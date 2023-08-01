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В ООН прокомментировали атаку украинских дронов на Москву

В ООН прокомментировали атаку украинских дронов на Москву - РИА Новости, 01.08.2023

В ООН прокомментировали атаку украинских дронов на Москву

ООН выступает против ударов по гражданской инфраструктуре и хочет, чтобы они прекратились, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T19:30

2023-08-01T19:30

2023-08-01T19:44

специальная военная операция на украине

москва

оон

россия

московская область (подмосковье)

сергей собянин

фархан хак

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ООН, 1 авг - РИА Новости. ООН выступает против ударов по гражданской инфраструктуре и хочет, чтобы они прекратились, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в ответ на просьбу прокомментировать последний удар украинскими БПЛА по Москве."У нас нет информации из первых рук по поводу отправки БПЛА. Но очевидно, что мы против любых атак на гражданские объекты, где бы они не осуществлялись. Если, например, был (удар) по гражданским объектам в Москве, мы против этого, и мы хотим, чтобы это прекратилось", - сказал Хак.Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в башню "Москва-Сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет. Как уточнял РИА Новости представитель экстренных служб столицы, возгорания после попадания дрона самолетного типа в башне не было.

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москва, оон, россия, московская область (подмосковье), сергей собянин, фархан хак