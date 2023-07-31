https://ria.ru/20230731/vyruchka-1887438111.html
Российские поставщики смогут получать валютную выручку на зарубежные счета
Российские поставщики смогут получать валютную выручку на зарубежные счета - РИА Новости, 31.07.2023
Российские поставщики смогут получать валютную выручку на зарубежные счета
Экспортеры теперь смогут зачислять валютную выручку на счета российских поставщиков по межправительственным соглашениям в банках за пределами России, следует из РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T17:52
2023-07-31T17:52
2023-07-31T18:16
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Экспортеры теперь смогут зачислять валютную выручку на счета российских поставщиков по межправительственным соглашениям в банках за пределами России, следует из указа президента России Владимира Путина.Глава государства в феврале освободил российских экспортеров, участвующих в поставках в рамках межправительственных соглашений, от обязательной продажи валютной выручки для перевода на счета российских поставщиков в уполномоченных банках."Пункт 1 дополнить словами "и (или) на счета российских поставщиков в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации", - сказано в документе. Таким образом, разрешение было расширено и данные средства в иностранной валюте теперь можно переводить и на счета российских поставщиков в иностранных банках.
https://ria.ru/20230412/valyuta-1864722742.html
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Российские поставщики смогут получать валютную выручку на зарубежные счета
Российские поставщики смогут получать выручку на зарубежные счета по межправсоглашениям
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Экспортеры теперь смогут зачислять валютную выручку на счета российских поставщиков по межправительственным соглашениям в банках за пределами России, следует из указа президента России Владимира Путина.
Глава государства в феврале освободил российских экспортеров, участвующих в поставках в рамках межправительственных соглашений, от обязательной продажи валютной выручки для перевода на счета российских поставщиков в уполномоченных банках.
"Пункт 1 дополнить словами "и (или) на счета российских поставщиков в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации", - сказано в документе. Таким образом, разрешение было расширено и данные средства в иностранной валюте теперь можно переводить и на счета российских поставщиков в иностранных банках.
ЦБ выступил против возврата к репатриации валютной выручки