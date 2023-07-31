https://ria.ru/20230731/vybory-1887396273.html

В Запорожской области возле линии соприкосновения выборы пройдут досрочно

В Запорожской области возле линии соприкосновения выборы пройдут досрочно - РИА Новости, 31.07.2023

В Запорожской области возле линии соприкосновения выборы пройдут досрочно

В населенных пунктах Запорожской области, расположенных возле линии соприкосновения, голосование на выборах пройдет досрочно - с 31 августа по 7 сентября,... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T16:26

2023-07-31T16:26

2023-07-31T16:26

запорожская область

общество

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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. В населенных пунктах Запорожской области, расположенных возле линии соприкосновения, голосование на выборах пройдет досрочно - с 31 августа по 7 сентября, сообщила журналистам глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко. "Нашей избирательной комиссией принято решение, что на территории Запорожской области будет проходить многодневное голосование – 8, 9 и 10 сентября: 8-9 сентября члены УИКов будут работать на выезде, 10 сентября будут открыты стационарные участковые избирательные комиссии. Что касается досрочного голосования - реализуется на участках, которые являются труднодоступными. У нас в Запорожской области территориальные избирательные комиссии уже приняли решение об этих труднодоступных участках – это те участки, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения. Там принято решение о проведении досрочного голосование с 31 августа и по 7 сентября", - сказала Катющенко. По ее словам, в населенных пунктах на линии соприкосновения члены УИКов будут проводить голосование на дому. "Данное решение было принято с целью обеспечить безопасность: таким образом мы избегаем массового скопления людей. Касается это в основном сельских населенных пунктов Бердянского района, Мелитопольского, Акимвоского, Приазовского, Черниговского и Михайловского районов", - рассказала глава избиркома.

https://ria.ru/20230731/vybory-1887394784.html

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запорожская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, общество