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Семьям погибших и пострадавшим при урагане в Марий Эл выплатят компенсации - РИА Новости, 31.07.2023
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Семьям погибших и пострадавшим при урагане в Марий Эл выплатят компенсации
Семьям погибших и пострадавшим при урагане в Марий Эл выплатят компенсации - РИА Новости, 31.07.2023
Семьям погибших и пострадавшим при урагане в Марий Эл выплатят компенсации
Семьи погибших и пострадавших при падении деревьев во время урагана в Марий Эл получат единовременные выплаты, сообщил глава региона Юрий Зайцев. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T07:46
2023-07-31T07:46
юрий зайцев (политик)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Семьи погибших и пострадавших при падении деревьев во время урагана в Марий Эл получат единовременные выплаты, сообщил глава региона Юрий Зайцев. По данным пресс-службы МЧС Марий Эл, от поваленных во время урагана деревьев в палаточных лагерях на озерах Яльчик и Таир пострадал 21 человек, ещё восемь человек, включая трех детей, погибли. Были госпитализированы 17 человек, из них двое детей. "На стационарном лечении находятся пять человек, четыре взрослых, в том числе один в тяжелом состоянии, и один ребенок. Принимаются все необходимые меры. Сил и средств достаточно", - написал Зайцев в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что "принято решение о выплатах семьям погибших и пострадавших в результате стихийного бедствия", не уточнив размера компенсации. Глава республики также рассказал о мерах по ликвидации последствий урагана. "Специалисты "Мариэнерго" восстановили электроснабжение пострадавших от непогоды потребителей региона. Все социально значимые объекты энергетики запитали по основной схеме энергоснабжения. Осталось 830 отключенных потребителей, ориентировочное время восстановления 9 часов 31 июля", - написал Зайцев. По его словам, обнаружено и убрано 148 упавших деревьев.
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юрий зайцев (политик), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Юрий Зайцев (политик), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Семьям погибших и пострадавшим при урагане в Марий Эл выплатят компенсации

Семьи погибших и пострадавшим при урагане в Марий Эл получат единовременные выплаты

© Фото : МЧС РоссииПоследствия прохождения стихии в Марий Эл
Последствия прохождения стихии в Марий Эл - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Фото : МЧС России
Последствия прохождения стихии в Марий Эл. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Семьи погибших и пострадавших при падении деревьев во время урагана в Марий Эл получат единовременные выплаты, сообщил глава региона Юрий Зайцев.
По данным пресс-службы МЧС Марий Эл, от поваленных во время урагана деревьев в палаточных лагерях на озерах Яльчик и Таир пострадал 21 человек, ещё восемь человек, включая трех детей, погибли. Были госпитализированы 17 человек, из них двое детей.
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"На стационарном лечении находятся пять человек, четыре взрослых, в том числе один в тяжелом состоянии, и один ребенок. Принимаются все необходимые меры. Сил и средств достаточно", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что "принято решение о выплатах семьям погибших и пострадавших в результате стихийного бедствия", не уточнив размера компенсации.
Глава республики также рассказал о мерах по ликвидации последствий урагана. "Специалисты "Мариэнерго" восстановили электроснабжение пострадавших от непогоды потребителей региона. Все социально значимые объекты энергетики запитали по основной схеме энергоснабжения. Осталось 830 отключенных потребителей, ориентировочное время восстановления 9 часов 31 июля", - написал Зайцев.
По его словам, обнаружено и убрано 148 упавших деревьев.
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Юрий Зайцев (политик)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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