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Россия и Алжир не поддадутся давлению Запада, заявил Шойгу - РИА Новости, 01.08.2023
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17:15 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/alzhir-1887650575.html
Россия и Алжир не поддадутся давлению Запада, заявил Шойгу
Россия и Алжир не поддадутся давлению Запада, заявил Шойгу - РИА Новости, 01.08.2023
Россия и Алжир не поддадутся давлению Запада, заявил Шойгу
Россия и Алжир нацелены проводить независимую внешнюю политику и отстаивать национальные интересы, невзирая на давление со стороны Запада, заявил во вторник... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T17:15
2023-08-01T17:15
россия
сергей шойгу
алжир (республика)
в мире
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия и Алжир нацелены проводить независимую внешнюю политику и отстаивать национальные интересы, невзирая на давление со стороны Запада, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Мы дали ясный сигнал всему миру о том, что Россия и Алжир нацелены проводить независимую внешнюю политику и отстаивать свои национальные интересы, невзирая на беспрецедентное давление со стороны Запада", - сказал Шойгу на встрече с начальником штаба Национальной народной армии Алжирской Народной Демократической Республики генералом армии Саидом Шанегрихой.
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россия, сергей шойгу, алжир (республика), в мире
Россия, Сергей Шойгу, Алжир (республика), В мире
Россия и Алжир не поддадутся давлению Запада, заявил Шойгу

Шойгу: Россия и Алжир нацелены отстаивать свои интересы, несмотря на давление Запада

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании руководящего состава Минобороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании руководящего состава Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании руководящего состава Минобороны РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия и Алжир нацелены проводить независимую внешнюю политику и отстаивать национальные интересы, невзирая на давление со стороны Запада, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Мы дали ясный сигнал всему миру о том, что Россия и Алжир нацелены проводить независимую внешнюю политику и отстаивать свои национальные интересы, невзирая на беспрецедентное давление со стороны Запада", - сказал Шойгу на встрече с начальником штаба Национальной народной армии Алжирской Народной Демократической Республики генералом армии Саидом Шанегрихой.
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РоссияСергей ШойгуАлжир (республика)В мире
 
 
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