В Кремле ответили на вопрос о новой атаке беспилотников на "Москва-Сити"

В Кремле не увидели аналогии атаки на "Москва-Сити" с терактом 11 сентября 2001 года в США
Ночью 1 августа российские военные пресекли попытку Киева атаковать объекты в Москве и Подмосковье с помощью трех дронов.
Ночью 1 августа российские военные пресекли попытку Киева атаковать объекты в Москве и Подмосковье с помощью трех дронов.
Два БПЛА уничтожили в воздухе средства ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.
Два БПЛА уничтожили в воздухе средства ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.
Еще один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.
Еще один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.
Он потерял управление и упал на территории "Москва-Сити".
Он потерял управление и упал на территории "Москва-Сити".
Беспилотник врезался в одну из башен комплекса.
Повреждения получил фасад на уровне 21-го этажа.
Нарушено остекление на площади 150 квадратных метров.
Нарушено остекление на площади 150 квадратных метров.
Ночью 1 августа российские военные пресекли попытку Киева атаковать объекты в Москве и Подмосковье с помощью трех дронов.
Два БПЛА уничтожили в воздухе средства ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.
Еще один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.
Он потерял управление и упал на территории "Москва-Сити".
Беспилотник врезался в одну из башен комплекса.
Повреждения получил фасад на уровне 21-го этажа.
Нарушено остекление на площади 150 квадратных метров.