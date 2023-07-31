https://ria.ru/20230731/zakon-1887378887.html
Путин подписал закон о запрете иностранцам владеть новостными агрегаторами
Путин подписал закон о запрете иностранцам владеть новостными агрегаторами - РИА Новости, 31.07.2023
Путин подписал закон о запрете иностранцам владеть новостными агрегаторами
Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в РФ - теперь более 50% акций в них... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:28
2023-07-31T15:28
2023-07-31T15:56
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в РФ - теперь более 50% акций в них должно принадлежать российским лицам. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.По данным авторов закона, ограничения предлагаются для "предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания тем самым благоприятных условий для развития гражданского общества".Согласно закону, владельцы новостных агрегаторов обязаны привести свои учредительные документы в соответствие с устанавливаемыми законом требованиями не позднее шести месяцев со дня его вступления в силу.Отмечается, что санкция за неисполнение требований - ограничение доступа на территории РФ операторами связи к новостному агрегатору до исполнения таких требований его владельцем.Теперь операторы государственных информационных систем должны использовать хостинг-провайдеры, а другой поправкой установлено, что основанием для включения в реестр сайтов, содержащих запрещенную на территорию РФ информацию, может стать информация о способах доступа к ресурсам, доступ к которым ограничен.Владельцем новостного агрегатора может выступать гражданин России, не имеющий гражданства другого государства, или российское юридическое лицо, находящееся под контролем Российской Федерации. Предусматриваются требования к владельцам новостных агрегаторов по аналогии с требованиями к владельцам классифайдов, более 50% российского контроля в структуре.
https://ria.ru/20230727/zapad-1886666455.html
https://ria.ru/20230725/geoinformatsiya-1886191806.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, общество, технологии
Россия, Владимир Путин, Общество, Технологии
Путин подписал закон о запрете иностранцам владеть новостными агрегаторами
Путин подписал закон о запрете иностранцам владеть новостными агрегаторами в России
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в РФ - теперь более 50% акций в них должно принадлежать российским лицам. Соответствующий документ
опубликован на официальном портале правовой информации.
По данным авторов закона, ограничения предлагаются для "предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания тем самым благоприятных условий для развития гражданского общества".
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Согласно закону, владельцы новостных агрегаторов обязаны привести свои учредительные документы в соответствие с устанавливаемыми законом требованиями не позднее шести месяцев со дня его вступления в силу.
Отмечается, что санкция за неисполнение требований - ограничение доступа на территории РФ операторами связи к новостному агрегатору до исполнения таких требований его владельцем.
Теперь операторы государственных информационных систем должны использовать хостинг-провайдеры, а другой поправкой установлено, что основанием для включения в реестр сайтов, содержащих запрещенную на территорию РФ информацию, может стать информация о способах доступа к ресурсам, доступ к которым ограничен.
Владельцем новостного агрегатора может выступать гражданин России, не имеющий гражданства другого государства, или российское юридическое лицо, находящееся под контролем Российской Федерации. Предусматриваются требования к владельцам новостных агрегаторов по аналогии с требованиями к владельцам классифайдов, более 50% российского контроля в структуре.
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