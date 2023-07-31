https://ria.ru/20230731/zhertva-1887470263.html
Жертва скопинского маньяка прокомментировала ситуацию с похищением на Урале
Жертва скопинского маньяка прокомментировала ситуацию с похищением на Урале - РИА Новости, 31.07.2023
Жертва скопинского маньяка прокомментировала ситуацию с похищением на Урале
Пострадавшая в своё время от действий "скопинского маньяка" Виктора Мохова Екатерина Мартынова, комментируя ситуацию с похищенной в 2009 году и находившейся 14... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T20:27
2023-07-31T20:27
2023-07-31T20:27
происшествия
скопин
виктор мохов
рязанская область
саратовская область
здоровье - общество
дело о похищении девушки в челябинской области
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РЯЗАНЬ, 31 июл – РИА Новости. Пострадавшая в своё время от действий "скопинского маньяка" Виктора Мохова Екатерина Мартынова, комментируя ситуацию с похищенной в 2009 году и находившейся 14 лет в заточении девушкой в Челябинской области, считает необходимой после перенесенных потрясений поддержку родных и любимых людей, а также работу с психологом, так как "самой трудно справиться с прошлым". Как сообщило в понедельник СУСК по Челябинской области, в регионе расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека). По версии следствия, осенью 2009 года он под предлогом распития спиртного привез в частный дом девушку, которую удерживал в доме до настоящего времени (30 июля 2023 года). После обострения психического заболевания мужчина был доставлен в лечебное учреждение и женщина смогла покинуть домовладение. В настоящее время мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении. Также установлена причастность подозреваемого к совершению убийства местной жительницы в 2011 году, тело которой мужчина расчленил и закопал останки в погребе дома. "Я ошарашена этой новостью. Просто какой-то нереальный срок - 14 лет. Но наконец-то для этой бедной женщины кошмар закончился. Хочу пожелать ей душевных сил и духа, пережить то, что с ней случилось, и вернуться к нормальной жизни... Я уверена, что ей необходимо поработать с психологом, все-таки самой будет очень трудно справится с таким прошлым. Я отказалась от специалистов, но сейчас считаю, что если бы согласилась на сеансы, моя рана бы зажила быстрее", - сообщила Мартынова РИА Новости.Самое главное, по ее словам, чтобы рядом с освобожденной женщиной были родные и любимые люди, которые поддержат её. "Мне это помогло. Ни в коем случае нельзя терпеть насилие, если есть хоть какая-то возможность, надо обязательно просить помощи, не стыдиться и не бояться", - подчеркнула Екатерина. В 2000 году слесарь Виктор Мохов из Скопина Рязанской области похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. Девушкам удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта 2021 года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.
https://ria.ru/20230731/chelyabinsk-1887457509.html
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происшествия, скопин, виктор мохов, рязанская область, саратовская область, здоровье - общество, дело о похищении девушки в челябинской области
Происшествия, Скопин, Виктор Мохов, Рязанская область, Саратовская область, Здоровье - Общество, Дело о похищении девушки в Челябинской области
Жертва скопинского маньяка прокомментировала ситуацию с похищением на Урале
Жертва скопинского маньяка прокомментировала ситуацию с похищенной девушкой в Челябинске
РЯЗАНЬ, 31 июл – РИА Новости. Пострадавшая в своё время от действий "скопинского маньяка" Виктора Мохова Екатерина Мартынова, комментируя ситуацию с похищенной в 2009 году и находившейся 14 лет в заточении девушкой в Челябинской области, считает необходимой после перенесенных потрясений поддержку родных и любимых людей, а также работу с психологом, так как "самой трудно справиться с прошлым".
Как сообщило в понедельник СУСК по Челябинской области, в регионе расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека). По версии следствия, осенью 2009 года он под предлогом распития спиртного привез в частный дом девушку, которую удерживал в доме до настоящего времени (30 июля 2023 года). После обострения психического заболевания мужчина был доставлен в лечебное учреждение и женщина смогла покинуть домовладение. В настоящее время мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении. Также установлена причастность подозреваемого к совершению убийства местной жительницы в 2011 году, тело которой мужчина расчленил и закопал останки в погребе дома.
Источник: похититель девушки в Челябинске ранее был судим за разбой
«
"Я ошарашена этой новостью. Просто какой-то нереальный срок - 14 лет. Но наконец-то для этой бедной женщины кошмар закончился. Хочу пожелать ей душевных сил и духа, пережить то, что с ней случилось, и вернуться к нормальной жизни... Я уверена, что ей необходимо поработать с психологом, все-таки самой будет очень трудно справится с таким прошлым. Я отказалась от специалистов, но сейчас считаю, что если бы согласилась на сеансы, моя рана бы зажила быстрее", - сообщила Мартынова РИА Новости.
Самое главное, по ее словам, чтобы рядом с освобожденной женщиной были родные и любимые люди, которые поддержат её. "Мне это помогло. Ни в коем случае нельзя терпеть насилие, если есть хоть какая-то возможность, надо обязательно просить помощи, не стыдиться и не бояться", - подчеркнула Екатерина.
В 2000 году слесарь Виктор Мохов из Скопина Рязанской области
похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. Девушкам удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области
3 марта 2021 года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.
Источник рассказал о находках в доме маньяка, похитившего девушку на Урале