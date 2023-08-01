https://ria.ru/20230801/bespilotniki-1887499593.html
В Минобороны прокомментировали атаку беспилотников в столичном регионе
В Минобороны прокомментировали атаку беспилотников в столичном регионе - РИА Новости, 01.08.2023
В Минобороны прокомментировали атаку беспилотников в столичном регионе
Минувшей ночью киевский режим попытался атаковать объекты в Москве и Подмосковье тремя беспилотниками, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T04:14
2023-08-01T04:14
2023-08-01T09:03
россия
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887501900_0:243:2809:1823_1920x0_80_0_0_b8abb3ab9785497bdff6248c03ed5105.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Минувшей ночью киевский режим попытался атаковать объекты в Москве и Подмосковье тремя беспилотниками, сообщили в Минобороны."Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области", — говорится в сообщении.Еще один дрон, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы, потерял управление и упал на территории Москва-Сити.Ранее о том, что беспилотник врезался в одну из башен комплекса, сообщил мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что повреждено остекление на площади 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.Это не первая попытка киевского режима устроить теракт в Москве: в минувшее воскресенье средства ПВО сбили один дрон, два беспилотника разбились в Москва-Сити.
https://ria.ru/20230730/bashnya-1887215611.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887501900_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_9de89b4f8680972356179989df886bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, московская область (подмосковье)
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье)
В Минобороны прокомментировали атаку беспилотников в столичном регионе
Минобороны: пресечена попытка ударов тремя украинскими БПЛА по объектам в Москве и области