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В Британии назвали неожиданного противника Украины - РИА Новости, 31.07.2023
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10:48 31.07.2023 (обновлено: 16:00 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/vybory-1887306462.html
В Британии назвали неожиданного противника Украины
В Британии назвали неожиданного противника Украины - РИА Новости, 31.07.2023
В Британии назвали неожиданного противника Украины
Киев может потерять своего главного союзника в лице Вашингтона из-за выборов в США в следующем году, написал обозреватель Telegraph Ричард Кемп. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T10:48
2023-07-31T16:00
в мире
киев
украина
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Киев может потерять своего главного союзника в лице Вашингтона из-за выборов в США в следующем году, написал обозреватель Telegraph Ричард Кемп."Сейчас Украина сражается не только с сильной российской армией, но и с предвыборными кампаниями в США", — отметил он.Кемп также подчеркнул, что выборы в Америке однозначно играют против Зеленского, так как для переизбрания Байдену необходимо, чтобы конфликт между Россией и Украиной закончился. Продолжающееся военное противостояние лишит действующего президента США голосов избирателей.Аналитик предположил, что именно по этой причине Вашингтон скоро будет настаивать на мирных переговорах."Предстоящие выборы делают мирные переговоры неизбежными. Вероятно, Америка подготавливает для этого почву уже на протяжении многих месяцев", — резюмировал Кемп.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на саммите G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
https://ria.ru/20230731/uzhas-1887279273.html
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в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
В Британии назвали неожиданного противника Украины

Telegraph: США могут оставить Украину без поддержки из-за приближающихся выборов

© AP Photo / Roman ChopСолдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12
Солдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Roman Chop
Солдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Киев может потерять своего главного союзника в лице Вашингтона из-за выборов в США в следующем году, написал обозреватель Telegraph Ричард Кемп.
"Сейчас Украина сражается не только с сильной российской армией, но и с предвыборными кампаниями в США", — отметил он.
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Кемп также подчеркнул, что выборы в Америке однозначно играют против Зеленского, так как для переизбрания Байдену необходимо, чтобы конфликт между Россией и Украиной закончился. Продолжающееся военное противостояние лишит действующего президента США голосов избирателей.
Аналитик предположил, что именно по этой причине Вашингтон скоро будет настаивать на мирных переговорах.
"Предстоящие выборы делают мирные переговоры неизбежными. Вероятно, Америка подготавливает для этого почву уже на протяжении многих месяцев", — резюмировал Кемп.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на саммите G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
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