https://ria.ru/20230731/vybory-1887391306.html

В Херсонской области будет работать система "Мобильный избиратель"

В Херсонской области будет работать система "Мобильный избиратель" - РИА Новости, 31.07.2023

В Херсонской области будет работать система "Мобильный избиратель"

Система "Мобильный избиратель", позволяющая гражданам голосовать по месту фактического нахождения, будет работать и на выборах в Херсонской области, для этого... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T16:10

2023-07-31T16:10

2023-07-31T16:10

политика

херсонская область

россия

геническ

госдума рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 31 июл – РИА Новости. Система "Мобильный избиратель", позволяющая гражданам голосовать по месту фактического нахождения, будет работать и на выборах в Херсонской области, для этого необходимо заранее подать заявление в одной из двух территориальных избирательных комиссиях или одном из пяти отделений МФЦ, сообщила журналистам председатель Херсонского областного избиркома Марина Захарова. В Херсонской области, как и в других новых российских регионах, жители выберут депутатов местных заксобраний, которые затем проведут голосование по избранию глав субъектов. "У нас будет действовать две территориальные комиссии, это - Скадовск и Геническ, куда любой гражданин Хероснской области может прийти и написать заявление, чтобы его прикрепили к другому избирательному участку. Также избирательная комиссия, по соглашению с МФЦ, согласно которому в пяти отделениях МФЦ можно подать такое же заявление. Это: Скадовск, Геническ, Колончак, Новотроицкое и Чаплынка", - сказала Захарова. По ее словам, данная процедура будет доступна с 20 августа по 4 сентября. "В это время любой избиратель может прийти в любое из этих отделений и получить открепительный талон. Хочу заметить, что за все время, только один раз можно оставить такое заявление, чтобы его исключили из списков одной избирательной комиссии и прикрепили к другой", - добавила Захарова. Она добавила, что жители Херсонской области, находящиеся за её пределами. могут отдать свой голос только за кандидатов в депутаты Херсонской облдумы. "За кандидатов местных советов такие избиратели проголосовать не могут, так как, по закону РФ, такие граждане теряют активное избирательное право в отношении кандидатов своего округа", - сказала глава областного избиркома. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230728/provokatsii-1886962356.html

https://ria.ru/20230724/vybory-1885959230.html

херсонская область

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геническ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, херсонская область , россия, геническ, госдума рф