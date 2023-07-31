https://ria.ru/20230731/yakutsk-1887302301.html

Застройщиков в Якутске обязали открыть пункты мойки колес для большегрузов

Застройщиков в Якутске обязали открыть пункты мойки колес для большегрузов - РИА Новости, 31.07.2023

Застройщиков в Якутске обязали открыть пункты мойки колес для большегрузов

Застройщиков в Якутске обязали открывать пункты мойки колес для большегрузов, чтобы грязь со строек не попадала на улицы, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T10:36

2023-07-31T10:36

2023-07-31T10:36

республика саха (якутия)

якутск

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ЯКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Застройщиков в Якутске обязали открывать пункты мойки колес для большегрузов, чтобы грязь со строек не попадала на улицы, сообщил РИА Новости начальник департамента по работе с территориями городской администрации Владислав Слепцов. По словам Слепцова, с мая городские власти проинспектировали все строительные объекты в Якутске. "Территориальными органами управлений ведется еженедельный контроль за объектами строительства на предмет очистки и мойки колес грузовых автомобилей, выезжающих на дороги общего пользования. По поручению главы ГО "город Якутск" Евгения Григорьева нами был принят ряд мер по контролю за большегрузным автотранспортом, осуществляющим свою деятельность на строительных объектах. Делается это для того, чтобы грязь со стройки, не оказывалась на асфальте. Для этого проведена работа с застройщиками. И если в июне лишь на 20 объектах были оборудованы мойки, то уже сегодня на 41 объекте чистят колёса при выезде со стройки", - рассказал руководитель. Он отметил, что протокола при проверках пока не составляли, ограничивались предупреждениями. "В основном, строители понимают и устанавливают мойки. Где-то работы не ведутся, где-то приостановлены, где-то идет выход на грунтовую дорогу", - добавил собеседник агентства. Ранее сообщалось о том, что в городе Якутске до 2030 года введут свыше 300 тысяч квадратных метров жилья по программе переселения.

https://ria.ru/20230729/yakutsk-1887031384.html

https://ria.ru/20230727/gazoprovod-1886604437.html

якутск

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

якутск