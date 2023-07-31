https://ria.ru/20230731/zakon-1887378887.html

Путин подписал закон о запрете иностранцам владеть новостными агрегаторами

Путин подписал закон о запрете иностранцам владеть новостными агрегаторами - РИА Новости, 31.07.2023

Путин подписал закон о запрете иностранцам владеть новостными агрегаторами

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в РФ - теперь более 50% акций в них... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T15:28

2023-07-31T15:28

2023-07-31T15:56

россия

владимир путин

общество

технологии

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в РФ - теперь более 50% акций в них должно принадлежать российским лицам. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.По данным авторов закона, ограничения предлагаются для "предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания тем самым благоприятных условий для развития гражданского общества".Согласно закону, владельцы новостных агрегаторов обязаны привести свои учредительные документы в соответствие с устанавливаемыми законом требованиями не позднее шести месяцев со дня его вступления в силу.Отмечается, что санкция за неисполнение требований - ограничение доступа на территории РФ операторами связи к новостному агрегатору до исполнения таких требований его владельцем.Теперь операторы государственных информационных систем должны использовать хостинг-провайдеры, а другой поправкой установлено, что основанием для включения в реестр сайтов, содержащих запрещенную на территорию РФ информацию, может стать информация о способах доступа к ресурсам, доступ к которым ограничен.Владельцем новостного агрегатора может выступать гражданин России, не имеющий гражданства другого государства, или российское юридическое лицо, находящееся под контролем Российской Федерации. Предусматриваются требования к владельцам новостных агрегаторов по аналогии с требованиями к владельцам классифайдов, более 50% российского контроля в структуре.

https://ria.ru/20230727/zapad-1886666455.html

https://ria.ru/20230725/geoinformatsiya-1886191806.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, общество, технологии