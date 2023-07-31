https://ria.ru/20230731/vsu-1887477927.html

"Чудо-оружие" ВСУ не сработало. В США раскрыли, что случилось на фронте

"Чудо-оружие" ВСУ не сработало. В США раскрыли, что случилось на фронте - РИА Новости, 31.07.2023

"Чудо-оружие" ВСУ не сработало. В США раскрыли, что случилось на фронте

Американская военная техника сгорела на поле боя на Украине и не помогла Киеву достичь намеченных целей контрнаступления, заявил экс-советник ЦРУ Джим Рикардс в РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T21:51

2023-07-31T21:51

2023-07-31T21:54

политика

россия

украина

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

нато

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Американская военная техника сгорела на поле боя на Украине и не помогла Киеву достичь намеченных целей контрнаступления, заявил экс-советник ЦРУ Джим Рикардс в интервью YouTube-каналу London Real."Чудо-оружие" не сработало. Недавно я видел горящий немецкий танк "Леопард 2". Так вот, русские их уничтожают. Что касается американского ракетного комплекса HIMARS, то русские придумали, как отключить им GPS. Без него снаряд улетает не туда и положенного вреда не наносит. Так вот, их тоже сбивают, и с F-16 будет то же самое. Конфликт может закончиться даже раньше. Поэтому Зеленский и выпрашивает боеприпасы", — отметил эксперт.По его мнению, именно США истощаются от военных действий, а не Россия. Киевское наступление захлебывается, ВСУ несут большие потери, резюмировал Рикардс.Украинская армия начала 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент России Владимир Путин отметил, что попытки ВСУ захватить российские территории провалились, войска противника остановлены и отброшены на исходные позиции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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политика, россия, украина, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато