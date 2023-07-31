https://ria.ru/20230731/zdravookhranenie-1887359592.html
ВОЗ включила Россию в список стран, наиболее защищающих людей от курения
ВОЗ включила Россию в список стран, наиболее защищающих людей от курения - РИА Новости, 31.07.2023
ВОЗ включила Россию в список стран, наиболее защищающих людей от курения
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила Россию в список стран, проводящих политику, наиболее защищающую ее население от воздействия табака по... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:10
2023-07-31T14:10
2023-07-31T14:10
здоровье - общество
россия
воз
общество
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ЖЕНЕВА, 31 июл – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила Россию в список стран, проводящих политику, наиболее защищающую ее население от воздействия табака по многим критериям, следует из доклада организации о "глобальной табачной эпидемии". По данным ВОЗ, Россия входит в число стран, которые лучше всего отслеживают данные о курении и проводят политику профилактики. Также Россия входит в число 74 стран, которым удалось ввести полный запрет на курение в общественных местах. ВОЗ также подчеркивает, что Российская Федерация входит в число стран, в которых на сигаретных пачках размещены графические предупреждения об опасностях, связанных с употреблением табака, а также в число стран, которые проводят кампании в средствах массовой информации, разоблачающие вред табака и предупреждающие население, тем самым защищая самых молодых. Кроме того, Россия в числе стран, которые запретили влиятельным лицам рекламировать табак среди молодежи, и отслеживает использование электронных сигарет взрослыми и подростками.
https://ria.ru/20230215/shtraf-1852209412.html
https://ria.ru/20230520/dieta-1873064781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, россия, воз, общество
Здоровье - Общество, Россия, ВОЗ, Общество
ВОЗ включила Россию в список стран, наиболее защищающих людей от курения
ВОЗ включила Россию в список стран, наиболее защищающих население от воздействия табака
ЖЕНЕВА, 31 июл – РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила Россию в список стран, проводящих политику, наиболее защищающую ее население от воздействия табака по многим критериям, следует из доклада
организации о "глобальной табачной эпидемии".
По данным ВОЗ, Россия входит в число стран, которые лучше всего отслеживают данные о курении и проводят политику профилактики. Также Россия входит в число 74 стран, которым удалось ввести полный запрет на курение в общественных местах.
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ВОЗ также подчеркивает, что Российская Федерация входит в число стран, в которых на сигаретных пачках размещены графические предупреждения об опасностях, связанных с употреблением табака, а также в число стран, которые проводят кампании в средствах массовой информации, разоблачающие вред табака и предупреждающие население, тем самым защищая самых молодых.
Кроме того, Россия в числе стран, которые запретили влиятельным лицам рекламировать табак среди молодежи, и отслеживает использование электронных сигарет взрослыми и подростками.
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