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Снимут все. В США пообещали России новый "подарок" от НАТО на Украине

Снимут все. В США пообещали России новый "подарок" от НАТО на Украине - РИА Новости, 31.07.2023

Снимут все. В США пообещали России новый "подарок" от НАТО на Украине

Американские военные инженеры снимут всю передовую электронику с танков Abrams, прежде чем пустить их на поле боя на Украине, пишет Newsweek. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T15:20

2023-07-31T15:20

2023-07-31T16:17

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Американские военные инженеры снимут всю передовую электронику с танков Abrams, прежде чем пустить их на поле боя на Украине, пишет Newsweek."Высокотехнологичные "Абрамсы", представляющие собой сложные платформы по сравнению с другими танками, потеряют часть своей самой сложной электроники еще до того, как вступят в бой на Украине", — говорится в статье.По информации издания, ВСУ получат версию M1A1 с упрощенным оборудованием на борту, чтобы быстрее обучить экипаж и перебросить танки на фронт. Софт и "железо" M1A2, как правило, более совершенны, что дает некоторые преимущества в сражении, особенно наводчику и командиру. Однако улучшенная модель не поступит на вооружение украинских войск, уточняется в публикации.Ранее Politico со ссылкой на источники сообщило, что власти США намерены начать поставки танков Abrams Киеву в сентябре. В августе несколько этих машин отправят в Германию, где они пройдут модернизацию. Как только этот процесс завершится, первая партия Abrams поступит на Украину в следующем же месяце.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений ВСУ не меняют ситуацию на поле боя и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии, снабжая Киев боеприпасами.

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политика, украина, сша, вооруженные силы украины, нато