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Все взорвано. В США рассказали, что Россия устроила ВСУ на фронте - РИА Новости, 31.07.2023
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20:33 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/vsu-1887471133.html
Все взорвано. В США рассказали, что Россия устроила ВСУ на фронте
Все взорвано. В США рассказали, что Россия устроила ВСУ на фронте - РИА Новости, 31.07.2023
Все взорвано. В США рассказали, что Россия устроила ВСУ на фронте
Российская армия уничтожила большую часть артиллерийских установок калибром 155 миллиметров у ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T20:33
2023-07-31T20:33
политика
сша
украина
джо байден
владимир путин
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российская армия уничтожила большую часть артиллерийских установок калибром 155 миллиметров у ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."У украинцев нет достаточно артиллерии, чтобы поменять ситуацию на поле боя. Боеприпасы и сами установки у них на исходе, атаки российских дронов происходят постоянно. Они охотятся за артиллерией и взрывают ее", — сказал эксперт.По его словам, именно по этой причине президент США Джо Байден принял непростое решение передать украинской армии кассетные бомбы, у американской стороны просто-напросто не осталось конвенциональных боеприпасов калибром 155 миллиметров.В июле Байден объявил о решении Белого дома снабжать Киев кассетными снарядами. Они запрещены международной конвенцией, ратифицированной 123 странами, в их число не входят США, Украина, Китай и Россия.Владимир Путин, комментируя поставки, напомнил, что прежние администрации Соединенных Штатов сами называли подобные действия преступлением. По его словам, "так к этому и надо относиться". Президент добавил, что у российской армии "достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов".Особенность этих снарядов в том, что они не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до 14 процентов бомб могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20230731/vsu-1887376494.html
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политика, сша, украина, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Политика, США, Украина, Джо Байден, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Все взорвано. В США рассказали, что Россия устроила ВСУ на фронте

Экс-агент ЦРУ Джонсон: российские дроны уничтожили большую часть 155-мм артустановок ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российская армия уничтожила большую часть артиллерийских установок калибром 155 миллиметров у ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«
"У украинцев нет достаточно артиллерии, чтобы поменять ситуацию на поле боя. Боеприпасы и сами установки у них на исходе, атаки российских дронов происходят постоянно. Они охотятся за артиллерией и взрывают ее", — сказал эксперт.
По его словам, именно по этой причине президент США Джо Байден принял непростое решение передать украинской армии кассетные бомбы, у американской стороны просто-напросто не осталось конвенциональных боеприпасов калибром 155 миллиметров.
В июле Байден объявил о решении Белого дома снабжать Киев кассетными снарядами. Они запрещены международной конвенцией, ратифицированной 123 странами, в их число не входят США, Украина, Китай и Россия.
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Владимир Путин, комментируя поставки, напомнил, что прежние администрации Соединенных Штатов сами называли подобные действия преступлением. По его словам, "так к этому и надо относиться". Президент добавил, что у российской армии "достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов".
Особенность этих снарядов в том, что они не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до 14 процентов бомб могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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