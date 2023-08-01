https://ria.ru/20230801/ataka-1887565428.html

В Кремле отреагировали на атаку беспилотника на "Москва-сити"

В Кремле отреагировали на атаку беспилотника на "Москва-сити" - РИА Новости, 01.08.2023

В Кремле отреагировали на атаку беспилотника на "Москва-сити"

Угроза ударов беспилотников в Москве существует, она очевидна, принимаются меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T12:29

2023-08-01T12:29

2023-08-01T13:13

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

происшествия

москва

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Угроза ударов беспилотников в Москве существует, она очевидна, принимаются меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Действительно, угроза существует, она очевидна, и меры принимаются", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что комментировать данную тему с экспертной точки зрения могут и должны только военные. Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в башню "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, возгорания после попадания дрона самолетного типа в башне не было. Как сообщал корреспондент РИА Новости, "Башня министерств" в "Москва-Сити" оцеплена, на месте происшествия стоят машины экстренных служб, а вход в здание закрыт. Окна сильно повреждены с двух сторон. Несколько стекол треснули, некоторые выбиты полностью.

https://ria.ru/20230801/drony-1887541974.html

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дмитрий песков, происшествия, москва