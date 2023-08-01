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В Хабаровском крае доработают багги "Ерофей", созданный для нужд СВО - РИА Новости, 01.08.2023
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Надежные люди
 
04:40 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/baggi-1887500391.html
В Хабаровском крае доработают багги "Ерофей", созданный для нужд СВО
В Хабаровском крае доработают багги "Ерофей", созданный для нужд СВО - РИА Новости, 01.08.2023
В Хабаровском крае доработают багги "Ерофей", созданный для нужд СВО
Испытания в Хабаровском крае тактических багги "Ерофей", предназначенных для спецоперации на Украине, показали незащищенность двигателя, недочеты доработают в... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T04:40
2023-08-01T04:40
надежные люди
хабаровский край
безопасность
украина
россия
михаил дегтярев
юрий трутнев
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ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. Испытания в Хабаровском крае тактических багги "Ерофей", предназначенных для спецоперации на Украине, показали незащищенность двигателя, недочеты доработают в последующих моделях, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев. "Опытные пилоты продолжают тестировать багги "Ерофей". В фокусе внимания – боевые и тактические характеристики хабаровских вездеходов. Проверили, как ведет себя рулевое управление, износостойкость разных узлов агрегатов. Вездеход показал себя достойно... Есть и то, что нужно доработать. Испытания выявили: двигателю нужна дополнительная защита от грязи и грунта. В следующей модели это будет учтено", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.Он отметил, что испытания показали также, что машина легкая, быстрая, с высокой проходимостью, простая в эксплуатации и обслуживании. "До конца года в регионе произведем более 20 багги для отправки в зону СВО. Задачи, поставленные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, обязательно выполним", - заключил глава региона. Предприятие ОПК края ООО "Сониктранс" запустило серийное производство высокопроходимых тактических автовездеходов "Ерофей". К марту было выпущено несколько образцов багги, прошедших испытания на полигонах Восточного военного округа, информировал ранее Дегтярев. Первая партия из пяти багги в мае была доставлена в зону военной спецоперации. Затем в июне - еще три машины. В июле губернатор сообщал, что очередная партия автовездеходов отправилась на фронт. Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявлял, что машину нужно доработать, так как в нынешнем виде она годится лишь для доставки на передовую продуктов, воды или боеприпасов. Скорость автовездеходов по бездорожью - 100-120 километров в час, грузоподъемность - 350 килограммов. После настройки технологического цикла в месяц будет выпускаться до 20 багги, сообщал директор предприятия "Сониктранс" Игорь Филиппов.
https://ria.ru/20230530/baggi-1875049677.html
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хабаровский край, безопасность, украина, россия, михаил дегтярев, юрий трутнев
Надежные люди, Хабаровский край, Безопасность, Украина, Россия, Михаил Дегтярев, Юрий Трутнев
В Хабаровском крае доработают багги "Ерофей", созданный для нужд СВО

Глава Хабаровского края Дегтярев анонсировал доработку созданных в регионе багги "Ерофей"

© Фото : ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z / TelegramБагги "Ерофей"
Багги Ерофей - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z / Telegram
Багги "Ерофей". Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. Испытания в Хабаровском крае тактических багги "Ерофей", предназначенных для спецоперации на Украине, показали незащищенность двигателя, недочеты доработают в последующих моделях, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.
"Опытные пилоты продолжают тестировать багги "Ерофей". В фокусе внимания – боевые и тактические характеристики хабаровских вездеходов. Проверили, как ведет себя рулевое управление, износостойкость разных узлов агрегатов. Вездеход показал себя достойно... Есть и то, что нужно доработать. Испытания выявили: двигателю нужна дополнительная защита от грязи и грунта. В следующей модели это будет учтено", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Он отметил, что испытания показали также, что машина легкая, быстрая, с высокой проходимостью, простая в эксплуатации и обслуживании.
"До конца года в регионе произведем более 20 багги для отправки в зону СВО. Задачи, поставленные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, обязательно выполним", - заключил глава региона.
Предприятие ОПК края ООО "Сониктранс" запустило серийное производство высокопроходимых тактических автовездеходов "Ерофей". К марту было выпущено несколько образцов багги, прошедших испытания на полигонах Восточного военного округа, информировал ранее Дегтярев. Первая партия из пяти багги в мае была доставлена в зону военной спецоперации. Затем в июне - еще три машины. В июле губернатор сообщал, что очередная партия автовездеходов отправилась на фронт.
Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявлял, что машину нужно доработать, так как в нынешнем виде она годится лишь для доставки на передовую продуктов, воды или боеприпасов. Скорость автовездеходов по бездорожью - 100-120 километров в час, грузоподъемность - 350 килограммов. После настройки технологического цикла в месяц будет выпускаться до 20 багги, сообщал директор предприятия "Сониктранс" Игорь Филиппов.
Багги Ерофей - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Пять первых тактических багги "Ерофей" из Хабаровска передадут в зону СВО
30 мая, 13:10
 
Надежные людиХабаровский крайБезопасностьУкраинаРоссияМихаил ДегтяревЮрий Трутнев
 
 
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