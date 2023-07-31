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Балицкий сообщил, что ВСУ сдаются в плен из-за колоссальных потерь - РИА Новости, 31.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/vsu-1887331995.html
Балицкий сообщил, что ВСУ сдаются в плен из-за колоссальных потерь
Балицкий сообщил, что ВСУ сдаются в плен из-за колоссальных потерь - РИА Новости, 31.07.2023
Балицкий сообщил, что ВСУ сдаются в плен из-за колоссальных потерь
Украинские войска сдаются в плен на запорожском направлении, потери у противника колоссальные, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Запорожской... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:35
2023-07-31T12:35
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска сдаются в плен на запорожском направлении, потери у противника колоссальные, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Солдаты ВСУ отказываются идти в наступление на запорожском направлении, многие сдаются в плен, чтобы сохранить свои жизни. Потери у стороны противника колоссальные", — написал он. По его словам, действия украинских войск "неслаженные", противник начал "формировать сводные штурмовые группы из разных подразделений и бригад, чтобы продолжать бросать своих солдат на убой".
https://ria.ru/20230731/uzhas-1887301925.html
запорожская область
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безопасность, запорожская область, евгений балицкий, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Балицкий сообщил, что ВСУ сдаются в плен из-за колоссальных потерь

Балицкий: ВСУ сдаются в плен на Запорожском направлении из-за колоссальных потерь

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска сдаются в плен на запорожском направлении, потери у противника колоссальные, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Солдаты ВСУ отказываются идти в наступление на запорожском направлении, многие сдаются в плен, чтобы сохранить свои жизни. Потери у стороны противника колоссальные", — написал он. По его словам, действия украинских войск "неслаженные", противник начал "формировать сводные штурмовые группы из разных подразделений и бригад, чтобы продолжать бросать своих солдат на убой".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Смертельная комбинация. На Западе ужаснулись тому, с чем столкнулись ВСУ
10:30
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьЕвгений БалицкийРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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