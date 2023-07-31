Рейтинг@Mail.ru
Снимут все. В США пообещали России новый "подарок" от НАТО на Украине - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 31.07.2023 (обновлено: 16:17 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/vsu-1887376494.html
Снимут все. В США пообещали России новый "подарок" от НАТО на Украине
Снимут все. В США пообещали России новый "подарок" от НАТО на Украине - РИА Новости, 31.07.2023
Снимут все. В США пообещали России новый "подарок" от НАТО на Украине
Американские военные инженеры снимут всю передовую электронику с танков Abrams, прежде чем пустить их на поле боя на Украине, пишет Newsweek. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:20
2023-07-31T16:17
политика
украина
сша
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Американские военные инженеры снимут всю передовую электронику с танков Abrams, прежде чем пустить их на поле боя на Украине, пишет Newsweek."Высокотехнологичные "Абрамсы", представляющие собой сложные платформы по сравнению с другими танками, потеряют часть своей самой сложной электроники еще до того, как вступят в бой на Украине", — говорится в статье.По информации издания, ВСУ получат версию M1A1 с упрощенным оборудованием на борту, чтобы быстрее обучить экипаж и перебросить танки на фронт. Софт и "железо" M1A2, как правило, более совершенны, что дает некоторые преимущества в сражении, особенно наводчику и командиру. Однако улучшенная модель не поступит на вооружение украинских войск, уточняется в публикации.Ранее Politico со ссылкой на источники сообщило, что власти США намерены начать поставки танков Abrams Киеву в сентябре. В августе несколько этих машин отправят в Германию, где они пройдут модернизацию. Как только этот процесс завершится, первая партия Abrams поступит на Украину в следующем же месяце.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений ВСУ не меняют ситуацию на поле боя и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии, снабжая Киев боеприпасами.
https://ria.ru/20230711/ssha-1883455540.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884995334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6df84d32a613c6e5a450615ea33a619e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, сша, вооруженные силы украины, нато
Политика, Украина, США, Вооруженные силы Украины, НАТО
Снимут все. В США пообещали России новый "подарок" от НАТО на Украине

Newsweek: США снимут всю передовую электронику с Abrams, прежде чем передать их ВСУ

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Американские военные инженеры снимут всю передовую электронику с танков Abrams, прежде чем пустить их на поле боя на Украине, пишет Newsweek.
«
"Высокотехнологичные "Абрамсы", представляющие собой сложные платформы по сравнению с другими танками, потеряют часть своей самой сложной электроники еще до того, как вступят в бой на Украине", — говорится в статье.
По информации издания, ВСУ получат версию M1A1 с упрощенным оборудованием на борту, чтобы быстрее обучить экипаж и перебросить танки на фронт. Софт и "железо" M1A2, как правило, более совершенны, что дает некоторые преимущества в сражении, особенно наводчику и командиру. Однако улучшенная модель не поступит на вооружение украинских войск, уточняется в публикации.
Ранее Politico со ссылкой на источники сообщило, что власти США намерены начать поставки танков Abrams Киеву в сентябре. В августе несколько этих машин отправят в Германию, где они пройдут модернизацию. Как только этот процесс завершится, первая партия Abrams поступит на Украину в следующем же месяце.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений ВСУ не меняют ситуацию на поле боя и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии, снабжая Киев боеприпасами.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Украина — только начало. Стала известна следующая цель США
11 июля, 11:14
 
ПолитикаУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала