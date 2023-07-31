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"Путин его прищучит". Ход Зеленского в отношении России шокировал французов
"Путин его прищучит". Ход Зеленского в отношении России шокировал французов - РИА Новости, 31.07.2023
"Путин его прищучит". Ход Зеленского в отношении России шокировал французов
Подписчики агентства Франс Пресс в твиттере раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за атаки БПЛА на территории России. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T17:35
2023-07-31T17:35
2023-07-31T17:39
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Подписчики агентства Франс Пресс в твиттере раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за атаки БПЛА на территории России."Мировая война. Это все, чего ищет этот придурок", — написали в комментариях."Продолжай в том же духе, грязный клоун, и Путин тебя прищучит", — отметил участник дискуссии."Играет с огнем, очевидно", — поделился мнением читатель."Россия раздавит Украину, и воюющие стороны разделят ее останки, если Зеленский продолжит так делать", — считает один из пользователей."Хочет втянуть НАТО в войну с Россией", — предположили в беседе.В ночь на воскресенье киевский режим попытался атаковать Москву беспилотниками. Один дрон сбили системы противовоздушной обороны, два других были подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, разбились на территории комплекса "Москва-Сити".
https://ria.ru/20230731/vlasti-1887404538.html
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политика, россия, украина, владимир зеленский, нато
Политика, Россия, Украина, Владимир Зеленский, НАТО
"Путин его прищучит". Ход Зеленского в отношении России шокировал французов
Читатели AFP раскритиковали Зеленского за атаки БПЛА на территории России