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В Херсонской области будет работать система "Мобильный избиратель" - РИА Новости, 31.07.2023
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16:10 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/vybory-1887391306.html
В Херсонской области будет работать система "Мобильный избиратель"
В Херсонской области будет работать система "Мобильный избиратель" - РИА Новости, 31.07.2023
В Херсонской области будет работать система "Мобильный избиратель"
Система "Мобильный избиратель", позволяющая гражданам голосовать по месту фактического нахождения, будет работать и на выборах в Херсонской области, для этого... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T16:10
2023-07-31T16:10
политика
херсонская область
россия
геническ
госдума рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 31 июл – РИА Новости. Система "Мобильный избиратель", позволяющая гражданам голосовать по месту фактического нахождения, будет работать и на выборах в Херсонской области, для этого необходимо заранее подать заявление в одной из двух территориальных избирательных комиссиях или одном из пяти отделений МФЦ, сообщила журналистам председатель Херсонского областного избиркома Марина Захарова. В Херсонской области, как и в других новых российских регионах, жители выберут депутатов местных заксобраний, которые затем проведут голосование по избранию глав субъектов. "У нас будет действовать две территориальные комиссии, это - Скадовск и Геническ, куда любой гражданин Хероснской области может прийти и написать заявление, чтобы его прикрепили к другому избирательному участку. Также избирательная комиссия, по соглашению с МФЦ, согласно которому в пяти отделениях МФЦ можно подать такое же заявление. Это: Скадовск, Геническ, Колончак, Новотроицкое и Чаплынка", - сказала Захарова. По ее словам, данная процедура будет доступна с 20 августа по 4 сентября. "В это время любой избиратель может прийти в любое из этих отделений и получить открепительный талон. Хочу заметить, что за все время, только один раз можно оставить такое заявление, чтобы его исключили из списков одной избирательной комиссии и прикрепили к другой", - добавила Захарова. Она добавила, что жители Херсонской области, находящиеся за её пределами. могут отдать свой голос только за кандидатов в депутаты Херсонской облдумы. "За кандидатов местных советов такие избиратели проголосовать не могут, так как, по закону РФ, такие граждане теряют активное избирательное право в отношении кандидатов своего округа", - сказала глава областного избиркома. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230728/provokatsii-1886962356.html
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политика, херсонская область , россия, геническ, госдума рф
Политика, Херсонская область , Россия, Геническ, Госдума РФ
В Херсонской области будет работать система "Мобильный избиратель"

На выборах в Херсонской области будет работать система "Мобильный избиратель"

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЖенщина принимает участие в дистанционном электронном голосовании
Женщина принимает участие в дистанционном электронном голосовании - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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Женщина принимает участие в дистанционном электронном голосовании. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 31 июл – РИА Новости. Система "Мобильный избиратель", позволяющая гражданам голосовать по месту фактического нахождения, будет работать и на выборах в Херсонской области, для этого необходимо заранее подать заявление в одной из двух территориальных избирательных комиссиях или одном из пяти отделений МФЦ, сообщила журналистам председатель Херсонского областного избиркома Марина Захарова.
В Херсонской области, как и в других новых российских регионах, жители выберут депутатов местных заксобраний, которые затем проведут голосование по избранию глав субъектов.
"У нас будет действовать две территориальные комиссии, это - Скадовск и Геническ, куда любой гражданин Хероснской области может прийти и написать заявление, чтобы его прикрепили к другому избирательному участку. Также избирательная комиссия, по соглашению с МФЦ, согласно которому в пяти отделениях МФЦ можно подать такое же заявление. Это: Скадовск, Геническ, Колончак, Новотроицкое и Чаплынка", - сказала Захарова. По ее словам, данная процедура будет доступна с 20 августа по 4 сентября.
"В это время любой избиратель может прийти в любое из этих отделений и получить открепительный талон. Хочу заметить, что за все время, только один раз можно оставить такое заявление, чтобы его исключили из списков одной избирательной комиссии и прикрепили к другой", - добавила Захарова.
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Она добавила, что жители Херсонской области, находящиеся за её пределами. могут отдать свой голос только за кандидатов в депутаты Херсонской облдумы. "За кандидатов местных советов такие избиратели проголосовать не могут, так как, по закону РФ, такие граждане теряют активное избирательное право в отношении кандидатов своего округа", - сказала глава областного избиркома.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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