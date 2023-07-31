Рейтинг@Mail.ru
Застройщиков в Якутске обязали открыть пункты мойки колес для большегрузов - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
 
10:36 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/yakutsk-1887302301.html
Застройщиков в Якутске обязали открыть пункты мойки колес для большегрузов
Застройщиков в Якутске обязали открыть пункты мойки колес для большегрузов - РИА Новости, 31.07.2023
Застройщиков в Якутске обязали открыть пункты мойки колес для большегрузов
Застройщиков в Якутске обязали открывать пункты мойки колес для большегрузов, чтобы грязь со строек не попадала на улицы, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T10:36
2023-07-31T10:36
республика саха (якутия)
якутск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744452553_0:955:2048:2107_1920x0_80_0_0_daa661390fd829ec335918741b05bbb5.jpg
ЯКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Застройщиков в Якутске обязали открывать пункты мойки колес для большегрузов, чтобы грязь со строек не попадала на улицы, сообщил РИА Новости начальник департамента по работе с территориями городской администрации Владислав Слепцов. По словам Слепцова, с мая городские власти проинспектировали все строительные объекты в Якутске. "Территориальными органами управлений ведется еженедельный контроль за объектами строительства на предмет очистки и мойки колес грузовых автомобилей, выезжающих на дороги общего пользования. По поручению главы ГО "город Якутск" Евгения Григорьева нами был принят ряд мер по контролю за большегрузным автотранспортом, осуществляющим свою деятельность на строительных объектах. Делается это для того, чтобы грязь со стройки, не оказывалась на асфальте. Для этого проведена работа с застройщиками. И если в июне лишь на 20 объектах были оборудованы мойки, то уже сегодня на 41 объекте чистят колёса при выезде со стройки", - рассказал руководитель. Он отметил, что протокола при проверках пока не составляли, ограничивались предупреждениями. "В основном, строители понимают и устанавливают мойки. Где-то работы не ведутся, где-то приостановлены, где-то идет выход на грунтовую дорогу", - добавил собеседник агентства. Ранее сообщалось о том, что в городе Якутске до 2030 года введут свыше 300 тысяч квадратных метров жилья по программе переселения.
https://ria.ru/20230729/yakutsk-1887031384.html
https://ria.ru/20230727/gazoprovod-1886604437.html
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744452553_0:763:2048:2299_1920x0_80_0_0_66d499b5e71b94a1d9d5552b3025cb3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
якутск
Республика Саха (Якутия), Якутск
Застройщиков в Якутске обязали открыть пункты мойки колес для большегрузов

Власти Якутска обязали застройщиков открывать пункты мойки колес для большегрузов

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкВид на город Якутск
Вид на город Якутск - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Вид на город Якутск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Застройщиков в Якутске обязали открывать пункты мойки колес для большегрузов, чтобы грязь со строек не попадала на улицы, сообщил РИА Новости начальник департамента по работе с территориями городской администрации Владислав Слепцов.
По словам Слепцова, с мая городские власти проинспектировали все строительные объекты в Якутске.
Национальный государственный праздник якутского народа Ысыах
Центр духовных ценностей народа саха откроется в Якутске в 2025 году
29 июля, 09:32
"Территориальными органами управлений ведется еженедельный контроль за объектами строительства на предмет очистки и мойки колес грузовых автомобилей, выезжающих на дороги общего пользования. По поручению главы ГО "город Якутск" Евгения Григорьева нами был принят ряд мер по контролю за большегрузным автотранспортом, осуществляющим свою деятельность на строительных объектах. Делается это для того, чтобы грязь со стройки, не оказывалась на асфальте. Для этого проведена работа с застройщиками. И если в июне лишь на 20 объектах были оборудованы мойки, то уже сегодня на 41 объекте чистят колёса при выезде со стройки", - рассказал руководитель.
Он отметил, что протокола при проверках пока не составляли, ограничивались предупреждениями. "В основном, строители понимают и устанавливают мойки. Где-то работы не ведутся, где-то приостановлены, где-то идет выход на грунтовую дорогу", - добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось о том, что в городе Якутске до 2030 года введут свыше 300 тысяч квадратных метров жилья по программе переселения.
Первый стык межпоселкового газопровода сварили в якутской Беченче - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Первый стык межпоселкового газопровода сварили в якутской Беченче
27 июля, 13:59
 
Республика Саха (Якутия)Якутск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала