https://ria.ru/20230731/zerno-1887484090.html

Президент Нигерии распорядился раздать гражданам более 200 тысяч тонн зерна

Президент Нигерии распорядился раздать гражданам более 200 тысяч тонн зерна - РИА Новости, 31.07.2023

Президент Нигерии распорядился раздать гражданам более 200 тысяч тонн зерна

Президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу распорядился раздать гражданам страны более 200 тысяч тонн зерна. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T23:06

2023-07-31T23:06

2023-07-31T23:06

в мире

нигерия

адамава (нигерия)

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102452/96/1024529634_0:162:1713:1125_1920x0_80_0_0_4b417ef787695da60e93b046dff59d4f.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу распорядился раздать гражданам страны более 200 тысяч тонн зерна. Ранее власти штата Адамава на северо-востоке Нигерии ввели комендантский час на сутки после того, как сотни мародеров разграбили частные и государственные склады с зерном и другими товарами. "Президент... распорядился раздать более 200 тысяч метрических тонн зерна семьям в 36 штатах и федеральной столичной территории Абуджа", - сообщается в твиттер-аккаунте президентской канцелярии. Также правительство Нигерии работает над тем, чтобы денежными выплатами от государства и распределением продовольствия могли воспользоваться студенты, находящиеся в бедственном положении, говорится в сообщении. По сообщению Channels TV, в прошлом месяце в Нигерии был отменен режим субсидирования топлива, что привело к четырехкратному росту цен на бензин и резкому повышению цен на продукты питания в стране, и без того ослабленной последствиями коронавируса.

https://ria.ru/20230731/zerno-1887319615.html

https://ria.ru/20230730/moldaviya-1887178688.html

нигерия

адамава (нигерия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нигерия, адамава (нигерия) , цены на нефть