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Балицкий сообщил, что ВСУ сдаются в плен из-за колоссальных потерь
Балицкий сообщил, что ВСУ сдаются в плен из-за колоссальных потерь - РИА Новости, 31.07.2023
Балицкий сообщил, что ВСУ сдаются в плен из-за колоссальных потерь
Украинские войска сдаются в плен на запорожском направлении, потери у противника колоссальные, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Запорожской... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:35
2023-07-31T12:35
2023-07-31T12:35
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска сдаются в плен на запорожском направлении, потери у противника колоссальные, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Солдаты ВСУ отказываются идти в наступление на запорожском направлении, многие сдаются в плен, чтобы сохранить свои жизни. Потери у стороны противника колоссальные", — написал он. По его словам, действия украинских войск "неслаженные", противник начал "формировать сводные штурмовые группы из разных подразделений и бригад, чтобы продолжать бросать своих солдат на убой".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Балицкий сообщил, что ВСУ сдаются в плен из-за колоссальных потерь
Балицкий: ВСУ сдаются в плен на Запорожском направлении из-за колоссальных потерь