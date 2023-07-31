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На месте взрыва в Таганроге продолжают разбирать завалы

На месте взрыва в Таганроге продолжают разбирать завалы - РИА Новости, 31.07.2023

На месте взрыва в Таганроге продолжают разбирать завалы

Работы по разбору завалов на месте взрыва в центре Таганрога у кафе "Чехов сад" продолжаются, введенный властями режим ЧС в этом районе сохраняется, передает... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T23:31

2023-07-31T23:31

2023-07-31T23:31

происшествия

таганрог

россия

александровское

василий голубев

таганрогский художественный музей

взрыв в таганроге

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл – РИА Новости. Работы по разбору завалов на месте взрыва в центре Таганрога у кафе "Чехов сад" продолжаются, введенный властями режим ЧС в этом районе сохраняется, передает корреспондент РИА Новости. В минувшую пятницу в центре Таганрога взорвалась предположительно ракета. Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. За медицинской помощью обратились 22 человека. В результате взрыва разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома. Пострадало и здание кафе "Чехов сад", где также выбило окна и нанесен ущерб служебным помещениям. Помимо этого, выбиты окна и остекление балконов в нескольких квартирах дома по улице Александровская, который находится практически напротив здания музея. В настоящее время пройти к эпицентру взрыва на территории музея нельзя, здесь действует режим ЧС: на месте работает спецтехника, ведется расчистка территории от последствий взрыва. Увидеть, в каком состоянии квартиры трехэтажного многоквартирного дома на Лермонтовском переулке, не удалось - посторонних сюда не пускают. На входе во двор трехэтажного здания стоят ворота с кодовым замком, во дворе постоянно дежурит сотрудник правоохранительных органов. Он пояснил, что здесь также действует режим ЧС, заходить и выходить из дома разрешено только его жителям. Тем не менее, удалось пообщаться с двумя жильцами этого дома, которые рассказали, что сейчас все спокойно, с первоначальным шоком большинство жильцов уже справились. "Все спокойно, нормально, все, в основном, дома, никто не уезжал никуда. И дом, в общем, целый, окон только нет, с той стороны, где прилет был, но сейчас лето, натянули пленку и, в общем, терпимо", - рассказали собеседники агентства. По их словам, никто из жильцов в пункт временного размещения не переезжал, жители решили оставаться в своих квартирах. "А на кого мы оставим вещи? Да и коммунальщики уже на следующий день приходили, газовщикам квартиры открывать надо было. Свет, газ вода, все было уже подключено у нас на следующий день, в конце дня уже. Так что все мы тут, никто не переезжал никуда, и не планирует", - рассказали собеседники агентства. Ранее глава городской администрации Таганрога Андрей Фатеев сообщал, что принято 51 заявление от 108 граждан на единовременную выплату, на первоочередные нужды, а также по утрате имущества. Он уточнял, что эти выплаты будут производиться из местного бюджета. Дополнительно приняты заявления на возмещение вреда здоровью от 22 граждан. Как отметил Фатеев, городская администрация планирует обратиться к губернатору Ростовской области Василию Голубеву с просьбой выделить эти средства для выплаты пострадавшим.

https://ria.ru/20230729/taganrog-1887039463.html

https://ria.ru/20230729/taganrog-1887009707.html

таганрог

россия

александровское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, таганрог, россия, александровское, василий голубев, таганрогский художественный музей, взрыв в таганроге