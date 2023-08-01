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В Минобороны прокомментировали атаку беспилотников в столичном регионе - РИА Новости, 01.08.2023
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04:14 01.08.2023 (обновлено: 09:03 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/bespilotniki-1887499593.html
В Минобороны прокомментировали атаку беспилотников в столичном регионе
В Минобороны прокомментировали атаку беспилотников в столичном регионе - РИА Новости, 01.08.2023
В Минобороны прокомментировали атаку беспилотников в столичном регионе
Минувшей ночью киевский режим попытался атаковать объекты в Москве и Подмосковье тремя беспилотниками, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T04:14
2023-08-01T09:03
россия
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Минувшей ночью киевский режим попытался атаковать объекты в Москве и Подмосковье тремя беспилотниками, сообщили в Минобороны."Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области", — говорится в сообщении.Еще один дрон, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы, потерял управление и упал на территории Москва-Сити.Ранее о том, что беспилотник врезался в одну из башен комплекса, сообщил мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что повреждено остекление на площади 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.Это не первая попытка киевского режима устроить теракт в Москве: в минувшее воскресенье средства ПВО сбили один дрон, два беспилотника разбились в Москва-Сити.
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россия
москва
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россия, москва, московская область (подмосковье)
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье)
В Минобороны прокомментировали атаку беспилотников в столичном регионе

Минобороны: пресечена попытка ударов тремя украинскими БПЛА по объектам в Москве и области

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПовреждения одной из башен Москва-Сити после атаки беспилотника
Повреждения одной из башен Москва-Сити после атаки беспилотника - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Повреждения одной из башен Москва-Сити после атаки беспилотника
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Минувшей ночью киевский режим попытался атаковать объекты в Москве и Подмосковье тремя беспилотниками, сообщили в Минобороны.
"Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области", — говорится в сообщении.
Еще один дрон, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы, потерял управление и упал на территории Москва-Сити.
Ранее о том, что беспилотник врезался в одну из башен комплекса, сообщил мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что повреждено остекление на площади 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.
Это не первая попытка киевского режима устроить теракт в Москве: в минувшее воскресенье средства ПВО сбили один дрон, два беспилотника разбились в Москва-Сити.
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РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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