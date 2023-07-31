https://ria.ru/20230731/vsu-1887331995.html

Балицкий сообщил, что ВСУ сдаются в плен из-за колоссальных потерь

Балицкий сообщил, что ВСУ сдаются в плен из-за колоссальных потерь - РИА Новости, 31.07.2023

Балицкий сообщил, что ВСУ сдаются в плен из-за колоссальных потерь

Украинские войска сдаются в плен на запорожском направлении, потери у противника колоссальные, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Запорожской... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T12:35

2023-07-31T12:35

2023-07-31T12:35

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

евгений балицкий

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска сдаются в плен на запорожском направлении, потери у противника колоссальные, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Солдаты ВСУ отказываются идти в наступление на запорожском направлении, многие сдаются в плен, чтобы сохранить свои жизни. Потери у стороны противника колоссальные", — написал он. По его словам, действия украинских войск "неслаженные", противник начал "формировать сводные штурмовые группы из разных подразделений и бригад, чтобы продолжать бросать своих солдат на убой".

https://ria.ru/20230731/uzhas-1887301925.html

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Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, евгений балицкий, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр