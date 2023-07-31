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Опрос показал, стесняются ли россияне говорить о своей зарплате - РИА Новости, 31.07.2023
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06:24 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/zarplata-1887277937.html
Опрос показал, стесняются ли россияне говорить о своей зарплате
Опрос показал, стесняются ли россияне говорить о своей зарплате - РИА Новости, 31.07.2023
Опрос показал, стесняются ли россияне говорить о своей зарплате
Большинство россиян не испытывают стыда перед друзьями из-за разницы в заработной плате, однако почти треть жителей страны ощущают по этой причине неловкость,... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T06:24
2023-07-31T06:24
общество
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Большинство россиян не испытывают стыда перед друзьями из-за разницы в заработной плате, однако почти треть жителей страны ощущают по этой причине неловкость, выяснили для РИА Новости аналитики финансового маркетплейса "Сравни". "Почти треть опрошенных все равно стесняется в общении с друзьями из-за разницы в заработке. 6% россиян ответили, что из-за нее они постоянно испытывают стеснение, 20% рассказали, что это чувство они ощущают, но редко. 71% респондентов никогда не чувствовали стыда перед знакомыми из-за своего или их низкого дохода", - отметили специалисты. Большинство россиян (67%) так или иначе обсуждают заработок с друзьями. Почти половина (41%) опрошенных рассказали, что деньги редко, но все-таки становятся темой для разговора с приятелями. Еще четверть респондентов признались, что говорят про финансы очень часто или постоянно. Не обсуждают заработок чуть больше трети (33%) россиян. Аналитики выяснили, что россиянам не важен финансовый статус для дружбы. Только 5% опрошенных признались, что им комфортнее общаться с человеком, с которым они находятся на равном финансовом уровне. Остальные респонденты отметили, что для них доход на дружбу влияет. Друзья обычно не мотивируют россиян зарабатывать больше - такой ответ дали 65% опрошенных. Почти четверть россиян (22%) отметили, что друзья вдохновляют их на более высокий доход своим примером. Еще 4% респондентов заявили, что приятели помогают им карьерными и финансовыми советами. 8% опрошенных считают, что сильнее всего их мотивируют шутки друзей.
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общество
Общество
Опрос показал, стесняются ли россияне говорить о своей зарплате

"Сравни": треть россиян испытывают неловкость перед друзьями из-за разницы в зарплате

© iStock.com / FascinadoraМужчина достает банкноты из кошелька
Мужчина достает банкноты из кошелька - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© iStock.com / Fascinadora
Мужчина достает банкноты из кошелька. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Большинство россиян не испытывают стыда перед друзьями из-за разницы в заработной плате, однако почти треть жителей страны ощущают по этой причине неловкость, выяснили для РИА Новости аналитики финансового маркетплейса "Сравни".
«
"Почти треть опрошенных все равно стесняется в общении с друзьями из-за разницы в заработке. 6% россиян ответили, что из-за нее они постоянно испытывают стеснение, 20% рассказали, что это чувство они ощущают, но редко. 71% респондентов никогда не чувствовали стыда перед знакомыми из-за своего или их низкого дохода", - отметили специалисты.
Большинство россиян (67%) так или иначе обсуждают заработок с друзьями. Почти половина (41%) опрошенных рассказали, что деньги редко, но все-таки становятся темой для разговора с приятелями. Еще четверть респондентов признались, что говорят про финансы очень часто или постоянно. Не обсуждают заработок чуть больше трети (33%) россиян.
Аналитики выяснили, что россиянам не важен финансовый статус для дружбы. Только 5% опрошенных признались, что им комфортнее общаться с человеком, с которым они находятся на равном финансовом уровне. Остальные респонденты отметили, что для них доход на дружбу влияет.
Друзья обычно не мотивируют россиян зарабатывать больше - такой ответ дали 65% опрошенных. Почти четверть россиян (22%) отметили, что друзья вдохновляют их на более высокий доход своим примером. Еще 4% респондентов заявили, что приятели помогают им карьерными и финансовыми советами. 8% опрошенных считают, что сильнее всего их мотивируют шутки друзей.
Деньги - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
В России задолженность по зарплате за июнь снизилась на 11,6 процента
26 июля, 19:08
 
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