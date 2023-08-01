https://ria.ru/20230801/alzhir-1887647481.html

Шойгу провел переговоры с начальником штаба Вооруженных сил Алжира

Шойгу провел переговоры с начальником штаба Вооруженных сил Алжира - РИА Новости, 01.08.2023

Шойгу провел переговоры с начальником штаба Вооруженных сил Алжира

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с начальником штаба Национальной народной армии Алжира Саидом Шанегрихой и отметил, что... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T16:58

2023-08-01T16:58

2023-08-01T17:08

россия

алжир (республика)

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с начальником штаба Национальной народной армии Алжира Саидом Шанегрихой и отметил, что российско-алжирские связи развиваются динамично и позитивно, сообщили в Минобороны РФ."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры с начальником штаба Национальной народной армии Алжирской Народной Демократической Республики генералом армии Саидом Шанегрихой. Глава российского военного ведомства отметил, что российско-алжирские связи развиваются особенно динамично и позитивно", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230615/alzhir-1878337178.html

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алжир (республика)

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Кирилл Волков

россия, алжир (республика), сергей шойгу, безопасность