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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Купянске Харьковской области - РИА Новости, 31.07.2023
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22:23 31.07.2023 (обновлено: 22:32 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/vzryvy-1887480788.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Купянске Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Купянске Харьковской области - РИА Новости, 31.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Купянске Харьковской области
В городе Купянске Харьковской области Украины раздались взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T22:23
2023-07-31T22:32
в мире
страна.ua
харьковская область
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В городе Купянске Харьковской области Украины раздались взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Купянске Харьковской области", - написало издание в своем телеграм-канале. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент воздушная тревога звучит в Харьковской области. Сигнал тревоги прозвучал в 21.41 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230731/vzryv-1887292590.html
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харьковская область
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в мире, страна.ua, харьковская область, вооруженные силы рф, украина
В мире, Страна.ua, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Купянске Харьковской области

Страна.ua: в Купянске Харьковской области прогремели взрывы

© AP Photo / Efrem LukatskyКрест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В городе Купянске Харьковской области Украины раздались взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Купянске Харьковской области", - написало издание в своем телеграм-канале.
Вид на город Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы
Вчера, 09:21
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент воздушная тревога звучит в Харьковской области. Сигнал тревоги прозвучал в 21.41 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
30 июля, 23:54
 
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