минобороны прокомментировали атаку беспилотников в столичном регионе - РИА Новости, 01.08.2023

В Минобороны прокомментировали атаку беспилотников в столичном регионе

Минувшей ночью киевский режим попытался атаковать объекты в Москве и Подмосковье тремя беспилотниками, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T04:14

2023-08-01T04:14

2023-08-01T09:03

россия

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Минувшей ночью киевский режим попытался атаковать объекты в Москве и Подмосковье тремя беспилотниками, сообщили в Минобороны."Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области", — говорится в сообщении.Еще один дрон, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы, потерял управление и упал на территории Москва-Сити.Ранее о том, что беспилотник врезался в одну из башен комплекса, сообщил мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что повреждено остекление на площади 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.Это не первая попытка киевского режима устроить теракт в Москве: в минувшее воскресенье средства ПВО сбили один дрон, два беспилотника разбились в Москва-Сити.

https://ria.ru/20230730/bashnya-1887215611.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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россия, москва, московская область (подмосковье)