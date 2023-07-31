https://ria.ru/20230731/vsu-1887477927.html
"Чудо-оружие" ВСУ не сработало. В США раскрыли, что случилось на фронте
"Чудо-оружие" ВСУ не сработало. В США раскрыли, что случилось на фронте - РИА Новости, 31.07.2023
"Чудо-оружие" ВСУ не сработало. В США раскрыли, что случилось на фронте
Американская военная техника сгорела на поле боя на Украине и не помогла Киеву достичь намеченных целей контрнаступления, заявил экс-советник ЦРУ Джим Рикардс в РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T21:51
2023-07-31T21:51
2023-07-31T21:54
политика
россия
украина
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Американская военная техника сгорела на поле боя на Украине и не помогла Киеву достичь намеченных целей контрнаступления, заявил экс-советник ЦРУ Джим Рикардс в интервью YouTube-каналу London Real."Чудо-оружие" не сработало. Недавно я видел горящий немецкий танк "Леопард 2". Так вот, русские их уничтожают. Что касается американского ракетного комплекса HIMARS, то русские придумали, как отключить им GPS. Без него снаряд улетает не туда и положенного вреда не наносит. Так вот, их тоже сбивают, и с F-16 будет то же самое. Конфликт может закончиться даже раньше. Поэтому Зеленский и выпрашивает боеприпасы", — отметил эксперт.По его мнению, именно США истощаются от военных действий, а не Россия. Киевское наступление захлебывается, ВСУ несут большие потери, резюмировал Рикардс.Украинская армия начала 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент России Владимир Путин отметил, что попытки ВСУ захватить российские территории провалились, войска противника остановлены и отброшены на исходные позиции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230731/ukraina-1887387849.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884995334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6df84d32a613c6e5a450615ea33a619e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, украина, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато
Политика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
"Чудо-оружие" ВСУ не сработало. В США раскрыли, что случилось на фронте
Экс-агент ЦРУ Рикардс: американское "чудо-оружие" уничтожено на полях сражений на Украине