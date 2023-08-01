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Шойгу провел переговоры с начальником штаба Вооруженных сил Алжира - РИА Новости, 01.08.2023
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16:58 01.08.2023 (обновлено: 17:08 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/alzhir-1887647481.html
Шойгу провел переговоры с начальником штаба Вооруженных сил Алжира
Шойгу провел переговоры с начальником штаба Вооруженных сил Алжира - РИА Новости, 01.08.2023
Шойгу провел переговоры с начальником штаба Вооруженных сил Алжира
Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с начальником штаба Национальной народной армии Алжира Саидом Шанегрихой и отметил, что... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T16:58
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россия
алжир (республика)
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с начальником штаба Национальной народной армии Алжира Саидом Шанегрихой и отметил, что российско-алжирские связи развиваются динамично и позитивно, сообщили в Минобороны РФ."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры с начальником штаба Национальной народной армии Алжирской Народной Демократической Республики генералом армии Саидом Шанегрихой. Глава российского военного ведомства отметил, что российско-алжирские связи развиваются особенно динамично и позитивно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230615/alzhir-1878337178.html
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россия, алжир (республика), сергей шойгу, безопасность
Россия, Алжир (республика), Сергей Шойгу, Безопасность
Шойгу провел переговоры с начальником штаба Вооруженных сил Алжира

Шойгу отметил динамичное и позитивное развитие связей Вооруженных сил России и Алжира

© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : Минобороны России
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с начальником штаба Национальной народной армии Алжира Саидом Шанегрихой и отметил, что российско-алжирские связи развиваются динамично и позитивно, сообщили в Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры с начальником штаба Национальной народной армии Алжирской Народной Демократической Республики генералом армии Саидом Шанегрихой. Глава российского военного ведомства отметил, что российско-алжирские связи развиваются особенно динамично и позитивно", - говорится в сообщении.
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