https://ria.ru/20230731/zarplata-1887277937.html

Опрос показал, стесняются ли россияне говорить о своей зарплате

Опрос показал, стесняются ли россияне говорить о своей зарплате - РИА Новости, 31.07.2023

Опрос показал, стесняются ли россияне говорить о своей зарплате

Большинство россиян не испытывают стыда перед друзьями из-за разницы в заработной плате, однако почти треть жителей страны ощущают по этой причине неловкость,... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T06:24

2023-07-31T06:24

2023-07-31T06:24

общество

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Большинство россиян не испытывают стыда перед друзьями из-за разницы в заработной плате, однако почти треть жителей страны ощущают по этой причине неловкость, выяснили для РИА Новости аналитики финансового маркетплейса "Сравни". "Почти треть опрошенных все равно стесняется в общении с друзьями из-за разницы в заработке. 6% россиян ответили, что из-за нее они постоянно испытывают стеснение, 20% рассказали, что это чувство они ощущают, но редко. 71% респондентов никогда не чувствовали стыда перед знакомыми из-за своего или их низкого дохода", - отметили специалисты. Большинство россиян (67%) так или иначе обсуждают заработок с друзьями. Почти половина (41%) опрошенных рассказали, что деньги редко, но все-таки становятся темой для разговора с приятелями. Еще четверть респондентов признались, что говорят про финансы очень часто или постоянно. Не обсуждают заработок чуть больше трети (33%) россиян. Аналитики выяснили, что россиянам не важен финансовый статус для дружбы. Только 5% опрошенных признались, что им комфортнее общаться с человеком, с которым они находятся на равном финансовом уровне. Остальные респонденты отметили, что для них доход на дружбу влияет. Друзья обычно не мотивируют россиян зарабатывать больше - такой ответ дали 65% опрошенных. Почти четверть россиян (22%) отметили, что друзья вдохновляют их на более высокий доход своим примером. Еще 4% респондентов заявили, что приятели помогают им карьерными и финансовыми советами. 8% опрошенных считают, что сильнее всего их мотивируют шутки друзей.

https://ria.ru/20230726/zadolzhennost-1886467056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество