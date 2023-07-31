https://ria.ru/20230731/vtb-1887366607.html

ВТБ Лизинг: доля грузового транспорта достигла 50% продаж в автолизинге

ВТБ Лизинг: доля грузового транспорта достигла 50% продаж в автолизинге - РИА Новости, 31.07.2023

ВТБ Лизинг: доля грузового транспорта достигла 50% продаж в автолизинге

Доля грузового транспорта, приобретаемого бизнесом в лизинг, с 2021 года увеличилась на 20% и занимает почти половину продаж в автолизинге ВТБ Лизинг, заявил... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T14:37

2023-07-31T14:37

2023-07-31T14:37

россия

втб лизинг

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Доля грузового транспорта, приобретаемого бизнесом в лизинг, с 2021 года увеличилась на 20% и занимает почти половину продаж в автолизинге ВТБ Лизинг, заявил начальник управления развития бизнеса ВТБ Лизинг Андрей Гетманюк. По его словам, доля легкового транспорта за этот период снизилась до 36%. За то же время средний срок лизинга транспорта увеличился в полтора раза – с 40 до 60 месяцев. "Мы видим перераспределение объема в сегмент коммерческого транспорта, поскольку бизнес не может отложить закупки, которые необходимы для выполнения договорных обязательств. С другой стороны, легковой транспорт может приобретаться для представительских нужд, с чем можно повременить в ситуации определенного дефицита на рынке", - цитирует пресс-служба ВТБ Лизинг слова Гетманюка. Он добавил, что наибольшим спросом грузовой транспорт на сегодняшний день пользуется в логистических перевозках, строительстве жилых и нежилых помещений, а также в строительстве дорог. Это объясняется развитием инфраструктурных и строительных проектов.

https://ria.ru/20230613/lizing-1877795946.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб лизинг