Рейтинг@Mail.ru
Президент Нигерии распорядился раздать гражданам более 200 тысяч тонн зерна - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:06 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/zerno-1887484090.html
Президент Нигерии распорядился раздать гражданам более 200 тысяч тонн зерна
Президент Нигерии распорядился раздать гражданам более 200 тысяч тонн зерна - РИА Новости, 31.07.2023
Президент Нигерии распорядился раздать гражданам более 200 тысяч тонн зерна
Президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу распорядился раздать гражданам страны более 200 тысяч тонн зерна. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T23:06
2023-07-31T23:06
в мире
нигерия
адамава (нигерия)
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102452/96/1024529634_0:162:1713:1125_1920x0_80_0_0_4b417ef787695da60e93b046dff59d4f.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу распорядился раздать гражданам страны более 200 тысяч тонн зерна. Ранее власти штата Адамава на северо-востоке Нигерии ввели комендантский час на сутки после того, как сотни мародеров разграбили частные и государственные склады с зерном и другими товарами. "Президент... распорядился раздать более 200 тысяч метрических тонн зерна семьям в 36 штатах и федеральной столичной территории Абуджа", - сообщается в твиттер-аккаунте президентской канцелярии. Также правительство Нигерии работает над тем, чтобы денежными выплатами от государства и распределением продовольствия могли воспользоваться студенты, находящиеся в бедственном положении, говорится в сообщении. По сообщению Channels TV, в прошлом месяце в Нигерии был отменен режим субсидирования топлива, что привело к четырехкратному росту цен на бензин и резкому повышению цен на продукты питания в стране, и без того ослабленной последствиями коронавируса.
https://ria.ru/20230731/zerno-1887319615.html
https://ria.ru/20230730/moldaviya-1887178688.html
нигерия
адамава (нигерия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102452/96/1024529634_0:1:1713:1285_1920x0_80_0_0_165c9c3b95318703dc1a46353d893047.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигерия, адамава (нигерия) , цены на нефть
В мире, Нигерия, Адамава (Нигерия) , Цены на нефть
Президент Нигерии распорядился раздать гражданам более 200 тысяч тонн зерна

Президент Нигерии Тинубу распорядился раздать гражданам страны более 200 тысяч тонн зерна

© Flickr / Shariz ChakeraГород Кано, Нигерия
Город Кано, Нигерия - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Flickr / Shariz Chakera
Город Кано, Нигерия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу распорядился раздать гражданам страны более 200 тысяч тонн зерна.
Ранее власти штата Адамава на северо-востоке Нигерии ввели комендантский час на сутки после того, как сотни мародеров разграбили частные и государственные склады с зерном и другими товарами.
Президент переходного периода Республики Буркина-Фасо Ибраим Траоре во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Глава Буркина-Фасо рассказал о поставках зерна из России
Вчера, 11:50
"Президент... распорядился раздать более 200 тысяч метрических тонн зерна семьям в 36 штатах и федеральной столичной территории Абуджа", - сообщается в твиттер-аккаунте президентской канцелярии.
Также правительство Нигерии работает над тем, чтобы денежными выплатами от государства и распределением продовольствия могли воспользоваться студенты, находящиеся в бедственном положении, говорится в сообщении.
По сообщению Channels TV, в прошлом месяце в Нигерии был отменен режим субсидирования топлива, что привело к четырехкратному росту цен на бензин и резкому повышению цен на продукты питания в стране, и без того ослабленной последствиями коронавируса.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
Молдавские фермеры попросили создать экспортный коридор для зерна
30 июля, 11:29
 
В миреНигерияАдамава (Нигерия)Цены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала