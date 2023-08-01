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В Кремле ответили на вопрос о новой атаке беспилотников на "Москва-Сити" - РИА Новости, 01.08.2023
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12:27 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/ataka-1887561156.html
В Кремле ответили на вопрос о новой атаке беспилотников на "Москва-Сити"
В Кремле ответили на вопрос о новой атаке беспилотников на "Москва-Сити" - РИА Новости, 01.08.2023
В Кремле ответили на вопрос о новой атаке беспилотников на "Москва-Сити"
В Кремле не видят аналогий между ударами украинских беспилотников по "Москва-сити" с терактом 11 сентября 2001 года в США, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T12:27
2023-08-01T12:27
дмитрий песков
москва
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сша
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В Кремле не видят аналогий между ударами украинских беспилотников по "Москва-сити" с терактом 11 сентября 2001 года в США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, не видят", - сказал Песков журналистам на вопрос, видят ли в Кремле аналогии атаки беспилотников на "Москва-Сити" с атакой на "Башни-близнецы" в Нью-Йорке. Утром 30 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в результате атаки украинскими дронами незначительные повреждения получили фасады двух офисных башен "Москва-Сити". Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.
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дмитрий песков, москва, нью-йорк (город), сша
Дмитрий Песков, Москва, Нью-Йорк (город), США
В Кремле ответили на вопрос о новой атаке беспилотников на "Москва-Сити"

В Кремле не увидели аналогии атаки на "Москва-Сити" с терактом 11 сентября 2001 года в США

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПовреждения одной из башен "Москва-Сити" после атаки беспилотника
Повреждения одной из башен Москва-Сити после атаки беспилотника - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Повреждения одной из башен "Москва-Сити" после атаки беспилотника
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В Кремле не видят аналогий между ударами украинских беспилотников по "Москва-сити" с терактом 11 сентября 2001 года в США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, не видят", - сказал Песков журналистам на вопрос, видят ли в Кремле аналогии атаки беспилотников на "Москва-Сити" с атакой на "Башни-близнецы" в Нью-Йорке.
Утром 30 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в результате атаки украинскими дронами незначительные повреждения получили фасады двух офисных башен "Москва-Сити".
Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.
Попытка атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Ночью 1 августа российские военные пресекли попытку Киева атаковать объекты в Москве и Подмосковье с помощью трех дронов.

Повреждения и разбитые стекла в башне IQ-квартал делового центра Москва-сити в результате атаки украинских беспилотников

Ночью 1 августа российские военные пресекли попытку Киева атаковать объекты в Москве и Подмосковье с помощью трех дронов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Два БПЛА уничтожили в воздухе средства ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.

Сотрудники пожарной службы МЧС в башне IQ-квартал делового центра Москва-сити, поврежденной в результате атаки украинских беспилотников

Два БПЛА уничтожили в воздухе средства ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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2 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Еще один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Сотрудники пожарной службы МЧС возле башни башне IQ-квартал делового центра Москва-сити, поврежденной в результате атаки украинских беспилотников

Еще один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Он потерял управление и упал на территории "Москва-Сити".

Сотрудники следственного комитета в башне IQ-квартал делового центра Москва-сити, поврежденной в результате атаки украинских беспилотников

Он потерял управление и упал на территории "Москва-Сити".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Беспилотник врезался в одну из башен комплекса.

В одну из башен Москва-Сити попал беспилотник

Беспилотник врезался в одну из башен комплекса.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Повреждения получил фасад на уровне 21-го этажа.

Повреждения и разбитые стекла в башне IQ-квартал делового центра Москва-сити в результате атаки украинских беспилотников

Повреждения получил фасад на уровне 21-го этажа.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Нарушено остекление на площади 150 квадратных метров.

Сотрудники полиции неподалеку от башни IQ-квартал делового центра Москва-сити, поврежденной в результате атаки украинских беспилотников

Нарушено остекление на площади 150 квадратных метров.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Информации о пострадавших не поступало.

Повреждения и разбитые стекла в башне IQ-квартал делового центра Москва-сити в результате атаки украинских беспилотников

Информации о пострадавших не поступало.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 8

Ночью 1 августа российские военные пресекли попытку Киева атаковать объекты в Москве и Подмосковье с помощью трех дронов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 8

Два БПЛА уничтожили в воздухе средства ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 8

Еще один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 8

Он потерял управление и упал на территории "Москва-Сити".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 8

Беспилотник врезался в одну из башен комплекса.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повреждения получил фасад на уровне 21-го этажа.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 8

Нарушено остекление на площади 150 квадратных метров.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 8

Информации о пострадавших не поступало.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 8
 
Дмитрий ПесковМоскваНью-Йорк (город)США
 
 
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