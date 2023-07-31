https://ria.ru/20230731/zakharova-1887374836.html

Захарова оценила готовящуюся встречу по Украине в Саудовской Аравии

Захарова оценила готовящуюся встречу по Украине в Саудовской Аравии - РИА Новости, 31.07.2023

Захарова оценила готовящуюся встречу по Украине в Саудовской Аравии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу Саудовской Аравии по Украине, заявила, что если она поможет Западу понять всю... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T15:10

2023-07-31T15:10

2023-07-31T15:30

в мире

украина

саудовская аравия

мария захарова

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу Саудовской Аравии по Украине, заявила, что если она поможет Западу понять всю тупиковость "плана Владимира Зеленского", то будет небесполезной."Сейчас предлагается большее количество различных инициатив. Мы находимся в контактах с партнёрами",- сказала она, высказываясь по саудовской инициативе."Что касается проводимого Саудовской Аравией мероприятия, если оно поможет Западу понять всю тупиковость "плана Зеленского", то будет небесполезным", - добавила она.Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на дипломатов, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Среди приглашенных Саудовской Аравией и Украиной, такие страны, как Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и Евросоюз подтвердили свое участие.

https://ria.ru/20230731/peregovory-1887334113.html

https://ria.ru/20230731/diplomatiya-1887331769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, саудовская аравия, мария захарова, владимир зеленский, россия