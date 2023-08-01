https://ria.ru/20230801/alzhir-1887650575.html

Россия и Алжир не поддадутся давлению Запада, заявил Шойгу

Россия и Алжир не поддадутся давлению Запада, заявил Шойгу - РИА Новости, 01.08.2023

Россия и Алжир не поддадутся давлению Запада, заявил Шойгу

Россия и Алжир нацелены проводить независимую внешнюю политику и отстаивать национальные интересы, невзирая на давление со стороны Запада, заявил во вторник... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T17:15

2023-08-01T17:15

2023-08-01T17:15

россия

сергей шойгу

алжир (республика)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865310945_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_5c3cca3b2172b7f815a8f8a323348590.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия и Алжир нацелены проводить независимую внешнюю политику и отстаивать национальные интересы, невзирая на давление со стороны Запада, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Мы дали ясный сигнал всему миру о том, что Россия и Алжир нацелены проводить независимую внешнюю политику и отстаивать свои национальные интересы, невзирая на беспрецедентное давление со стороны Запада", - сказал Шойгу на встрече с начальником штаба Национальной народной армии Алжирской Народной Демократической Республики генералом армии Саидом Шанегрихой.

https://ria.ru/20230728/alzhir-1886758909.html

россия

алжир (республика)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сергей шойгу, алжир (республика), в мире