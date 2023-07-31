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ВТБ Лизинг: доля грузового транспорта достигла 50% продаж в автолизинге
ВТБ Лизинг: доля грузового транспорта достигла 50% продаж в автолизинге - РИА Новости, 31.07.2023
ВТБ Лизинг: доля грузового транспорта достигла 50% продаж в автолизинге
Доля грузового транспорта, приобретаемого бизнесом в лизинг, с 2021 года увеличилась на 20% и занимает почти половину продаж в автолизинге ВТБ Лизинг, заявил... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:37
2023-07-31T14:37
2023-07-31T14:37
россия
втб лизинг
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Доля грузового транспорта, приобретаемого бизнесом в лизинг, с 2021 года увеличилась на 20% и занимает почти половину продаж в автолизинге ВТБ Лизинг, заявил начальник управления развития бизнеса ВТБ Лизинг Андрей Гетманюк. По его словам, доля легкового транспорта за этот период снизилась до 36%. За то же время средний срок лизинга транспорта увеличился в полтора раза – с 40 до 60 месяцев. "Мы видим перераспределение объема в сегмент коммерческого транспорта, поскольку бизнес не может отложить закупки, которые необходимы для выполнения договорных обязательств. С другой стороны, легковой транспорт может приобретаться для представительских нужд, с чем можно повременить в ситуации определенного дефицита на рынке", - цитирует пресс-служба ВТБ Лизинг слова Гетманюка. Он добавил, что наибольшим спросом грузовой транспорт на сегодняшний день пользуется в логистических перевозках, строительстве жилых и нежилых помещений, а также в строительстве дорог. Это объясняется развитием инфраструктурных и строительных проектов.
https://ria.ru/20230613/lizing-1877795946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, втб лизинг
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Доля грузового транспорта, приобретаемого бизнесом в лизинг, с 2021 года увеличилась на 20% и занимает почти половину продаж в автолизинге ВТБ Лизинг, заявил начальник управления развития бизнеса ВТБ Лизинг Андрей Гетманюк.
По его словам, доля легкового транспорта за этот период снизилась до 36%. За то же время средний срок лизинга транспорта увеличился в полтора раза – с 40 до 60 месяцев.
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"Мы видим перераспределение объема в сегмент коммерческого транспорта, поскольку бизнес не может отложить закупки, которые необходимы для выполнения договорных обязательств. С другой стороны, легковой транспорт может приобретаться для представительских нужд, с чем можно повременить в ситуации определенного дефицита на рынке", - цитирует пресс-служба ВТБ Лизинг
слова Гетманюка.
Он добавил, что наибольшим спросом грузовой транспорт на сегодняшний день пользуется в логистических перевозках, строительстве жилых и нежилых помещений, а также в строительстве дорог. Это объясняется развитием инфраструктурных и строительных проектов.