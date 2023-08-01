https://ria.ru/20230801/ataka-1887537025.html

Минэкономразвития прокомментировало атаку беспилотника на "Москва-сити"

Минэкономразвития прокомментировало атаку беспилотника на "Москва-сити" - РИА Новости, 01.08.2023

Минэкономразвития прокомментировало атаку беспилотника на "Москва-сити"

Сотрудники Минэкономразвития РФ после крушения беспилотника на здание правительственного комплекса IQ-квартал в "Москва-Сити" работают в удаленном режиме; идет... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T11:00

2023-08-01T11:00

2023-08-01T12:02

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Сотрудники Минэкономразвития РФ после крушения беспилотника на здание правительственного комплекса IQ-квартал в "Москва-Сити" работают в удаленном режиме; идет оценка безопасности нахождения в здании людей, на это потребуется время, сообщила журналистам советник министра экономического развития Дарья Левченко."На данный момент специалисты проводят оценку ущерба и состояние инфраструктуры на предмет безопасности нахождения в здании людей. Для этого потребуется какое-то время. Сотрудники министерства продолжают работать на удаленке. Ещё со времён ковидных ограничений для этого созданы условия. Совещания проводятся в режиме ВКС", - сказала Левченко, комментируя текущую ситуацию.Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в башню "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, возгорания после попадания дрона самолетного типа в башне не было.Как сообщал корреспондент РИА Новости, "Башня министерств" в "Москва-Сити" оцеплена, на месте происшествия стоят машины экстренных служб, а вход в здание закрыт. Окна сильно повреждены с двух сторон. Несколько стекол треснули, некоторые выбиты полностью.

https://ria.ru/20230801/drony-1887541974.html

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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), москва, происшествия