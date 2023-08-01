https://ria.ru/20230801/avgust-1887456417.html

Валюта, автомобили, пенсии, врачи: что изменится с 1 августа

Валюта, автомобили, пенсии, врачи: что изменится с 1 августа - РИА Новости, 01.08.2023

Валюта, автомобили, пенсии, врачи: что изменится с 1 августа

В августе вступит в силу закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей платформы. Вырастет утилизационный сбор на автомобили и автобусы —... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T08:00

2023-08-01T08:00

2023-08-01T08:03

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

пенсия

медицина

автомобили

туризм

геленджик

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Елена Савельева. В августе вступит в силу закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей платформы. Вырастет утилизационный сбор на автомобили и автобусы — иномарки заметно подорожают. В Минводах вводят курортный сбор. А частные медицинские клиники теперь смогут консультировать пациентов онлайн. Об этих и других законодательных новациях — в материале РИА Новости.Цифровой рубльНаряду с наличными и безналичными деньгами, с 1 августа у России есть третья форма национальной валюты — цифровой рубль. Единый оператор — Центробанк. Средства хранятся в виде кода в электронном кошельке регулятора. Физические лица получат к ним доступ с помощью приложений любого банка. Но прежде систему протестируют компании и юридические лица.Как уточнял заместитель директора департамента национальной платежной системы Банка России Денис Поляков, пилотный проект стартует с возможности рассчитаться "цифрой" по статическому QR-коду через банковское приложение. Потом добавят оплату через смартфон, а операции в офлайне подключат через полтора-два года."Никто никого насильно в цифровой рубль загонять не собирается. Это абсолютно добровольно, дополнительная возможность для людей: хотят — пользуются, хотят — не пользуются. Но мы действительно рассчитываем на то, что это будет удобнее, дешевле и для людей, и для бизнеса", — пояснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.Согласно закону, цифровые рубли считаются безналичными денежными средствами, права на которые передаются по наследству, в том числе через завещание. Порядок расчетов определит правительство по согласованию с Центробанком.Утилизационный сбор на машиныИндексируется утилизационный сбор на легковые и легкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы, как новые, так и подержанные.Ставка повысится в 1,7-3,7 раза на легковушки (в зависимости от объема двигателя), в 2,5-3,4 — на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 — на грузовики. На автобусы — в 2,2-4,8, электробусы — в 8,7.Это коснется юридических лиц, ввозящих импортные новые и б/у машины, а также физических лиц, покупающих автомобили за границей для перепродажи в течение одного года. На тех, кто пригоняют легковушки с объемом двигателя до трех литров для личного пользования, индексация не распространяется.Как подчеркнули в Минпромторге, цены на отечественные автомобили не увеличатся, ведомство продолжит господдержку отрасли, в том числе в рамках программы льготного автокредитования.Ну а иномарки, по мнению участников рынка, заметно подорожают.Повышение пенсийСоциальный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2022 году пенсионеров. Корректировка затронет всех получателей выплат по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели вносили взносы. В отличие от традиционной индексации, подразумевающей повышение на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше прибавка. Максимальная — три пенсионных коэффициента. По предварительным данным, это заметят около 9,5 миллиона человек.Также увеличат накопительную и срочную пенсию участникам программы софинансирования. Это связано не столько с работой пенсионера (с 2014-го отчисления работодателей на пенсионные накопления направляют на страховую пенсию), сколько с результатами инвестирования управляющими компаниями в предыдущем году.В результате у 103 тысяч россиян накопительная пенсия вырастет на десять процентов, у 40 тысяч участников программы софинансирования — на 9,83%.ТуризмВ Минеральных Водах вводят курортный сбор. Эксперимент в Ставропольском крае уже реализуют в Ессентуках, Кисловодске, Пятигорске и Железноводске. Берут 100 рублей с человека. В прошлом году пошлину заплатили более 202 тысяч отдыхающих.Власти рассматривают этот сбор как "дополнительный инструмент развития, который будет способствовать строительству, реконструкции и благоустройству объектов курортной инфраструктуры".Курортный сбор также есть в Геленджике — за пять месяцев 2023-го от туристов получили 7,8 миллиона рублей. По словам главы города, этот налог очень важен для развития курортных территорий муниципалитета.В следующем году к эксперименту подключится Санкт-Петербург. Взрослым туристам, живущим в гостиницах более суток, придется платить по 100 рублей в день. От этого освободят разных льготников, включая ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, Героев России и СССР. Не затронет налог и местное население.Онлайн-консультации врачей и лекарстваС августа действует экспериментальный правовой режим (ЭПР): частным медицинским клиникам разрешили консультировать пациентов онлайн при повторном обращении.ЭПР охватит 15 медицинских организаций с соответствующей лицензией, а также необходимой IТ-инфраструктурой. Это в том числе "РЖД-Медицина", АО "Группа компаний "Медси", "Сбер" (ООО "Инновационная медицина"), ООО "Доктор рядом", ООО "М-лайн", ООО "Ренклиника", АО "Европейский медицинский центр".Врачи смогут консультировать больных из разных городов и регионов. ЭПР призван повысить доступность медицинской помощи и способствовать развитию телемедицинских технологий.Как отметили в Минэкономразвития, пациенты таким образом сэкономят время, потому что получат возможность не приходить лично в клинику при повторном обращении, а получить рекомендации дистанционно.При этом разрешается выбрать лечащего врача. Рецепты на лекарства также выпишут онлайн.Кроме того, с 13 августа уточнят перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. Добавят новые лекарственные формы для лечения гепатита C, средства от заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ, иммунодепрессанты и опиоиды. Например, гранулы, покрытые оболочкой, появились у медикамента "глекапревир + пибрентасвир" (для лечения гепатита С).

https://ria.ru/20230327/rubl-1860481581.html

https://ria.ru/20230707/sbor-1882810029.html

https://ria.ru/20230607/peterburg-1876690906.html

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Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

россия, центральный банк рф (цб рф), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), пенсия, медицина, автомобили, туризм, геленджик, минеральные воды, санкт-петербург, курортный сбор, цифровой рубль