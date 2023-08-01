https://ria.ru/20230801/alzhir-1887650575.html
Россия и Алжир не поддадутся давлению Запада, заявил Шойгу
Россия и Алжир не поддадутся давлению Запада, заявил Шойгу - РИА Новости, 01.08.2023
Россия и Алжир не поддадутся давлению Запада, заявил Шойгу
Россия и Алжир нацелены проводить независимую внешнюю политику и отстаивать национальные интересы, невзирая на давление со стороны Запада, заявил во вторник... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T17:15
2023-08-01T17:15
2023-08-01T17:15
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сергей шойгу
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия и Алжир нацелены проводить независимую внешнюю политику и отстаивать национальные интересы, невзирая на давление со стороны Запада, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Мы дали ясный сигнал всему миру о том, что Россия и Алжир нацелены проводить независимую внешнюю политику и отстаивать свои национальные интересы, невзирая на беспрецедентное давление со стороны Запада", - сказал Шойгу на встрече с начальником штаба Национальной народной армии Алжирской Народной Демократической Республики генералом армии Саидом Шанегрихой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу, алжир (республика), в мире
Россия, Сергей Шойгу, Алжир (республика), В мире
Россия и Алжир не поддадутся давлению Запада, заявил Шойгу
Шойгу: Россия и Алжир нацелены отстаивать свои интересы, несмотря на давление Запада
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия и Алжир нацелены проводить независимую внешнюю политику и отстаивать национальные интересы, невзирая на давление со стороны Запада, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Мы дали ясный сигнал всему миру о том, что Россия и Алжир нацелены проводить независимую внешнюю политику и отстаивать свои национальные интересы, невзирая на беспрецедентное давление со стороны Запада", - сказал Шойгу на встрече с начальником штаба Национальной народной армии Алжирской Народной Демократической Республики генералом армии Саидом Шанегрихой.
В Алжире пройдет комплекс московско-алжирских деловых мероприятий