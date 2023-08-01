В Хабаровском крае в 2024 году запустят конвейерную сборку багги "Ерофей"
В Хабаровском крае в 2024 году запустят конвейерную сборку багги "Ерофей" для нужд СВО
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. Конвейерную сборку тактических багги "Ерофей", предназначенных для спецоперации на Украине, в Хабаровском крае запустят в 2024 году, для этого строятся дополнительные производственные мощности, сообщает правительство региона.
Серийным производством этих машин занимается предприятие ООО "Сониктранс". К марту было выпущено несколько образцов багги, прошедших испытания на военных полигонах, сообщал губернатор Михаил Дегтярев. Первая партия из пяти машин в мае была доставлена в зону СВО, затем в июне - три. В июле глава региона сообщал еще об одной партии, которая отправилась на фронт. До конца года произведут и доставят военным более 20 багги, пообещал Дегтярев.
"Выйти на серийное производство багги планируется в 2024 году, для этого в настоящее время строится дополнительное производственное здание площадью 1,5 тысячи квадратных метров. После завершения строительства и установки необходимого оборудования предприятие выйдет на конвейерный способ сборки. В дальнейшем планируется работа по разработке и постановке на производство новых моделей багги под нужды заказчиков", - сообщается на сайте правительства региона.
Во вторник губернатор сообщил, что испытания автовездеходов "Ерофей" показали незащищенность двигателя - нужна дополнительная защита от грязи и грунта. Недочеты доработают в последующих моделях, отметил глава региона.
В феврале полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявлял, что машину нужно доработать, так как в нынешнем виде она годится лишь для доставки на передовую продуктов, воды или боеприпасов. Скорость автовездеходов по бездорожью - 100-120 километров в час, грузоподъемность - 350 килограммов. После настройки технологического цикла в месяц будет выпускаться до 20 багги, сообщал директор предприятия "Сониктранс" Игорь Филиппов.
В мае Дегтярев доложил о запуске производства вездеходов президенту России Владимиру Путину и передал ему в качестве сувенира модель багги "Ерофей" в миниатюре.