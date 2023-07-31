Хорватия разрешила использовать ее порты для транзита зерна, заявил Кулеба
Кулеба: Киев договорился с Загребом об использовании хорватских портов для транзита зерна
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о договоренностях с Хорватией об использовании ее портов для транзита украинского зерна. Его слова приводит сайт украинского МИД.
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"Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить как можно более эффективные маршруты к этим портам и максимально использовать эту возможность", - заявил Кулеба по итогам встречи с главой МИД Хорватии Гордоном Гирличем-Радманом во время его визита на Украину.
По словам Кулебы, он также обсудил со своим хорватским коллегой дальнейшую оборонную поддержку Украины. Он отметил, что "есть конкретные договоренности, которые вскоре будут реализованы".
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.