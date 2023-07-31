Рейтинг@Mail.ru
Российские поставщики смогут получать валютную выручку на зарубежные счета - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 31.07.2023 (обновлено: 18:16 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/vyruchka-1887438111.html
Российские поставщики смогут получать валютную выручку на зарубежные счета
Российские поставщики смогут получать валютную выручку на зарубежные счета - РИА Новости, 31.07.2023
Российские поставщики смогут получать валютную выручку на зарубежные счета
Экспортеры теперь смогут зачислять валютную выручку на счета российских поставщиков по межправительственным соглашениям в банках за пределами России, следует из РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T17:52
2023-07-31T18:16
экономика
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_e85ec462d010de5a183905f6c7a360e1.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Экспортеры теперь смогут зачислять валютную выручку на счета российских поставщиков по межправительственным соглашениям в банках за пределами России, следует из указа президента России Владимира Путина.Глава государства в феврале освободил российских экспортеров, участвующих в поставках в рамках межправительственных соглашений, от обязательной продажи валютной выручки для перевода на счета российских поставщиков в уполномоченных банках."Пункт 1 дополнить словами "и (или) на счета российских поставщиков в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации", - сказано в документе. Таким образом, разрешение было расширено и данные средства в иностранной валюте теперь можно переводить и на счета российских поставщиков в иностранных банках.
https://ria.ru/20230412/valyuta-1864722742.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_1fd26dde1329148d5758c4ea7f6e2094.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Российские поставщики смогут получать валютную выручку на зарубежные счета

Российские поставщики смогут получать выручку на зарубежные счета по межправсоглашениям

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Экспортеры теперь смогут зачислять валютную выручку на счета российских поставщиков по межправительственным соглашениям в банках за пределами России, следует из указа президента России Владимира Путина.
Глава государства в феврале освободил российских экспортеров, участвующих в поставках в рамках межправительственных соглашений, от обязательной продажи валютной выручки для перевода на счета российских поставщиков в уполномоченных банках.
"Пункт 1 дополнить словами "и (или) на счета российских поставщиков в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации", - сказано в документе. Таким образом, разрешение было расширено и данные средства в иностранной валюте теперь можно переводить и на счета российских поставщиков в иностранных банках.
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
ЦБ выступил против возврата к репатриации валютной выручки
12 апреля, 11:53
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала