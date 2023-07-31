https://ria.ru/20230731/yakutsk-1887302301.html
Застройщиков в Якутске обязали открыть пункты мойки колес для большегрузов
Застройщиков в Якутске обязали открыть пункты мойки колес для большегрузов - РИА Новости, 31.07.2023
Застройщиков в Якутске обязали открыть пункты мойки колес для большегрузов
Застройщиков в Якутске обязали открывать пункты мойки колес для большегрузов, чтобы грязь со строек не попадала на улицы, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T10:36
2023-07-31T10:36
2023-07-31T10:36
республика саха (якутия)
якутск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744452553_0:955:2048:2107_1920x0_80_0_0_daa661390fd829ec335918741b05bbb5.jpg
ЯКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Застройщиков в Якутске обязали открывать пункты мойки колес для большегрузов, чтобы грязь со строек не попадала на улицы, сообщил РИА Новости начальник департамента по работе с территориями городской администрации Владислав Слепцов. По словам Слепцова, с мая городские власти проинспектировали все строительные объекты в Якутске. "Территориальными органами управлений ведется еженедельный контроль за объектами строительства на предмет очистки и мойки колес грузовых автомобилей, выезжающих на дороги общего пользования. По поручению главы ГО "город Якутск" Евгения Григорьева нами был принят ряд мер по контролю за большегрузным автотранспортом, осуществляющим свою деятельность на строительных объектах. Делается это для того, чтобы грязь со стройки, не оказывалась на асфальте. Для этого проведена работа с застройщиками. И если в июне лишь на 20 объектах были оборудованы мойки, то уже сегодня на 41 объекте чистят колёса при выезде со стройки", - рассказал руководитель. Он отметил, что протокола при проверках пока не составляли, ограничивались предупреждениями. "В основном, строители понимают и устанавливают мойки. Где-то работы не ведутся, где-то приостановлены, где-то идет выход на грунтовую дорогу", - добавил собеседник агентства. Ранее сообщалось о том, что в городе Якутске до 2030 года введут свыше 300 тысяч квадратных метров жилья по программе переселения.
https://ria.ru/20230729/yakutsk-1887031384.html
https://ria.ru/20230727/gazoprovod-1886604437.html
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744452553_0:763:2048:2299_1920x0_80_0_0_66d499b5e71b94a1d9d5552b3025cb3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутск
Республика Саха (Якутия), Якутск
Застройщиков в Якутске обязали открыть пункты мойки колес для большегрузов
Власти Якутска обязали застройщиков открывать пункты мойки колес для большегрузов
ЯКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Застройщиков в Якутске обязали открывать пункты мойки колес для большегрузов, чтобы грязь со строек не попадала на улицы, сообщил РИА Новости начальник департамента по работе с территориями городской администрации Владислав Слепцов.
По словам Слепцова, с мая городские власти проинспектировали все строительные объекты в Якутске.
Центр духовных ценностей народа саха откроется в Якутске в 2025 году
"Территориальными органами управлений ведется еженедельный контроль за объектами строительства на предмет очистки и мойки колес грузовых автомобилей, выезжающих на дороги общего пользования. По поручению главы ГО "город Якутск" Евгения Григорьева
нами был принят ряд мер по контролю за большегрузным автотранспортом, осуществляющим свою деятельность на строительных объектах. Делается это для того, чтобы грязь со стройки, не оказывалась на асфальте. Для этого проведена работа с застройщиками. И если в июне лишь на 20 объектах были оборудованы мойки, то уже сегодня на 41 объекте чистят колёса при выезде со стройки", - рассказал руководитель.
Он отметил, что протокола при проверках пока не составляли, ограничивались предупреждениями. "В основном, строители понимают и устанавливают мойки. Где-то работы не ведутся, где-то приостановлены, где-то идет выход на грунтовую дорогу", - добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось о том, что в городе Якутске до 2030 года введут свыше 300 тысяч квадратных метров жилья по программе переселения.
Первый стык межпоселкового газопровода сварили в якутской Беченче