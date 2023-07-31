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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Купянске Харьковской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Купянске Харьковской области - РИА Новости, 31.07.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Купянске Харьковской области

В городе Купянске Харьковской области Украины раздались взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T22:23

2023-07-31T22:23

2023-07-31T22:32

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В городе Купянске Харьковской области Украины раздались взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Купянске Харьковской области", - написало издание в своем телеграм-канале. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент воздушная тревога звучит в Харьковской области. Сигнал тревоги прозвучал в 21.41 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230731/vzryv-1887292590.html

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