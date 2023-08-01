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Шойгу: Россия заинтересована в лидерстве Алжира в региональной безопасности - РИА Новости, 01.08.2023
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17:24 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/alzhir-1887651357.html
Шойгу: Россия заинтересована в лидерстве Алжира в региональной безопасности
Шойгу: Россия заинтересована в лидерстве Алжира в региональной безопасности - РИА Новости, 01.08.2023
Шойгу: Россия заинтересована в лидерстве Алжира в региональной безопасности
Россия заинтересована в лидирующей позиции Алжира в безопасности на севере Африки, а Минобороны РФ готово способствовать повышению боевых возможностей... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T17:24
2023-08-01T17:24
россия
африка
сергей шойгу
алжир (республика)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия заинтересована в лидирующей позиции Алжира в безопасности на севере Африки, а Минобороны РФ готово способствовать повышению боевых возможностей Вооруженных Сил Алжира, сообщили в российском военном ведомстве со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу. В министерстве сообщили, что Шойгу провел переговоры с начальником штаба Национальной народной армии Алжира Саидом Шанегрихой. В ходе встречи министр подчеркнул, что Россия "всегда поддерживала право каждой страны на принятие суверенных решений" по всему спектру международных и внутригосударственных вопросов, особенно связанных с обеспечением национальной безопасности. "Мы заинтересованы в лидирующей позиции Алжира в укреплении региональной безопасности и стабильности на севере Африки. Со своей стороны Минобороны России готово способствовать повышению боевых возможностей алжирских Вооруженных Сил", - цитирует ведомство Шойгу. В свою очередь Саид Шанегриха отметил, что память алжирского народа "хранит на всю жизнь" те позиции, которые занимал Советский Союз в 1954 году во время алжирской революции, а также "те блага и ту помощь", которую оказывала Россия алжирской национальной армии для укрепления обороноспособности, сообщают в Минобороны. "Мы в Алжире делаем все необходимое для того, чтобы увеличить и усилить наши потенциалы и обороноспособность наших Вооруженных Сил, которая позволит нам превосходить возможные потенциальные угрозы, с которыми мы сталкиваемся, и опасности во всех условиях и во всех вызовах, с которыми сталкивается в настоящее время в 21 веке наше государство. Беря во внимание то, что это все поддерживается западным деструктивным поведением", – приводятся в сообщении слова Шанегрихи.
https://ria.ru/20230728/lada-1886832876.html
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россия, африка, сергей шойгу, алжир (республика), в мире
Россия, Африка, Сергей Шойгу, Алжир (республика), В мире
Шойгу: Россия заинтересована в лидерстве Алжира в региональной безопасности

Шойгу: Россия заинтересована в лидирующей позиции Алжира в безопасности на севере Африки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия заинтересована в лидирующей позиции Алжира в безопасности на севере Африки, а Минобороны РФ готово способствовать повышению боевых возможностей Вооруженных Сил Алжира, сообщили в российском военном ведомстве со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.
В министерстве сообщили, что Шойгу провел переговоры с начальником штаба Национальной народной армии Алжира Саидом Шанегрихой. В ходе встречи министр подчеркнул, что Россия "всегда поддерживала право каждой страны на принятие суверенных решений" по всему спектру международных и внутригосударственных вопросов, особенно связанных с обеспечением национальной безопасности.
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"Мы заинтересованы в лидирующей позиции Алжира в укреплении региональной безопасности и стабильности на севере Африки. Со своей стороны Минобороны России готово способствовать повышению боевых возможностей алжирских Вооруженных Сил", - цитирует ведомство Шойгу.
В свою очередь Саид Шанегриха отметил, что память алжирского народа "хранит на всю жизнь" те позиции, которые занимал Советский Союз в 1954 году во время алжирской революции, а также "те блага и ту помощь", которую оказывала Россия алжирской национальной армии для укрепления обороноспособности, сообщают в Минобороны.
"Мы в Алжире делаем все необходимое для того, чтобы увеличить и усилить наши потенциалы и обороноспособность наших Вооруженных Сил, которая позволит нам превосходить возможные потенциальные угрозы, с которыми мы сталкиваемся, и опасности во всех условиях и во всех вызовах, с которыми сталкивается в настоящее время в 21 веке наше государство. Беря во внимание то, что это все поддерживается западным деструктивным поведением", – приводятся в сообщении слова Шанегрихи.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Шойгу провел переговоры с начальником штаба Вооруженных сил Алжира
Вчера, 16:58
 
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