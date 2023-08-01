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В Кремле ответили на вопрос о новой атаке беспилотников на "Москва-Сити"

В Кремле ответили на вопрос о новой атаке беспилотников на "Москва-Сити" - РИА Новости, 01.08.2023

В Кремле ответили на вопрос о новой атаке беспилотников на "Москва-Сити"

В Кремле не видят аналогий между ударами украинских беспилотников по "Москва-сити" с терактом 11 сентября 2001 года в США, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T12:27

2023-08-01T12:27

2023-08-01T12:27

дмитрий песков

москва

нью-йорк (город)

сша

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В Кремле не видят аналогий между ударами украинских беспилотников по "Москва-сити" с терактом 11 сентября 2001 года в США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, не видят", - сказал Песков журналистам на вопрос, видят ли в Кремле аналогии атаки беспилотников на "Москва-Сити" с атакой на "Башни-близнецы" в Нью-Йорке. Утром 30 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в результате атаки украинскими дронами незначительные повреждения получили фасады двух офисных башен "Москва-Сити". Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.

москва

нью-йорк (город)

сша

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дмитрий песков, москва, нью-йорк (город), сша