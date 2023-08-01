https://ria.ru/20230801/baggi-1887500391.html

В Хабаровском крае доработают багги "Ерофей", созданный для нужд СВО

В Хабаровском крае доработают багги "Ерофей", созданный для нужд СВО - РИА Новости, 01.08.2023

В Хабаровском крае доработают багги "Ерофей", созданный для нужд СВО

Испытания в Хабаровском крае тактических багги "Ерофей", предназначенных для спецоперации на Украине, показали незащищенность двигателя, недочеты доработают в... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T04:40

2023-08-01T04:40

2023-08-01T04:40

надежные люди

хабаровский край

безопасность

украина

россия

михаил дегтярев

юрий трутнев

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ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. Испытания в Хабаровском крае тактических багги "Ерофей", предназначенных для спецоперации на Украине, показали незащищенность двигателя, недочеты доработают в последующих моделях, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев. "Опытные пилоты продолжают тестировать багги "Ерофей". В фокусе внимания – боевые и тактические характеристики хабаровских вездеходов. Проверили, как ведет себя рулевое управление, износостойкость разных узлов агрегатов. Вездеход показал себя достойно... Есть и то, что нужно доработать. Испытания выявили: двигателю нужна дополнительная защита от грязи и грунта. В следующей модели это будет учтено", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.Он отметил, что испытания показали также, что машина легкая, быстрая, с высокой проходимостью, простая в эксплуатации и обслуживании. "До конца года в регионе произведем более 20 багги для отправки в зону СВО. Задачи, поставленные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, обязательно выполним", - заключил глава региона. Предприятие ОПК края ООО "Сониктранс" запустило серийное производство высокопроходимых тактических автовездеходов "Ерофей". К марту было выпущено несколько образцов багги, прошедших испытания на полигонах Восточного военного округа, информировал ранее Дегтярев. Первая партия из пяти багги в мае была доставлена в зону военной спецоперации. Затем в июне - еще три машины. В июле губернатор сообщал, что очередная партия автовездеходов отправилась на фронт. Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявлял, что машину нужно доработать, так как в нынешнем виде она годится лишь для доставки на передовую продуктов, воды или боеприпасов. Скорость автовездеходов по бездорожью - 100-120 километров в час, грузоподъемность - 350 килограммов. После настройки технологического цикла в месяц будет выпускаться до 20 багги, сообщал директор предприятия "Сониктранс" Игорь Филиппов.

https://ria.ru/20230530/baggi-1875049677.html

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хабаровский край, безопасность, украина, россия, михаил дегтярев, юрий трутнев