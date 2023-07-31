Снимут все. В США пообещали России новый "подарок" от НАТО на Украине
Newsweek: США снимут всю передовую электронику с Abrams, прежде чем передать их ВСУ
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Американские военные инженеры снимут всю передовую электронику с танков Abrams, прежде чем пустить их на поле боя на Украине, пишет Newsweek.
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"Высокотехнологичные "Абрамсы", представляющие собой сложные платформы по сравнению с другими танками, потеряют часть своей самой сложной электроники еще до того, как вступят в бой на Украине", — говорится в статье.
По информации издания, ВСУ получат версию M1A1 с упрощенным оборудованием на борту, чтобы быстрее обучить экипаж и перебросить танки на фронт. Софт и "железо" M1A2, как правило, более совершенны, что дает некоторые преимущества в сражении, особенно наводчику и командиру. Однако улучшенная модель не поступит на вооружение украинских войск, уточняется в публикации.
Ранее Politico со ссылкой на источники сообщило, что власти США намерены начать поставки танков Abrams Киеву в сентябре. В августе несколько этих машин отправят в Германию, где они пройдут модернизацию. Как только этот процесс завершится, первая партия Abrams поступит на Украину в следующем же месяце.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений ВСУ не меняют ситуацию на поле боя и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии, снабжая Киев боеприпасами.