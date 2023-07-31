Рейтинг@Mail.ru
Захарова оценила готовящуюся встречу по Украине в Саудовской Аравии - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 31.07.2023 (обновлено: 15:30 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/zakharova-1887374836.html
Захарова оценила готовящуюся встречу по Украине в Саудовской Аравии
Захарова оценила готовящуюся встречу по Украине в Саудовской Аравии - РИА Новости, 31.07.2023
Захарова оценила готовящуюся встречу по Украине в Саудовской Аравии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу Саудовской Аравии по Украине, заявила, что если она поможет Западу понять всю... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:10
2023-07-31T15:30
в мире
украина
саудовская аравия
мария захарова
владимир зеленский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825428484_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1837846d78e769b857472c19de568755.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу Саудовской Аравии по Украине, заявила, что если она поможет Западу понять всю тупиковость "плана Владимира Зеленского", то будет небесполезной."Сейчас предлагается большее количество различных инициатив. Мы находимся в контактах с партнёрами",- сказала она, высказываясь по саудовской инициативе."Что касается проводимого Саудовской Аравией мероприятия, если оно поможет Западу понять всю тупиковость "плана Зеленского", то будет небесполезным", - добавила она.Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на дипломатов, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Среди приглашенных Саудовской Аравией и Украиной, такие страны, как Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и Евросоюз подтвердили свое участие.
https://ria.ru/20230731/peregovory-1887334113.html
https://ria.ru/20230731/diplomatiya-1887331769.html
украина
саудовская аравия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825428484_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_926f804a1424c7cc76a7ce3026d02192.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, саудовская аравия, мария захарова, владимир зеленский, россия
В мире, Украина, Саудовская Аравия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Россия
Захарова оценила готовящуюся встречу по Украине в Саудовской Аравии

Захарова считает, что встреча по Украине в Саудовской Аравии может быть полезной

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу Саудовской Аравии по Украине, заявила, что если она поможет Западу понять всю тупиковость "плана Владимира Зеленского", то будет небесполезной.
"Сейчас предлагается большее количество различных инициатив. Мы находимся в контактах с партнёрами",- сказала она, высказываясь по саудовской инициативе.
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
ЮАР пригласили на переговоры по Украине, предложенные Саудовской Аравией
12:43
"Что касается проводимого Саудовской Аравией мероприятия, если оно поможет Западу понять всю тупиковость "плана Зеленского", то будет небесполезным", - добавила она.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на дипломатов, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Среди приглашенных Саудовской Аравией и Украиной, такие страны, как Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и Евросоюз подтвердили свое участие.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Кремль проследит за встречей по Украине в Саудовской Аравии, заявил Песков
12:34
 
В миреУкраинаСаудовская АравияМария ЗахароваВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала