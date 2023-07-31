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В Запорожской области возле линии соприкосновения выборы пройдут досрочно - РИА Новости, 31.07.2023
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16:26 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/vybory-1887396273.html
В Запорожской области возле линии соприкосновения выборы пройдут досрочно
В Запорожской области возле линии соприкосновения выборы пройдут досрочно - РИА Новости, 31.07.2023
В Запорожской области возле линии соприкосновения выборы пройдут досрочно
В населенных пунктах Запорожской области, расположенных возле линии соприкосновения, голосование на выборах пройдет досрочно - с 31 августа по 7 сентября,... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T16:26
2023-07-31T16:26
запорожская область
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. В населенных пунктах Запорожской области, расположенных возле линии соприкосновения, голосование на выборах пройдет досрочно - с 31 августа по 7 сентября, сообщила журналистам глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко. "Нашей избирательной комиссией принято решение, что на территории Запорожской области будет проходить многодневное голосование – 8, 9 и 10 сентября: 8-9 сентября члены УИКов будут работать на выезде, 10 сентября будут открыты стационарные участковые избирательные комиссии. Что касается досрочного голосования - реализуется на участках, которые являются труднодоступными. У нас в Запорожской области территориальные избирательные комиссии уже приняли решение об этих труднодоступных участках – это те участки, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения. Там принято решение о проведении досрочного голосование с 31 августа и по 7 сентября", - сказала Катющенко. По ее словам, в населенных пунктах на линии соприкосновения члены УИКов будут проводить голосование на дому. "Данное решение было принято с целью обеспечить безопасность: таким образом мы избегаем массового скопления людей. Касается это в основном сельских населенных пунктов Бердянского района, Мелитопольского, Акимвоского, Приазовского, Черниговского и Михайловского районов", - рассказала глава избиркома.
https://ria.ru/20230731/vybory-1887394784.html
https://ria.ru/20230731/kherson-1887391169.html
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запорожская область, общество
Запорожская область, Общество
В Запорожской области возле линии соприкосновения выборы пройдут досрочно

В Запорожье возле линии соприкосновения выборы пройдут с 31 августа по 7 сентября

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГолосование в Запорожской области
Голосование в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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Голосование в Запорожской области. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. В населенных пунктах Запорожской области, расположенных возле линии соприкосновения, голосование на выборах пройдет досрочно - с 31 августа по 7 сентября, сообщила журналистам глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко.
"Нашей избирательной комиссией принято решение, что на территории Запорожской области будет проходить многодневное голосование – 8, 9 и 10 сентября: 8-9 сентября члены УИКов будут работать на выезде, 10 сентября будут открыты стационарные участковые избирательные комиссии. Что касается досрочного голосования - реализуется на участках, которые являются труднодоступными. У нас в Запорожской области территориальные избирательные комиссии уже приняли решение об этих труднодоступных участках – это те участки, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения. Там принято решение о проведении досрочного голосование с 31 августа и по 7 сентября", - сказала Катющенко.
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
На выборах в Запорожской области дистанционного голосования не будет
16:21
По ее словам, в населенных пунктах на линии соприкосновения члены УИКов будут проводить голосование на дому.
"Данное решение было принято с целью обеспечить безопасность: таким образом мы избегаем массового скопления людей. Касается это в основном сельских населенных пунктов Бердянского района, Мелитопольского, Акимвоского, Приазовского, Черниговского и Михайловского районов", - рассказала глава избиркома.
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