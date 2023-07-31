В Херсонской области будет работать система "Мобильный избиратель"
На выборах в Херсонской области будет работать система "Мобильный избиратель"
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЖенщина принимает участие в дистанционном электронном голосовании
Женщина принимает участие в дистанционном электронном голосовании. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 31 июл – РИА Новости. Система "Мобильный избиратель", позволяющая гражданам голосовать по месту фактического нахождения, будет работать и на выборах в Херсонской области, для этого необходимо заранее подать заявление в одной из двух территориальных избирательных комиссиях или одном из пяти отделений МФЦ, сообщила журналистам председатель Херсонского областного избиркома Марина Захарова.
В Херсонской области, как и в других новых российских регионах, жители выберут депутатов местных заксобраний, которые затем проведут голосование по избранию глав субъектов.
"У нас будет действовать две территориальные комиссии, это - Скадовск и Геническ, куда любой гражданин Хероснской области может прийти и написать заявление, чтобы его прикрепили к другому избирательному участку. Также избирательная комиссия, по соглашению с МФЦ, согласно которому в пяти отделениях МФЦ можно подать такое же заявление. Это: Скадовск, Геническ, Колончак, Новотроицкое и Чаплынка", - сказала Захарова. По ее словам, данная процедура будет доступна с 20 августа по 4 сентября.
"В это время любой избиратель может прийти в любое из этих отделений и получить открепительный талон. Хочу заметить, что за все время, только один раз можно оставить такое заявление, чтобы его исключили из списков одной избирательной комиссии и прикрепили к другой", - добавила Захарова.
Она добавила, что жители Херсонской области, находящиеся за её пределами. могут отдать свой голос только за кандидатов в депутаты Херсонской облдумы. "За кандидатов местных советов такие избиратели проголосовать не могут, так как, по закону РФ, такие граждане теряют активное избирательное право в отношении кандидатов своего округа", - сказала глава областного избиркома.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.