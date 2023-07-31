https://ria.ru/20230731/zerno-1887484090.html
Президент Нигерии распорядился раздать гражданам более 200 тысяч тонн зерна
Президент Нигерии распорядился раздать гражданам более 200 тысяч тонн зерна - РИА Новости, 31.07.2023
Президент Нигерии распорядился раздать гражданам более 200 тысяч тонн зерна
Президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу распорядился раздать гражданам страны более 200 тысяч тонн зерна. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T23:06
2023-07-31T23:06
2023-07-31T23:06
в мире
нигерия
адамава (нигерия)
цены на нефть
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу распорядился раздать гражданам страны более 200 тысяч тонн зерна. Ранее власти штата Адамава на северо-востоке Нигерии ввели комендантский час на сутки после того, как сотни мародеров разграбили частные и государственные склады с зерном и другими товарами. "Президент... распорядился раздать более 200 тысяч метрических тонн зерна семьям в 36 штатах и федеральной столичной территории Абуджа", - сообщается в твиттер-аккаунте президентской канцелярии. Также правительство Нигерии работает над тем, чтобы денежными выплатами от государства и распределением продовольствия могли воспользоваться студенты, находящиеся в бедственном положении, говорится в сообщении. По сообщению Channels TV, в прошлом месяце в Нигерии был отменен режим субсидирования топлива, что привело к четырехкратному росту цен на бензин и резкому повышению цен на продукты питания в стране, и без того ослабленной последствиями коронавируса.
https://ria.ru/20230731/zerno-1887319615.html
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в мире, нигерия, адамава (нигерия) , цены на нефть
В мире, Нигерия, Адамава (Нигерия) , Цены на нефть
Президент Нигерии распорядился раздать гражданам более 200 тысяч тонн зерна
Президент Нигерии Тинубу распорядился раздать гражданам страны более 200 тысяч тонн зерна
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу распорядился раздать гражданам страны более 200 тысяч тонн зерна.
Ранее власти штата Адамава
на северо-востоке Нигерии ввели комендантский час на сутки после того, как сотни мародеров разграбили частные и государственные склады с зерном и другими товарами.
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"Президент... распорядился раздать более 200 тысяч метрических тонн зерна семьям в 36 штатах и федеральной столичной территории Абуджа", - сообщается в твиттер-аккаунте президентской канцелярии.
Также правительство Нигерии работает над тем, чтобы денежными выплатами от государства и распределением продовольствия могли воспользоваться студенты, находящиеся в бедственном положении, говорится в сообщении.
По сообщению Channels TV, в прошлом месяце в Нигерии был отменен режим субсидирования топлива, что привело к четырехкратному росту цен на бензин и резкому повышению цен на продукты питания в стране, и без того ослабленной последствиями коронавируса.
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