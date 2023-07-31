https://ria.ru/20230731/zerno-1887319615.html

Глава Буркина-Фасо рассказал о поставках зерна из России

Глава Буркина-Фасо рассказал о поставках зерна из России - РИА Новости, 31.07.2023

Глава Буркина-Фасо рассказал о поставках зерна из России

Россия отправила зерно в Буркина-Фасо еще до официального заявления о поставках, сообщил РИА Новости президент переходного периода западноафриканского... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T11:50

2023-07-31T11:50

2023-07-31T11:50

в мире

буркина-фасо

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владимир путин

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Россия отправила зерно в Буркина-Фасо еще до официального заявления о поставках, сообщил РИА Новости президент переходного периода западноафриканского государства Ибраим Траоре. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин в ходе саммита "Россия - Африка" заявил, что российская сторона готова поставить Буркина-Фасо, Мали, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна, и обеспечить бесплатную доставку. "В случае с Буркина-Фасо еще задолго до этого объявления президент России уже отправил зерно, и я думаю, что оно должно быть в пути", - сказал буркинийский лидер. По его словам, президент РФ стремится обеспечить Буркина-Фасо зерном, поскольку знает, что в стране идет война и есть вынужденные переселенцы. "Другие публикуют цифры, но ничего не делают, а он принимает меры", - добавил Траоре. В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.

https://ria.ru/20230729/aes-1887069925.html

https://ria.ru/20230730/putin-1887130386.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, буркина-фасо, россия, мали, владимир путин, форум "россия — африка"