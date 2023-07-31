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На выборах в Запорожской области дистанционного голосования не будет - РИА Новости, 31.07.2023
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16:21 31.07.2023 (обновлено: 16:44 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/vybory-1887394784.html
На выборах в Запорожской области дистанционного голосования не будет
На выборах в Запорожской области дистанционного голосования не будет - РИА Новости, 31.07.2023
На выборах в Запорожской области дистанционного голосования не будет
На выборах в Запорожской области будут использовать сервис "Мобильный избиратель", дистанционного голосования не будет, рассказала журналистам глава... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T16:21
2023-07-31T16:44
запорожская область
единый день голосования в россии
россия
политика
донецкая народная республика
госдума рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. На выборах в Запорожской области будут использовать сервис "Мобильный избиратель", дистанционного голосования не будет, рассказала журналистам глава Избирательной комиссии региона Галина Катющенко.""Мобильный избиратель" - мы будем применять эту форму голосования. Это значит, что человек, который в день голосования будет находиться не в своем населенном пункте, сможет проголосовать. Для этого ему необходимо обратиться в свою УИК и написать заявление, либо прийти в пункт приема заявлений, адреса которых мы определим до конца недели. Там он сможет переписаться из одного избирательного участка в другой", - сказала Катющенко.По ее словам, дистанционное голосование в области применятся не будет.&quot;На территории Запорожской области дистанционное электронное голосование применятся не будет&quot;, - сообщила глава регионального Избиркома.Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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запорожская область
россия
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запорожская область, единый день голосования в россии, россия, политика, донецкая народная республика, госдума рф
Запорожская область, Единый день голосования в России, Россия, Политика, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ
На выборах в Запорожской области дистанционного голосования не будет

На выборах в Запорожской области ДЭГ не будет, будет работать "Мобильный избиратель"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Единый день голосования в России. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. На выборах в Запорожской области будут использовать сервис "Мобильный избиратель", дистанционного голосования не будет, рассказала журналистам глава Избирательной комиссии региона Галина Катющенко.
«
""Мобильный избиратель" - мы будем применять эту форму голосования. Это значит, что человек, который в день голосования будет находиться не в своем населенном пункте, сможет проголосовать. Для этого ему необходимо обратиться в свою УИК и написать заявление, либо прийти в пункт приема заявлений, адреса которых мы определим до конца недели. Там он сможет переписаться из одного избирательного участка в другой", - сказала Катющенко.
По ее словам, дистанционное голосование в области применятся не будет.
«

"На территории Запорожской области дистанционное электронное голосование применятся не будет", - сообщила глава регионального Избиркома.

Голосование в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
В Запорожской области возле линии соприкосновения выборы пройдут досрочно
16:26
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
5 июля, 18:24
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
Запорожская областьЕдиный день голосования в РоссииРоссияПолитикаДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФ
 
 
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