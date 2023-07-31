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Захарова оценила готовящуюся встречу по Украине в Саудовской Аравии
Захарова оценила готовящуюся встречу по Украине в Саудовской Аравии - РИА Новости, 31.07.2023
Захарова оценила готовящуюся встречу по Украине в Саудовской Аравии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу Саудовской Аравии по Украине, заявила, что если она поможет Западу понять всю... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:10
2023-07-31T15:10
2023-07-31T15:30
в мире
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саудовская аравия
мария захарова
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу Саудовской Аравии по Украине, заявила, что если она поможет Западу понять всю тупиковость "плана Владимира Зеленского", то будет небесполезной."Сейчас предлагается большее количество различных инициатив. Мы находимся в контактах с партнёрами",- сказала она, высказываясь по саудовской инициативе."Что касается проводимого Саудовской Аравией мероприятия, если оно поможет Западу понять всю тупиковость "плана Зеленского", то будет небесполезным", - добавила она.Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на дипломатов, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Среди приглашенных Саудовской Аравией и Украиной, такие страны, как Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и Евросоюз подтвердили свое участие.
https://ria.ru/20230731/peregovory-1887334113.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, саудовская аравия, мария захарова, владимир зеленский, россия
В мире, Украина, Саудовская Аравия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Россия
Захарова оценила готовящуюся встречу по Украине в Саудовской Аравии
Захарова считает, что встреча по Украине в Саудовской Аравии может быть полезной