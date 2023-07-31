https://ria.ru/20230731/vybory-1887306462.html

В Британии назвали неожиданного противника Украины

В Британии назвали неожиданного противника Украины - РИА Новости, 31.07.2023

В Британии назвали неожиданного противника Украины

Киев может потерять своего главного союзника в лице Вашингтона из-за выборов в США в следующем году, написал обозреватель Telegraph Ричард Кемп. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T10:48

2023-07-31T10:48

2023-07-31T16:00

в мире

киев

украина

россия

владимир зеленский

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883968050_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b664987aaba942fbeae0414f4979c507.jpg

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Киев может потерять своего главного союзника в лице Вашингтона из-за выборов в США в следующем году, написал обозреватель Telegraph Ричард Кемп."Сейчас Украина сражается не только с сильной российской армией, но и с предвыборными кампаниями в США", — отметил он.Кемп также подчеркнул, что выборы в Америке однозначно играют против Зеленского, так как для переизбрания Байдену необходимо, чтобы конфликт между Россией и Украиной закончился. Продолжающееся военное противостояние лишит действующего президента США голосов избирателей.Аналитик предположил, что именно по этой причине Вашингтон скоро будет настаивать на мирных переговорах."Предстоящие выборы делают мирные переговоры неизбежными. Вероятно, Америка подготавливает для этого почву уже на протяжении многих месяцев", — резюмировал Кемп.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на саммите G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.

https://ria.ru/20230731/uzhas-1887279273.html

https://ria.ru/20230731/putin-1887266625.html

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков