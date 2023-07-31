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Врачи рассказали о состоянии жителей Татарстана, пострадавших в Марий Эл - РИА Новости, 31.07.2023
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10:54 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/zdorove-1887307869.html
Врачи рассказали о состоянии жителей Татарстана, пострадавших в Марий Эл
Врачи рассказали о состоянии жителей Татарстана, пострадавших в Марий Эл - РИА Новости, 31.07.2023
Врачи рассказали о состоянии жителей Татарстана, пострадавших в Марий Эл
Четверо пострадавших во время субботней непогоды в Марий Эл находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T10:54
2023-07-31T10:54
происшествия
рустам минниханов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика марий эл
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КАЗАНЬ, 31 июл – РИА Новости. Четверо пострадавших во время субботней непогоды в Марий Эл находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое, сообщил РИА Новости представитель Республиканский клинической больницы Татарстана, куда были перевезены пострадавшие жители региона. В субботу в Татарстане и Марий Эл прошел ураган: грозы, ливневые дожди, град, шквалистые усиления ветра до 19-24 метров в секунду. В результате в Татарстане пострадали 24 человека, погибла девочка-подросток. По данным МЧС Марий Эл, от поваленных во время урагана деревьев в палаточных лагерях на озерах Яльчик и Таир пострадал 21 человек, еще восемь человек, включая трех детей, погибли. Позднее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что страшная стихия унесла жизни девяти жителей республики. В том числе восемь погибших у озера Яльчик - татарстанцы. Несколько отдыхающих из Татарстана и среди пострадавших в Марий Эл. "Всего у нас было 22 поступления, в том числе те, кто пострадал в Марий Эл. Пять из них госпитализированы, в том числе четверо в реанимации. Они в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в реанимации остаются именно те, кто пострадал от стихии в Марий Эл. Пострадавшие в основном получили ушибы и переломы позвоночника, травмы головы, переломы ног, сотрясения головного мозга. Остальные, по словам представителя клиники, отпущены на амбулаторное долечивание.
https://ria.ru/20230730/nepogoda-1887188352.html
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происшествия, рустам минниханов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика марий эл
Происшествия, Рустам Минниханов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Марий Эл
Врачи рассказали о состоянии жителей Татарстана, пострадавших в Марий Эл

Четверо пострадавших во время субботней непогоды в Марий Эл находятся в реанимации

© Фото : МЧС РоссииПоследствия прохождения стихии в Марий Эл
Последствия прохождения стихии в Марий Эл - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Фото : МЧС России
Последствия прохождения стихии в Марий Эл. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 31 июл – РИА Новости. Четверо пострадавших во время субботней непогоды в Марий Эл находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое, сообщил РИА Новости представитель Республиканский клинической больницы Татарстана, куда были перевезены пострадавшие жители региона.
В субботу в Татарстане и Марий Эл прошел ураган: грозы, ливневые дожди, град, шквалистые усиления ветра до 19-24 метров в секунду. В результате в Татарстане пострадали 24 человека, погибла девочка-подросток. По данным МЧС Марий Эл, от поваленных во время урагана деревьев в палаточных лагерях на озерах Яльчик и Таир пострадал 21 человек, еще восемь человек, включая трех детей, погибли.
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Позднее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что страшная стихия унесла жизни девяти жителей республики. В том числе восемь погибших у озера Яльчик - татарстанцы. Несколько отдыхающих из Татарстана и среди пострадавших в Марий Эл.
"Всего у нас было 22 поступления, в том числе те, кто пострадал в Марий Эл. Пять из них госпитализированы, в том числе четверо в реанимации. Они в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в реанимации остаются именно те, кто пострадал от стихии в Марий Эл.
Пострадавшие в основном получили ушибы и переломы позвоночника, травмы головы, переломы ног, сотрясения головного мозга.
Остальные, по словам представителя клиники, отпущены на амбулаторное долечивание.
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ПроисшествияРустам МиннихановМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Марий Эл
 
 
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