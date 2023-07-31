https://ria.ru/20230731/zdravookhranenie-1887359592.html

ВОЗ включила Россию в список стран, наиболее защищающих людей от курения

ВОЗ включила Россию в список стран, наиболее защищающих людей от курения - РИА Новости, 31.07.2023

ВОЗ включила Россию в список стран, наиболее защищающих людей от курения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила Россию в список стран, проводящих политику, наиболее защищающую ее население от воздействия табака по... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T14:10

2023-07-31T14:10

2023-07-31T14:10

здоровье - общество

россия

воз

общество

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ЖЕНЕВА, 31 июл – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила Россию в список стран, проводящих политику, наиболее защищающую ее население от воздействия табака по многим критериям, следует из доклада организации о "глобальной табачной эпидемии". По данным ВОЗ, Россия входит в число стран, которые лучше всего отслеживают данные о курении и проводят политику профилактики. Также Россия входит в число 74 стран, которым удалось ввести полный запрет на курение в общественных местах. ВОЗ также подчеркивает, что Российская Федерация входит в число стран, в которых на сигаретных пачках размещены графические предупреждения об опасностях, связанных с употреблением табака, а также в число стран, которые проводят кампании в средствах массовой информации, разоблачающие вред табака и предупреждающие население, тем самым защищая самых молодых. Кроме того, Россия в числе стран, которые запретили влиятельным лицам рекламировать табак среди молодежи, и отслеживает использование электронных сигарет взрослыми и подростками.

https://ria.ru/20230215/shtraf-1852209412.html

https://ria.ru/20230520/dieta-1873064781.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

здоровье - общество, россия, воз, общество