https://ria.ru/20230731/zarplata-1887277937.html
Опрос показал, стесняются ли россияне говорить о своей зарплате
Опрос показал, стесняются ли россияне говорить о своей зарплате - РИА Новости, 31.07.2023
Опрос показал, стесняются ли россияне говорить о своей зарплате
Большинство россиян не испытывают стыда перед друзьями из-за разницы в заработной плате, однако почти треть жителей страны ощущают по этой причине неловкость,... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T06:24
2023-07-31T06:24
2023-07-31T06:24
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852114212_0:442:2730:1978_1920x0_80_0_0_955521fd82b2bee2a43c411c8d710c42.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Большинство россиян не испытывают стыда перед друзьями из-за разницы в заработной плате, однако почти треть жителей страны ощущают по этой причине неловкость, выяснили для РИА Новости аналитики финансового маркетплейса "Сравни". "Почти треть опрошенных все равно стесняется в общении с друзьями из-за разницы в заработке. 6% россиян ответили, что из-за нее они постоянно испытывают стеснение, 20% рассказали, что это чувство они ощущают, но редко. 71% респондентов никогда не чувствовали стыда перед знакомыми из-за своего или их низкого дохода", - отметили специалисты. Большинство россиян (67%) так или иначе обсуждают заработок с друзьями. Почти половина (41%) опрошенных рассказали, что деньги редко, но все-таки становятся темой для разговора с приятелями. Еще четверть респондентов признались, что говорят про финансы очень часто или постоянно. Не обсуждают заработок чуть больше трети (33%) россиян. Аналитики выяснили, что россиянам не важен финансовый статус для дружбы. Только 5% опрошенных признались, что им комфортнее общаться с человеком, с которым они находятся на равном финансовом уровне. Остальные респонденты отметили, что для них доход на дружбу влияет. Друзья обычно не мотивируют россиян зарабатывать больше - такой ответ дали 65% опрошенных. Почти четверть россиян (22%) отметили, что друзья вдохновляют их на более высокий доход своим примером. Еще 4% респондентов заявили, что приятели помогают им карьерными и финансовыми советами. 8% опрошенных считают, что сильнее всего их мотивируют шутки друзей.
https://ria.ru/20230726/zadolzhennost-1886467056.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852114212_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_f6f334d9c939532564bc7bfb5914d38b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Опрос показал, стесняются ли россияне говорить о своей зарплате
"Сравни": треть россиян испытывают неловкость перед друзьями из-за разницы в зарплате
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Большинство россиян не испытывают стыда перед друзьями из-за разницы в заработной плате, однако почти треть жителей страны ощущают по этой причине неловкость, выяснили для РИА Новости аналитики финансового маркетплейса "Сравни".
«
"Почти треть опрошенных все равно стесняется в общении с друзьями из-за разницы в заработке. 6% россиян ответили, что из-за нее они постоянно испытывают стеснение, 20% рассказали, что это чувство они ощущают, но редко. 71% респондентов никогда не чувствовали стыда перед знакомыми из-за своего или их низкого дохода", - отметили специалисты.
Большинство россиян (67%) так или иначе обсуждают заработок с друзьями. Почти половина (41%) опрошенных рассказали, что деньги редко, но все-таки становятся темой для разговора с приятелями. Еще четверть респондентов признались, что говорят про финансы очень часто или постоянно. Не обсуждают заработок чуть больше трети (33%) россиян.
Аналитики выяснили, что россиянам не важен финансовый статус для дружбы. Только 5% опрошенных признались, что им комфортнее общаться с человеком, с которым они находятся на равном финансовом уровне. Остальные респонденты отметили, что для них доход на дружбу влияет.
Друзья обычно не мотивируют россиян зарабатывать больше - такой ответ дали 65% опрошенных. Почти четверть россиян (22%) отметили, что друзья вдохновляют их на более высокий доход своим примером. Еще 4% респондентов заявили, что приятели помогают им карьерными и финансовыми советами. 8% опрошенных считают, что сильнее всего их мотивируют шутки друзей.
В России задолженность по зарплате за июнь снизилась на 11,6 процента