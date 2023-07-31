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В Таганроге пострадавшие от теракта начали получать выплаты

В Таганроге пострадавшие от теракта начали получать выплаты - РИА Новости, 31.07.2023

В Таганроге пострадавшие от теракта начали получать выплаты

Единовременные выплаты пострадавшим во время теракта в Таганроге Ростовской области уже начались, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T18:43

2023-07-31T18:43

2023-07-31T18:43

происшествия

таганрог

ростовская область

россия

василий голубев

взрыв в таганроге

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл - РИА Новости. Единовременные выплаты пострадавшим во время теракта в Таганроге Ростовской области уже начались, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. "Единовременные выплаты пострадавшим в Таганроге Ростовской области уже начались", - сказали в пресс-службе. Ранее глава городской администрации Тагарога Андрей Фатеев сообщал в своем Телеграм канале, что на утро сегодняшнего дня было принято 51 заявление от 108 граждан: на единовременную выплату на первоочередные нужды, а также по утрате имущества. Фатеев уточнял, что эти выплаты производятся из местного бюджета. Еще дополнительно приняты заявления на возмещение вреда здоровью от 22 граждан: как отметил Фатеев, городская администрация планирует обратиться к губернатору Ростовской области Василию Голубеву с просьбой выделить эти средства для выплаты пострадавшим. В свою очередь источник в городской администрации Таганрога сообщил, что обращение в адрес губернатора будет подготовлено после определения степени тяжести нанесенного вреда здоровью пострадавших, и соответствующего заключения медицинскими организациями. "Сейчас все комиссии работают, и количество людей может меняться", - уточнил собеседник агентства. В пятницу губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. В больницы обратились 22 человека.

https://ria.ru/20230728/taganrog-1887006769.html

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таганрог

ростовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, таганрог, ростовская область, россия, василий голубев, взрыв в таганроге