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В Хабаровском крае в 2024 году запустят конвейерную сборку багги "Ерофей" - РИА Новости, 01.08.2023
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Надежные люди
 
06:06 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/baggi-1887504591.html
В Хабаровском крае в 2024 году запустят конвейерную сборку багги "Ерофей"
В Хабаровском крае в 2024 году запустят конвейерную сборку багги "Ерофей" - РИА Новости, 01.08.2023
В Хабаровском крае в 2024 году запустят конвейерную сборку багги "Ерофей"
Конвейерную сборку тактических багги "Ерофей", предназначенных для спецоперации на Украине, в Хабаровском крае запустят в 2024 году, для этого строятся... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T06:06
2023-08-01T06:06
надежные люди
хабаровский край
украина
дальний восток
михаил дегтярев
юрий трутнев
владимир путин
экономика
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ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. Конвейерную сборку тактических багги "Ерофей", предназначенных для спецоперации на Украине, в Хабаровском крае запустят в 2024 году, для этого строятся дополнительные производственные мощности, сообщает правительство региона. Серийным производством этих машин занимается предприятие ООО "Сониктранс". К марту было выпущено несколько образцов багги, прошедших испытания на военных полигонах, сообщал губернатор Михаил Дегтярев. Первая партия из пяти машин в мае была доставлена в зону СВО, затем в июне - три. В июле глава региона сообщал еще об одной партии, которая отправилась на фронт. До конца года произведут и доставят военным более 20 багги, пообещал Дегтярев. "Выйти на серийное производство багги планируется в 2024 году, для этого в настоящее время строится дополнительное производственное здание площадью 1,5 тысячи квадратных метров. После завершения строительства и установки необходимого оборудования предприятие выйдет на конвейерный способ сборки. В дальнейшем планируется работа по разработке и постановке на производство новых моделей багги под нужды заказчиков", - сообщается на сайте правительства региона. Во вторник губернатор сообщил, что испытания автовездеходов "Ерофей" показали незащищенность двигателя - нужна дополнительная защита от грязи и грунта. Недочеты доработают в последующих моделях, отметил глава региона. В феврале полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявлял, что машину нужно доработать, так как в нынешнем виде она годится лишь для доставки на передовую продуктов, воды или боеприпасов. Скорость автовездеходов по бездорожью - 100-120 километров в час, грузоподъемность - 350 килограммов. После настройки технологического цикла в месяц будет выпускаться до 20 багги, сообщал директор предприятия "Сониктранс" Игорь Филиппов. В мае Дегтярев доложил о запуске производства вездеходов президенту России Владимиру Путину и передал ему в качестве сувенира модель багги "Ерофей" в миниатюре.
https://ria.ru/20230801/baggi-1887500391.html
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хабаровский край, украина, дальний восток, михаил дегтярев, юрий трутнев, владимир путин, экономика
Надежные люди, Хабаровский край, Украина, Дальний Восток, Михаил Дегтярев, Юрий Трутнев, Владимир Путин, Экономика
В Хабаровском крае в 2024 году запустят конвейерную сборку багги "Ерофей"

В Хабаровском крае в 2024 году запустят конвейерную сборку багги "Ерофей" для нужд СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. Конвейерную сборку тактических багги "Ерофей", предназначенных для спецоперации на Украине, в Хабаровском крае запустят в 2024 году, для этого строятся дополнительные производственные мощности, сообщает правительство региона.
Серийным производством этих машин занимается предприятие ООО "Сониктранс". К марту было выпущено несколько образцов багги, прошедших испытания на военных полигонах, сообщал губернатор Михаил Дегтярев. Первая партия из пяти машин в мае была доставлена в зону СВО, затем в июне - три. В июле глава региона сообщал еще об одной партии, которая отправилась на фронт. До конца года произведут и доставят военным более 20 багги, пообещал Дегтярев.
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"Выйти на серийное производство багги планируется в 2024 году, для этого в настоящее время строится дополнительное производственное здание площадью 1,5 тысячи квадратных метров. После завершения строительства и установки необходимого оборудования предприятие выйдет на конвейерный способ сборки. В дальнейшем планируется работа по разработке и постановке на производство новых моделей багги под нужды заказчиков", - сообщается на сайте правительства региона.
Во вторник губернатор сообщил, что испытания автовездеходов "Ерофей" показали незащищенность двигателя - нужна дополнительная защита от грязи и грунта. Недочеты доработают в последующих моделях, отметил глава региона.
В феврале полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявлял, что машину нужно доработать, так как в нынешнем виде она годится лишь для доставки на передовую продуктов, воды или боеприпасов. Скорость автовездеходов по бездорожью - 100-120 километров в час, грузоподъемность - 350 килограммов. После настройки технологического цикла в месяц будет выпускаться до 20 багги, сообщал директор предприятия "Сониктранс" Игорь Филиппов.
В мае Дегтярев доложил о запуске производства вездеходов президенту России Владимиру Путину и передал ему в качестве сувенира модель багги "Ерофей" в миниатюре.
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