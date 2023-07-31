https://ria.ru/20230731/zerno-1887319615.html
Глава Буркина-Фасо рассказал о поставках зерна из России
Глава Буркина-Фасо рассказал о поставках зерна из России - РИА Новости, 31.07.2023
Глава Буркина-Фасо рассказал о поставках зерна из России
Россия отправила зерно в Буркина-Фасо еще до официального заявления о поставках, сообщил РИА Новости президент переходного периода западноафриканского... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T11:50
2023-07-31T11:50
2023-07-31T11:50
в мире
буркина-фасо
россия
мали
владимир путин
форум "россия — африка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1d/1887072607_0:239:3137:2004_1920x0_80_0_0_c3d9ac34a02b0bc66aeb8fa3c8d71e97.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Россия отправила зерно в Буркина-Фасо еще до официального заявления о поставках, сообщил РИА Новости президент переходного периода западноафриканского государства Ибраим Траоре. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин в ходе саммита "Россия - Африка" заявил, что российская сторона готова поставить Буркина-Фасо, Мали, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна, и обеспечить бесплатную доставку. "В случае с Буркина-Фасо еще задолго до этого объявления президент России уже отправил зерно, и я думаю, что оно должно быть в пути", - сказал буркинийский лидер. По его словам, президент РФ стремится обеспечить Буркина-Фасо зерном, поскольку знает, что в стране идет война и есть вынужденные переселенцы. "Другие публикуют цифры, но ничего не делают, а он принимает меры", - добавил Траоре. В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
https://ria.ru/20230729/aes-1887069925.html
https://ria.ru/20230730/putin-1887130386.html
буркина-фасо
россия
мали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1d/1887072607_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b7dfd1f6c7eac8d38b3639ee522f0cea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, буркина-фасо, россия, мали, владимир путин, форум "россия — африка"
В мире, Буркина-Фасо, Россия, Мали, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Глава Буркина-Фасо рассказал о поставках зерна из России
Глава Буркина-Фасо сообщил, что Россия направила в страну зерно до заявления о поставках
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Россия отправила зерно в Буркина-Фасо еще до официального заявления о поставках, сообщил РИА Новости президент переходного периода западноафриканского государства Ибраим Траоре.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин
в ходе саммита "Россия - Африка" заявил, что российская сторона готова поставить Буркина-Фасо, Мали
, Эритрее
по 25-50 тысяч тонн зерна, и обеспечить бесплатную доставку.
Глава Буркина-Фасо предложил России построить АЭС в стране
"В случае с Буркина-Фасо еще задолго до этого объявления президент России уже отправил зерно, и я думаю, что оно должно быть в пути", - сказал буркинийский лидер.
По его словам, президент РФ стремится обеспечить Буркина-Фасо зерном, поскольку знает, что в стране идет война и есть вынужденные переселенцы.
"Другие публикуют цифры, но ничего не делают, а он принимает меры", - добавил Траоре.
В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.
Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель
, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
Россия вопреки всему остается лидером по продаже зерна в мире, заявил Путин