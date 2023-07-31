https://ria.ru/20230731/vybory-1887394784.html

На выборах в Запорожской области дистанционного голосования не будет

На выборах в Запорожской области дистанционного голосования не будет - РИА Новости, 31.07.2023

На выборах в Запорожской области дистанционного голосования не будет

На выборах в Запорожской области будут использовать сервис "Мобильный избиратель", дистанционного голосования не будет, рассказала журналистам глава... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T16:21

2023-07-31T16:21

2023-07-31T16:44

запорожская область

единый день голосования в россии

россия

политика

донецкая народная республика

госдума рф

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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. На выборах в Запорожской области будут использовать сервис "Мобильный избиратель", дистанционного голосования не будет, рассказала журналистам глава Избирательной комиссии региона Галина Катющенко.""Мобильный избиратель" - мы будем применять эту форму голосования. Это значит, что человек, который в день голосования будет находиться не в своем населенном пункте, сможет проголосовать. Для этого ему необходимо обратиться в свою УИК и написать заявление, либо прийти в пункт приема заявлений, адреса которых мы определим до конца недели. Там он сможет переписаться из одного избирательного участка в другой", - сказала Катющенко.По ее словам, дистанционное голосование в области применятся не будет."На территории Запорожской области дистанционное электронное голосование применятся не будет", - сообщила глава регионального Избиркома.Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230731/vybory-1887396273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская область, единый день голосования в россии, россия, политика, донецкая народная республика, госдума рф