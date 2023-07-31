На выборах в Запорожской области дистанционного голосования не будет
На выборах в Запорожской области ДЭГ не будет, будет работать "Мобильный избиратель"
Единый день голосования в России. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. На выборах в Запорожской области будут использовать сервис "Мобильный избиратель", дистанционного голосования не будет, рассказала журналистам глава Избирательной комиссии региона Галина Катющенко.
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""Мобильный избиратель" - мы будем применять эту форму голосования. Это значит, что человек, который в день голосования будет находиться не в своем населенном пункте, сможет проголосовать. Для этого ему необходимо обратиться в свою УИК и написать заявление, либо прийти в пункт приема заявлений, адреса которых мы определим до конца недели. Там он сможет переписаться из одного избирательного участка в другой", - сказала Катющенко.
По ее словам, дистанционное голосование в области применятся не будет.
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"На территории Запорожской области дистанционное электронное голосование применятся не будет", - сообщила глава регионального Избиркома.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.